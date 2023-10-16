Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».5 комментариев
Семья Сергея Шнурова обвинила личную помощницу в кражах
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и его супруга Ольга обвинили личную помощницу в хищении более 5,5 млн рублей
Полиция Москвы передала в прокуратуру уголовное дело о краже у лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова и его супруги Ольги более 5,5 млн рублей для утверждения обвинения.
В краже подозревается находящаяся под домашним арестом бывшая личная помощница семьи Шнуровых Анастасия Кулигина, которая, по версии следствия, более 60 раз переводила деньги с доверенного ей счета Ольги Шнуровой на собственную карту и похитила 3,5 млн рублей наличными, передает «Коммерсант».
Сама фигурантка дела признала слишком вольное обращение со счетом Шнуровой, однако отрицает факт хищения наличных денег. Тем временем защита экс-помощницы Шнуровых настаивает на проведении дополнительного расследования, в ходе которого может быть проведен следственный эксперимент, доказывающий необоснованность части обвинения.
Напомним, уголовное дело было возбуждено 7 декабря 2022 года следователями ОМВД по району Хамовники. Ольга Шнурова обвинила Кулигину семьи в краже денег со счета после того, как обнаружила несостыковки в счетах. Помощница имела доступ в квартиру супругов в Хамовниках, а также имела доступ к одному из банковских счетов Шнуровой, производила оплату оказываемых семье артиста услуг и переводила зарплаты обслуживающему персоналу, в том числе самой себе.