Путин: Польша выступила инициатором закрытия газопровода Ямал – Европа

Tекст: Алексей Дегтярев

«Поляки взяли и закрыли [газопровод] Ямал – Европа. Огромный маршрут мощный. Взяли и закрыли», – цитирует Путина ТАСС.

Берлин, по мнению российского лидера, как самый большой донор в европейские фонды, мог бы повлиять на это решение.

«Могли бы сказать: слушайте, вы, если клюете с этой руки, не кусайте ее, [газовый] маршрут откройте нам, газ-то пустите», – сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что элиты западных стран своими действиями внесли хаос в мировой энергетический рынок, а сейчас ответственные его участники, в том числе Россия, вынуждены исправлять положение.