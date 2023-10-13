Обвиняемый в сожжении Корана Журавель частично признал вину

Tекст: Вера Басилая

В суде он заявил, что признает себя виновным лишь в сожжении Корана, но в грубом нарушении общественного порядка себя виновным не считает, так как у него для этого не было мотивов. По его словам, он также не знал «целей данного видео», передает ТАСС.

Срок содержания Журавеля под стражей продлен на полгода по ходатайству обвинения.

Напомним, Журавеля обвиняют по двум статьям: об оскорблении чувств верующих, совершенном в местах, предназначенных для богослужений и проведения религиозных обрядов, а также о хулиганстве по мотивам религиозной ненависти, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал фрагмент встречи с Никитой Журавелем, задержанным за сожжение Корана по заказу спецслужб Украины. На видео Журавель обещает ознакомиться с исламом. На вопрос главы Чечни, готов ли тот стать мусульманином, молодой человек отвечает согласием, однако Кадыров усомнился в искренности его слов.