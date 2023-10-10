Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.17 комментариев
Синоптики предупредили о риске формирования смерчей на юге России
Вода в море на черноморском побережье России выше температуры воздуха на 2-5 градусов, это создает условия для формирования смерчей, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Холодные воздушные массы проникают и на юг России, в связи с этим вода в Черном море оказывается выше температуры воздуха. В Геленджике, Туапсе, Сочи температура воды в море около 22 градусов.
«Но воздушные массы, которые придут с севера, обусловят максимальные температуры 13-15 градусов в континентальных районах Краснодарского края и 17-20 в районе Сочи. То есть, температура воды будет выше, чем температура воздуха», – приводит слова Вильфанда РИА «Новости».
Такая погода создает условия для формирования смерчей в акватории Черного моря, однако до суши они доходить не будут.