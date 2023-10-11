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В Москве зафиксированы первые заморозки
В Москве минувшей ночью были зафиксированы первые в этом сезоне заморозки
Первые в сезоне заморозки зафиксированы минувшей ночью в Москве , сообщил сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, столбики термометров на базовой метеостанции ВДНХ опускались до -1,7 градуса, в Тушино -1,9, Строгино -1,7, Бутово -3,0, а на Балчуге было +0,2, передает ТАСС.
Тишковец добавил, что в Подмосковье показания термометров везде ушли в «минус», причем холоднее всего было на метеостанции «Подмосковная», там зафиксировано -4,2.
Эксперт отметил, что, согласно метеостатистике, первые заморозки в Москве обычно приходились на 30 сентября.
Напомним, 4 октября ночь в Москве стала самой теплой за последние 57 лет.