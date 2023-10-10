В Кремле начались переговоры Путина с премьер-министром Ирака ас-Судани

Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, обещал «укреплять социальную сферу села», развивать транспортную инфраструктуру. Также он заявил, что будут продолжены газификация населенных пунктов и строительство жилья. «Сделаем все, чтобы обеспечить современную, комфортную жизнь на селе, создать условия для самореализации наших граждан», – сказал он.
Путин поблагодарил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности за труд и «любовь к родной земле», которые позволили качественно изменить и сделать «настоящими локомотивами» экономики России сельское хозяйство и пищевую промышленность.
Президент указал, что «в прошлом году собран рекордный за всю историю объем зерна» – почти 158 млн тонн. В 2023 году также ожидается «хороший урожай зерновых и масличных культур, овощей и фруктов», Россия «увеличит производство мяса, молока, рыбы».
Российский рынок получает от отечественных аграриев «все основные виды продовольствия», сказал Путин. Также «растет экспортный потенциал отрасли», продукция АПК является одной из «ключевых статей российского экспорта», а по ряду позиций российские компании стали глобальными лидерами.
Путин обещал поддерживать инициативных и ответственных людей, которые заняты в отрасли, чтобы те могли «достигать новых высот». Он подчеркнул, что у России «есть все необходимое: земли, водные ресурсы, собственные научные заделы и технологические разработки, но прежде всего грамотные, опытные специалисты и талантливые молодые кадры».
«Мы будем повышать эффективность инструментов государственной поддержки АПК, включая льготные кредиты и тарифы на перевозку продукции, субсидии и лизинг, программы мелиорации. Обязательно будем решать вопросы, связанные с обеспечением предприятий, фермеров техникой, удобрениями и горюче-смазочными материалами», – сказал он, отметив также, что будет уделяться «особое внимание» смежным секторам экономики, «которые завязаны на АПК».
Путин подчеркнул важность полного использования «возможностей отраслевой науки, чтобы исследования наших научных институтов в области селекции, семеноводства, биотехнологий были востребованы на производстве, внедрялись ускоренными темпами». Президент указал, что развиваются логистика и транспортная инфраструктура, соответствующие планы «сверстаны и активно реализуются».
Глава государства при этом отметил богатство «национальных кухонь и гастрономических традиций» в России, указав, что это «мощный фактор для развития агротуризма».
Летом сообщалось, что Россия вошла в двадцатку крупнейших мировых экспортеров продовольствия. Среди топ-20 стран она совершила самый резкий подъем за последние десять лет – российский экспорт продовольствия вырос в 2,5 раза.