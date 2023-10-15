Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».4 комментария
В США рассказали, когда пройдет голосование по кандидатуре на пост нового спикера
В палате представителей США рассказали, когда пройдет голосование по кандидатуре на пост нового спикера
Голосование по определению нового спикера Палаты представителей Соединенных Штатов состоится в полдень 17 октября, заявила представительница демократического меньшинства в палате Кэтрин Кларк.
По ее словам, голосование состоится во вторник 17 октября около 12.00 (19.00 мск), передает РИА «Новости».
При этом Кларк призвала голосовать за кандидатуру лидера демократического меньшинства Хакима Джеффриса, который боролся за пост в ходе предыдущей гонки с республиканцем Кевином Маккарти.
Двумя днями ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила о тупике в выборе республиканцами кандидата на пост спикера Палаты представителей США.
Напомним, республиканцы не хотят проводить голосование, пока не найдут кандидата, который получит поддержку больше половины законодателей. Палата представителей США отправила спикера Кевина Маккарти в отставку. При этом в январе Маккарти избрали спикером лишь с 15 попытки.