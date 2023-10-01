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Россия решила организовать морские перевозки в страны Латинской Америки
Минэкономразвития: Россия прорабатывает морские перевозки в страны Латинской Америки и Карибского бассейна
Россия намерена проработать вопрос организации морских перевозок в страны Латинской Америки и Карибского бассейна, сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.
Как указал Вольвач во время первой международной парламентской конференции «Россия – Латинская Америка: равноправное и взаимовыгодное экономическое сотрудничество», в настоящее время прорабатывается вопрос организации морских перевозок на регулярной основе со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, передает ТАСС.
Кроме того, директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин отметил, что Центробанк ведет работу со странами Латинской Америки по внедрению в них российских карт «Мир». По его словам, карты «Мир» уже принимают на значительной части Венесуэлы, в том числе в Каракасе, ведется работа по внедрению на всей территории страны.
Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил жителей Латинской Америки за доброе отношение к русским. Он также добавил, что Россия и страны Латинской Америки традиционно во многом одинаково смотрят на международные отношения, латиноамериканцы всегда стремились к самостоятельности и независимости.