Сейчас России нужны новые технологии, восстановленное станкостроение, а также масштабное производство ширпотреба от мебели до автомобилей – в нишах, освободившихся после исхода западных компаний и санкций.2 комментария
Песков подтвердил приглашение Путину посетить Ирак
Песков: Путин получил приглашение посетить Ирак
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российского лидера ждут в Ираке с визитом.
Отвечая на вопрос, получал ли Путин приглашение посетить с визитом Ирак, Песков ответил: «Да, его ждут в Ираке», передает ТАСС.
Представитель Кремля также сообщил, что президент не планирует встречаться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Китае. Песков отметил, что они будут принимать участие в одном мероприятии, на котором «так или иначе все участники будут общаться».
Во вторник в Кремле прошли переговоры Путина с премьер-министром Ирака ас-Судани. Иракский премьер поблагодарил Россию за поставки вооружений, которые помогли в борьбе с терроризмом в регионе.