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ВС России отразили десять атак на трех направлениях
Подразделениями Южной группировки отражены десять атак ВСУ на трех направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, подразделениями Южной группировки отражены десять атак штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных, 5-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 118-й и 241-й бригад ВСУ на Артемовском, Марьинском и Авдеевском направлениях.
Потери противника составили более 350 военнослужащих, САУ Krab и Panzerhaubitze 2000, орудие М777, гаубицы 2С1 «Гвоздика» и Д-30, а также восемь беспилотников.
Минесашвили добавил, что авиацией группировки нанесено поражение живой силе и технике в 15 районах, ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по пунктам временной дислокации подразделений 42-й механизированной, 26-й артиллерийской бригад, лагерю подготовки на полигоне 10-й горно-штурмовой бригады, складу боеприпасов около Константиновки, Александровки, Петровки и Райгородка.
Дронами-камикадзе уничтожены ДРГ, ангар с техникой противника в районах Васюковки, Раздоловки, Курдюмовки.
Ранее Минесашвили сообщил, что Вооруженные силы России отразили шесть атак украинских войск на Авдеевском, Артемовском и Лисичанском направлениях.