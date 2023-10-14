Кадыров обвинил Запад в «двойных стандартах» по отношению к палестинцам

Глава Чечни Кадыров обвинил Запад в «двойных стандартах» по отношению к конфликту в Израиле

Tекст: Вера Басилая

Кадыров считает, что ситуация на Ближнем Востоке сложилась бы иначе, если бы главы государств «защищали религию от нападок».

«В ходе недавнего визита в Дербент, где Путину подарили Священную книгу, Владимир Владимирович пообещал, что она займет самое достойное место в Кремле. <…> Если бы подобное отношение было у других глав государств, то мы не стали бы свидетелями палестинской трагедии», – отметил глава Чечни в своем Telegram-канале.

По его словам, Запад лишает спокойной жизни палестинцев, не брезгуя противоречивыми заявлениями, реальность, которая о многом говорит и еще раз показывает истинное лицо западных стран.

Ранее палестинское движение ХАМАС заявило, что высоко оценивает позицию президента России Владимира Путина в вопросе палестино-израильского конфликта.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Израиль имеет право на защиту, но нужно создание независимой Палестины.

При этом он назвал ужасным происходящее в зоне палестино-израильского конфликта и призвал стороны свести к нулю потери среди гражданского населения.