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Баку объявил в розыск экс-главу и командующего армией Нагорного Карабаха
Азербайджан объявил в международный розыск бывшего руководителя непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араика Арутюняна и командующего карабахской армией Джалал Арутюнян, заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.
По его словам, Араик Арутюнян, Джалал Арутюнян, а также бывший министр иностранных дел НКР Давид Бабаян находятся в международном розыске в связи с преступлениями, совершенными в ходе 44-дневной войны 2020 года, один из них уже задержан, ведется следствие, передает ТАСС. Алиев добавил, что в ближайшее время азербайджанская общественность получит подробную информацию.
По словам генпрокурора Азербайджана, в международный розыск объявлено более 300 человек из числа чиновников и командиров НКР. Алиев призвал их сдаться властям добровольно.
Ранее Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что бывший министр иностранных дел и экс-помощника президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Давид Бабаян задержан и передан азербайджанским следователям. Его обвиняют в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.