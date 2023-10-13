Песков подтвердил приглашение Путину посетить Ирак

Песков: Путин получил приглашение посетить Ирак

Tекст: Валерия Городецкая

Отвечая на вопрос, получал ли Путин приглашение посетить с визитом Ирак, Песков ответил: «Да, его ждут в Ираке», передает ТАСС.

Представитель Кремля также сообщил, что президент не планирует встречаться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Китае. Песков отметил, что они будут принимать участие в одном мероприятии, на котором «так или иначе все участники будут общаться».

Во вторник в Кремле прошли переговоры Путина с премьер-министром Ирака ас-Судани. Иракский премьер поблагодарил Россию за поставки вооружений, которые помогли в борьбе с терроризмом в регионе.