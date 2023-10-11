Возвращение российских капиталов из Европы – это уход из зоны риска туда, где есть перспективы роста экономики и защита инвестора. То самое, чем ранее Запад привлекал к себе капиталы из других стран. Но теперь это начало работать в обратную сторону.0 комментариев
Путин: Польша выступила инициатором закрытия газопровода Ямал – Европа
Варшава инициировала закрытие газопровода Ямал – Европа, заявил президент России Владимир Путин на заседании Российской энергетической недели.
«Поляки взяли и закрыли [газопровод] Ямал – Европа. Огромный маршрут мощный. Взяли и закрыли», – цитирует Путина ТАСС.
Берлин, по мнению российского лидера, как самый большой донор в европейские фонды, мог бы повлиять на это решение.
«Могли бы сказать: слушайте, вы, если клюете с этой руки, не кусайте ее, [газовый] маршрут откройте нам, газ-то пустите», – сказал глава государства.
Ранее Путин заявил, что элиты западных стран своими действиями внесли хаос в мировой энергетический рынок, а сейчас ответственные его участники, в том числе Россия, вынуждены исправлять положение.