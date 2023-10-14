Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.13 комментариев
Кадыров обвинил Запад в «двойных стандартах» по отношению к палестинцам
Глава Чечни Кадыров обвинил Запад в «двойных стандартах» по отношению к конфликту в Израиле
Запад применяет двойные стандарты по отношению к палестино-израильскому конфликту, лишает спокойной жизни палестинцев, не брезгуя противоречивыми заявлениями, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров считает, что ситуация на Ближнем Востоке сложилась бы иначе, если бы главы государств «защищали религию от нападок».
«В ходе недавнего визита в Дербент, где Путину подарили Священную книгу, Владимир Владимирович пообещал, что она займет самое достойное место в Кремле. <…> Если бы подобное отношение было у других глав государств, то мы не стали бы свидетелями палестинской трагедии», – отметил глава Чечни в своем Telegram-канале.
По его словам, Запад лишает спокойной жизни палестинцев, не брезгуя противоречивыми заявлениями, реальность, которая о многом говорит и еще раз показывает истинное лицо западных стран.
Ранее палестинское движение ХАМАС заявило, что высоко оценивает позицию президента России Владимира Путина в вопросе палестино-израильского конфликта.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Израиль имеет право на защиту, но нужно создание независимой Палестины.
При этом он назвал ужасным происходящее в зоне палестино-израильского конфликта и призвал стороны свести к нулю потери среди гражданского населения.