Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».2 комментария
Израильские войска обстреляли шесть селений на юге Ливана
Al Watanya: Израильские войска обстреляли шесть селений на юге Ливана, есть раненые
Артиллерия израильской армии открыла огонь по прилегающим к границе южным районам Ливана в ответ на вылазки бойцов шиитской «Хезболлах», передало национальное агентство Al Watanya.
По его информации, под обстрел попали населенные пункты Аит-эш-Шааб, Рамия, Эд-Духейра, Рмейш, Альма-эш-Шааб и Марвахейн в западном пограничном секторе, передает ТАСС. Как сообщил мэр поселка Аит-эш-Шааб Мухаммед Сурур, повреждено несколько домов и хозяйственных построек, среди жителей есть раненые, их численность уточняется.
Очевидец из города Марджаюн, расположенного напротив еврейского поселения Метулла, сообщил, что на границе установилось сейчас напряженное затишье.
«В небе над южноливанской территорией время от времени пролетают на пониженной высоте израильские истребители, но ударов по наземным целям не наносится», – отметил собеседник.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что военные Израиля наносят удары по территории Ливана в ответ на обстрел израильского населенного пункта Штула.