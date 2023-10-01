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    В Ереване уверились, что Россия и ныне, и присно, и во веки веков будет стоять за армянское дело. В любом его варианте. Рассуждения в духе «Блюдите, сколь опасно ходите» уступили место полной самонадеянности. После чего явление народу Никола Воваевича стало лишь делом времени.

    15 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева В этот день случилась Справедливость

    Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Глобальный Север» или «северная утопия»

    С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.

    23 комментария
    1 октября 2023, 18:52

    Кадыров осмотрел трофейную технику НАТО

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Чечни Рамзан Кадыров осмотрел образцы трофейной техники стран НАТО, которую бойцы спецподразделения СОБР «Ахмат» управления Росгвардии отбили у ВСУ.

    Кадыров побывал на базе специализированного учебно-тренировочного центра спецподразделения СОБР «Ахмат» управления Росгвардии по региону, где и находится трофейная техника. О своем визите глава Чечни рассказал в Telegram-канале.

    «Ссылаясь на эту технику, еще недавно вели напыщенные речи лидеры сатанистов, а сейчас она сиротливо простаивает на стоянке. И это не предел. То ли еще будет», – написал Кадыров.

    Кроме того, он обратил внимание на высокую дисциплину, чистоту и порядок на территории центра.

    Ранее в пресс-центре международного военно-технического форума рассказали, что на выставке трофеев СВО представлены более 870 образцов трофейного вооружения и военной техники.

    30 сентября 2023, 19:40
    Российский Су-35С уничтожил в воздушном бою украинский самолет

    Минобороны: Российский Су-35С уничтожил в воздушном бою украинский самолет в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Экипаж Су-35С ВКС России в воздушном бою уничтожил самолет ВСУ в зоне спецоперации, сообщили в Министерстве обороны России.

    Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С патрулировали заданный район, прикрывая российские бомбардировщики и штурмовики, а также вертолеты армейской авиации, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Во время очередного вылета летчики ВКС своевременно обнаружили и уничтожили самолет противника.

    Ранее в Минобороны сообщили, что Российские Воздушно-космические силы за неделю поразили пять украинских боевых самолетов.

    Коментарии (39)
    1 октября 2023, 14:47
    ВСУ впервые потеряли станцию РЭР «Пластун»
    ВСУ впервые потеряли станцию РЭР «Пластун»
    @ Militaryukr/Wikipedia

    Tекст: Ольга Иванова

    На Донецком направлении российские войска уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной разведки «Пластун», сообщили на брифинге в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что подразделения Южной группировки отразили десять атак штурмовых групп 110-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 118-й бригады теробороны около Андреевки, Клещеевки, Красногоровки и Курдюмовки ДНР.

    На этом направлении ВСУ потеряли  более 150 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, две бронемашины, пусковую установку ЗРК «Стрела-10».

    Кроме того, поражены польская самоходная артиллерийская установка Krab и гаубица Д-20.

    Ранее сообщалось, что подразделениями Южной группировки отражены десять атак ВСУ на трех направлениях.


    Коментарии (8)
    1 октября 2023, 00:22
    Опубликовано видео удара по эшелону с бронетехникой ВСУ

    Минобороны России опубликовало видеозапись ударов по эшелону с бронетехникой ВСУ и местам скопления украинских бригад

    Опубликовано видео удара по эшелону с бронетехникой ВСУ
    @ vk.com/mil

    Tекст: Антон Антонов

    Российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» уничтожили эшелон с бронетехникой и поразили места скопления двух украинских бригад, сообщают информационные агентства со ссылкой на Минобороны России.

    Ведомство опубликовало видео нанесения удара с характерными мощными взрывами. Указывается, что ракеты запустили ОТРК «Искандер», передает РИА «Новости».

    Минобороны сообщило, что уничтожен «пункт погрузки 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в Николаевской области».

    Также «ракетным ударом уничтожен район сосредоточения подразделений 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ».

    Напомним, сообщалось, что вооруженные силы России уничтожили ракетным ударом пункт погрузки отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины в Николаевской области.

    Коментарии (50)
    30 сентября 2023, 19:49
    Китайские производители дронов резко сократили поставки на Украину

    NYT: Китайские производители дронов резко сократили поставки на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Китайские производители беспилотников резко уменьшили поставки дронов и их комплектующих на Украину из-за новых правил экспорта, сообщила The New York Times.

    Газета пишет, что китайские поставщики сократили свои продажи из-за вступивших в КНР новых правил по экспорту компонентов для дронов, передает ТАСС.

    Теперь китайские производители требуют от украинцев сложную систему посредников для поставки беспилотников, поэтому «некоторые украинцы были вынуждены провозить контрабандой необходимые компоненты для восстановления числа подбитых дронов».

    Отмечается, что Китай производит порядка 90% гражданских беспилотников в мире и заменить китайских производителей сложно, а ВСУ теряют порядка 10 тыс. БПЛА в месяц.

    Ранее производитель Bayraktar заявил о планах построить на Украине завод по производству БПЛА.

    Коментарии (27)
    30 сентября 2023, 21:51
    ВС России уничтожили пункт погрузки военной техники ВСУ в Николаевской области

    Российские силы уничтожили пункт погрузки военной техники ВСУ в Николаевской области

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России уничтожили ракетным ударом пункт погрузки отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины в Николаевской области, сообщили в Министерстве обороны России.

    Разведчики выявили место погрузки эшелона с бронированной военной техникой 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, координаты цели передали расчету ракетного комплекса наземного базирования, который нанес высокоточный удар, передает ТАСС.

    Кроме того, в Минобороны сообщили, что ракетным ударом был уничтожен район сосредоточения подразделений 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ у Курахово на донецком направлении, а именно бронированная автомобильная техника, вооружения, боеприпасы и личный состав противника.

    Ранее российский Су-35С уничтожил в воздушном бою украинский самолет.

    Коментарии (3)
    30 сентября 2023, 23:54
    Толстой призвал вернуть в состав России Одесскую и Харьковскую области

    Вице-спикер Госдумы Толстой заявил о необходимости вернуть в состав России Одесскую и Харьковскую области

    Tекст: Антон Антонов

    Россия должна вернуть Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую области, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

    Толстой, оценивая воссоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией заявил в Telegram, что «в Россию вернулись исторически русские земли так же, как когда-то вернулся Крым».

    Как заявил Толстой, «Россия должна вернуть и остальные свои земли»: Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую области. «Все земли, где живут наши русские люди, которых 30 лет назад предали и бросили, придумав независимую Украину, наплевав на интересы жителей этих регионов», – заявил он. По его словам, «лучше поздно, чем никогда», но Россия «исправит это».

    Напомним, 30 сентября объявлено Днем воссоединения новых регионов с Россией. Год назад президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

    Коментарии (31)
    1 октября 2023, 16:04
    Российский боец в костюме Человека-паука обстрелял ВСУ
    Российский боец в костюме Человека-паука обстрелял ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появилось видео, как российский боец в костюме Человека-паука обстрелял позиции ВСУ.

    Как сообщает «Царьград», кадры с необычным бойцом СВО поразили пользователей Сети.

    В Telegram-каналах пользователи пишут, что такой герой точно лучше оригинала, а также подмечают, что «спустя 10 фильмов и 100 мультиков он понял, что базука лучше паутины».

    Ранее в Сети опубликовали видео свадебного кортежа в Донецке, состоящего из двух бронеавтомобилей «Тигр».


    Коментарии (9)
    1 октября 2023, 05:54
    Европе предрекли «взрыв изнутри» из-за противостояния с Россией

    Express указал на угрозу «взрыва» Европы «изнутри» из-за противостояния с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за противостояния с Россией, которая всегда «играет в долгую игру», Европа может «взорваться изнутри», заявил преподаватель факультета политологии Университета Рутгерса Майкл Росси.

    Росси заявил, что у России имеются «ресурсы, деньги и дипломатический инструментарий», которые позволяют противостоять «войне и санкциям». По его мнению, «этот способ в конечном итоге приведет к тому, что Европа взорвется изнутри», передает РИА «Новости» со ссылкой на Express.

    Как отметил Росси, на Западе часть населения уже чувствует экономическую усталость от конфликта на Украине, вызванную ограничительными мерами и боевыми действиями.

    Напомним, экономика России показала уникальный рост под санкциями. Не только российские экономисты, но и западные эксперты и СМИ признают, что России быстро удалось справиться с санкциями.

    Коментарии (14)
    30 сентября 2023, 19:14
    На Украине заявили об уничтожении 90% ПВО ВСУ в Харьковской области

    Украинские СМИ заявили об уничтожении 90% ПВО ВСУ в Харьковской области в первые дни СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Практически 90% украинской ПВО в Харьковской области было уничтожено в первые дни российской спецоперации на Украине, сообщил начальник харьковского гарнизона Сергей Мельник.

    Мельник заявил, что российский войска знали расположение и схемы всех командных пунктов ПВО, построенных при СССР. Первые удары были нанесены именно по этим целям, было уничтожено 90% украинской ПВО в Харьковской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на Страна.ua.

    Ранее мэр Николаева заявил, что Россия применила неизвестный для ВСУ тип ракет, которые не видит ПВО.

    Напомним, украинский премьер Шмыгаль заявил об уничтожении Россией 40 оборонных предприятий на Украине.

    Коментарии (2)
    30 сентября 2023, 22:59
    Глава ВЦИОМа заявил об «ушедшей в себя столичной России»

    Глава ВЦИОМа Федоров заявил, что 20 млн жителей «столичной России» ушли в себя из-за проблем

    Tекст: Антон Антонов

    «Столичная Россия» в условиях специальной военной операции на Украине «уходит в себя», это адаптационный процесс, заявил глава ВЦИОМа Валерий Федоров.

    Федоров выделяет в российском обществе «четыре России» по модели исполнительного директора «Минченко консалтинг» Евгении Стуловой: «Россию воюющую», «Россию столичную», «Россию глубинную» и «Россию уехавшую» – передает РБК.

    Глава ВЦИОМа отметил, что в последние пять лет в обществе наблюдается тревожность – были пенсионная реформа и распространение коронавируса, теперь идет СВО. По его словам, «все это очень тяжело».

    «Людям приходится прилагать больше усилий, чтобы сохранить контроль над своей жизнью. Это сильно выматывает», – сказал он.

    Оценивая влияние СВО, Федоров указал, что для одних спецоперация оказалась «долгожданным событием, которое позволило им мобилизоваться», но для других стало «шоком, травмой, стимулом улететь из страны или уйти во внутреннюю эмиграцию». Кому-то СВО открыла возможность «прилично заработать, в том числе рискуя», отметил он.

    В таких условиях «столичная Россия», которую Федоров оценивает примерно в 20 млн человек, «уходит в себя». Некоторые из этих людей «уехали», но основная часть – «мелкие буржуа, столичный средний класс – московский, петербургский, екатеринбургский» – «стараются делать вид, что ничего не изменилось, не особо интересуются происходящим в зоне боевых действий, если только это не касается напрямую их собственной безопасности», сказал он.

    Напомним, актер театра и кино Кирилл Кузнецов рассказал газете ВЗГЛЯД, что  в самом начале специальной военной операции «воспринял ее с непониманием и недоумением», но в нем «произошел разворот на 180 градусов», когда он приехал в Донбасс и «просто пообщался с настоящими людьми, а не пользователями в интернете».

    По мнению Кузнецова, «у некоторых творческих деятелей есть соблазн и заблуждение выслужиться перед кем-то за рубежом, чтобы набрать дополнительные очки». «Они не хотят поддержать собственный народ и страну, отмежевавшись от всего, участвуют в Facebook-войсках и пишут обидные вещи», – отметил актер. По его словам, те, кто поступает таким образом, предают своего зрителя

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    30 сентября 2023, 22:37
    Кустурица собрался посетить новые регионы России

    Кустурица на фестивале в Краснодарском крае сообщил о намерении посетить новые регионы России

    Tекст: Антон Антонов

    Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица, который приехал на фестиваль «Александровская крепость» в Усть-Лабинске Краснодарского края, сообщил, что планирует посетить новые регионы России.

    На соответствующий вопрос Кустурица ответил: «Буду».

    «Александровская крепость» – крупнейший в России фестиваль казачьей культуры, который включает музыку, театр, литературу, театр, кино, гастрономию и ремесла, передает ТАСС.

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин установил 30 сентября Днем воссоединения новых регионов с Россией. Он поздравил россиян с этой новой памятной датой.

    Коментарии (0)
    1 октября 2023, 14:14
    ПВО уничтожила две украинские ракеты над Крымом
    ПВО уничтожила две украинские ракеты над Крымом
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российскими силами ПВО около 13.00 мск перехвачены две украинские оперативно-тактические ракеты «Гром-2», целью которых были объекты на территории России, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что украинские ракеты были обнаружены и перехвачены в воздухе, а их обломки упали на территории Джанкойского района.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Краснодарского края .


    Коментарии (5)
    30 сентября 2023, 20:40
    При ударе ВСУ по монастырю под Волновахой ранены монах и прихожанин

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ нанесли удар по Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю в селе Никольском, два человека пострадали, сообщили в оперативных службах региона.

    Отмечается, что в результате обстрела монастыря в селе Никольском под Волновахой ранены архимандрит Лаврентий и прихожанин, передает ТАСС.

    Ранее при ударе ВСУ в район школы в Херсонской области погибла 19-летняя девушка.

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    30 сентября 2023, 21:17
    При атаке ВСУ на Трубчевск в Брянской области пострадал мирный житель

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на город Трубчевск в Брянской области пострадал человек, повреждено административное здание, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    Богомаз написал в своем Telegram-канале, что ВСУ атаковали Трубчевск при помощи беспилотника, один человек легко ранен. В результате сброса взрывного устройства в одном из административных зданий частично повреждено остекление и кровля.

    Ранее при ударе ВСУ по монастырю под Волновахой ранило монаха и прихожанина.

    Коментарии (0)
    30 сентября 2023, 21:41
    Экс-советник Кучмы отметил неспособность ВСУ взять Токмак

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска не могут захватить даже город Токмак в Запорожской области, контрнаступление ВСУ провалилось, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в видеообращении на YouTube.

    Он предложил отправить на фронт бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова или нынешнего главу оборонного ведомства Рустема Умерова, отметив, что ВСУ не смогут взять даже Токмак, передает RT.

    Ранее экс-советник Кучмы обвинил Зеленского в создании концлагеря на Украине.

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