Кадыров осмотрел трофейную технику НАТО

Tекст: Ольга Иванова

Кадыров побывал на базе специализированного учебно-тренировочного центра спецподразделения СОБР «Ахмат» управления Росгвардии по региону, где и находится трофейная техника. О своем визите глава Чечни рассказал в Telegram-канале.

«Ссылаясь на эту технику, еще недавно вели напыщенные речи лидеры сатанистов, а сейчас она сиротливо простаивает на стоянке. И это не предел. То ли еще будет», – написал Кадыров.

Кроме того, он обратил внимание на высокую дисциплину, чистоту и порядок на территории центра.

Ранее в пресс-центре международного военно-технического форума рассказали, что на выставке трофеев СВО представлены более 870 образцов трофейного вооружения и военной техники.