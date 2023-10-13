Путин предложил дату проведения следующего саммита СНГ в России

Tекст: Вера Басилая

«Хотел еще раз подчеркнуть, что Россия искренне дорожит исторически прочными, дружественными, доверительными отношениями с партнерами по СНГ. Со своей стороны, в следующем году в качестве председателя в Содружестве Россия приложит максимум усилий для всемерного углубления равноправного и взаимовыгодного сотрудничества. О конкретных приоритетах председательства подробнее расскажу (на заседании) в расширенном составе», – цитирует ТАСС Путина.

Он поблагодарил президента Киргизии за организацию встречи и все, что было сделано в рамках председательства республики.

«Конечно, учтем предложения (президента Белоруссии) Александра Лукашенко использовать различные мероприятия на уровне межрегионального сотрудничества в ходе нашего председательства в СНГ. Обязательно обратим внимание и предложим соответствующие мероприятия. Что касается сроков, предлагаем 8 октября следующего года», – отметил президент.

Ранее президент России Владимир Путин в пятницу на полях заседания Совета глав государств СНГ преподнес книги в подарок коллегам.