Трансгендеры выиграли золото и серебро в женских соревнованиях по велокроссу в Чикаго

NYP: Трансгендеры завоевали золото и серебро в женских соревнованиях в Чикаго

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает New York Post, 25-летняя Тесса Джонсон заняла первое место в женских категориях Single Speed и Cat Half, а 30-летняя Эвелин Уильямсон заняла второе место в соревнованиях Single Speed, передает РИА «Новости». На пьедестале по итогам соревнований присутствовала только одна биологическая женщина – Эллисон Змуда, которая завоевала бронзу в гонке Single Speed.

Как пишет издание, что Уильямсон участвует в женских соревнованиях как минимум с 2017 года, завоевав18 титулов. В 2020 году спортсменка участвовала в соревнованиях как в мужской, так и в женской категориях, где заняла первое место как женщина, но не вошла в призы среди мужчин.

Бывший тренер по легкой атлетике Линда Блейд раскритиковала организаторов Кубка Чикаго по велокроссу, назвав соревнования «гонками бета-мужчин, в которых участвуют женщины».

Ранее трансгендер Алисия Роули, выступающий в возрастной категории свыше 55 лет, одержал победу на трех женских национальных теннисных турнирах в США.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как трансгендеры изменят мировой спорт.