В Москве зафиксированы первые заморозки

В Москве минувшей ночью были зафиксированы первые в этом сезоне заморозки

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, столбики термометров на базовой метеостанции ВДНХ опускались до -1,7 градуса, в Тушино -1,9, Строгино -1,7, Бутово -3,0, а на Балчуге было +0,2, передает ТАСС.

Тишковец добавил, что в Подмосковье показания термометров везде ушли в «минус», причем холоднее всего было на метеостанции «Подмосковная», там зафиксировано -4,2.

Эксперт отметил, что, согласно метеостатистике, первые заморозки в Москве обычно приходились на 30 сентября.

Напомним, 4 октября ночь в Москве стала самой теплой за последние 57 лет.