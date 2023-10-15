Al Watanya: Израильские войска обстреляли шесть селений на юге Ливана, есть раненые

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его информации, под обстрел попали населенные пункты Аит-эш-Шааб, Рамия, Эд-Духейра, Рмейш, Альма-эш-Шааб и Марвахейн в западном пограничном секторе, передает ТАСС. Как сообщил мэр поселка Аит-эш-Шааб Мухаммед Сурур, повреждено несколько домов и хозяйственных построек, среди жителей есть раненые, их численность уточняется.

Очевидец из города Марджаюн, расположенного напротив еврейского поселения Метулла, сообщил, что на границе установилось сейчас напряженное затишье.

«В небе над южноливанской территорией время от времени пролетают на пониженной высоте израильские истребители, но ударов по наземным целям не наносится», – отметил собеседник.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что военные Израиля наносят удары по территории Ливана в ответ на обстрел израильского населенного пункта Штула.