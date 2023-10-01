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Кадыров осмотрел трофейную технику НАТО
Глава Чечни Рамзан Кадыров осмотрел образцы трофейной техники стран НАТО, которую бойцы спецподразделения СОБР «Ахмат» управления Росгвардии отбили у ВСУ.
Кадыров побывал на базе специализированного учебно-тренировочного центра спецподразделения СОБР «Ахмат» управления Росгвардии по региону, где и находится трофейная техника. О своем визите глава Чечни рассказал в Telegram-канале.
«Ссылаясь на эту технику, еще недавно вели напыщенные речи лидеры сатанистов, а сейчас она сиротливо простаивает на стоянке. И это не предел. То ли еще будет», – написал Кадыров.
Кроме того, он обратил внимание на высокую дисциплину, чистоту и порядок на территории центра.
Ранее в пресс-центре международного военно-технического форума рассказали, что на выставке трофеев СВО представлены более 870 образцов трофейного вооружения и военной техники.