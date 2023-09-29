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    «Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.

    16 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад забыл, когда ему говорили жесткое «нет»

    Шольцу следовало бы напомнить несколько вещей. Что в ХХ веке именно Германия имела самые алчные виды на часть российской территории, которая именовалась Украиной. Что самой территорией, которую представляет нынче Шольц, современная ФРГ уже 30 лет как обязана России.

    14 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Грядущие выборы в США все менее предсказуемы

    В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?

    12 комментариев
    29 сентября 2023, 08:35

    ВС России отбили шесть атак ВСУ на трех направлениях

    МО: Российские войска отбили шесть атак ВСУ на трех направлениях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России отразили шесть атак украинских войск на Авдеевском, Артемовском и Лисичанском направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили.

    По его словам, подразделения Южной группировки отразили шесть атак ВСУ на артемовском, лисичанском и авдеевском направлениях. Авиацией уничтожены пункты временной дислокации и скопления вооружения и техники около Северска, Дзержинского, Авдеевки, Федоровки, передает РИА «Новости».

    По словам Минесашвили, российские Вооруженные силы также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в 20 районах.

    Ранее российские военные улучшили положение по переднему краю Южно-Донецкого направления.

    27 сентября 2023, 17:23
    Киев попросил оружие для атак на заводы по производству дронов в Иране и Сирии

    Guardian: Киев попросил оружие для атак на заводы по производству дронов в Иране

    Киев попросил оружие для атак на заводы по производству дронов в Иране и Сирии
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские власти обратились к западным странам с просьбой предоставить вооружение для нанесения ударов по заводам по производству беспилотников в Иране и Сирии, пишет The Guardian.

    Издание ссылается на документ, который власти Украины передали представителям стран G7 в августе, передает ТАСС.

    Украина предложила наносить ракетами удары по заводам по производству беспилотников в Иране, Сирии и по потенциальной площадке, расположенной на территории России. В Киеве заявили, что дроны используются в ходе СВО.

    Также киевские власти отметили, что в иранских дронах Shahed 131 и Shahed 136 были обнаружены более 100 электронных компонентов производства западных компаний.

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    27 сентября 2023, 12:34
    Рогов: Минные поля и шквальный огонь остановили наступление ВСУ на Запорожском направлении
    Рогов: Минные поля и шквальный огонь остановили наступление ВСУ на Запорожском направлении
    @ РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Ситуация на Запорожском направлении сейчас контролируемая, линия фронта устойчива. Скорее всего, противник продолжит атаки на протяжении октября, а затем попробует форсировать Днепр в районе Энергодара, сказал газете ВЗГЛЯД председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее он сообщил о попытке крупного наступления ВСУ в Запорожской области.

    «Ситуация на Запорожском направлении сейчас контролируемая, линия фронта устойчива. Качественные минные поля, а также сочетание шквального артиллерийского и минометного огня позволили остановить наступление украинских войск», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «ВСУ регулярно пытаются атаковать в районе сел Работино и Вербовое. На этом участке противник, очевидно, хотел бы дойти до «линии Суровикина». При этом речь о ее прорыве даже не идет. Укрепления российской армии расположены за Вербовым и Новопрокоповкой. Оба населенных пункта находятся под нашим контролем», – отмечает собеседник.

    «Украинская армия сейчас намеревается расширить зону контроля в нашем предполье. После чего они попытаются прорвать линию обороны и выйти к Токмаку. Его захват позволил бы ВСУ получить оперативный простор, разворачивающийся вплоть до Азовского моря. Эти планы подтверждаются участившимися обстрелами, в том числе за счет HIMARS», – подчеркивает он.

    «Полагаю, что на Запорожском направлении атаки не прекратятся до конца октября. После первых заморозков ВСУ могут попробовать форсировать Днепр в районе Энергодара. Для этого они могут даже остановить сброс воды на каскаде ГЭС, чтобы река быстрее замерзла», – резюмировал Рогов.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале о массированном обстреле российских позиций на участке Работино – Вербовое, после которого ВСУ крупными силами пошли в атаку на наши позиции.

    Рогов пишет, что «ВСУ после массированной артподготовки пошли на штурм наших позиций на участке Работино – Вербовое». По его словам, «враг бросил в атаку большое количество бронетехники, а также несколько групп боевиков в количестве до четырех рот». Он отметил, что «русские воины встречают их с горячим гостеприимством».

    Накануне Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило, что на Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки подразделений 71-й егерской и 36-й аэромобильной бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

    Российской армией были уничтожены до 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражена самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США и гаубица Д-30.

    Напомним, ранее Владимир Рогов отмечал, что с приходом дождливой и холодной погоды Украина планирует изменить свою стратегию и сосредоточиться на попытках захватить Запорожскую АЭС. Он добавил, что линия обороны российских войск вдоль русла Днепра в Запорожской области укреплена, к нападению ВСУ там готовы.

    Коментарии (11)
    26 сентября 2023, 13:23
    Шойгу назвал потери ВСУ за сентябрь

    Шойгу: В ходе СВО в сентябре уничтожено более 17 тыс. военных ВСУ и три западных танка

    Шойгу назвал потери ВСУ за сентябрь
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные за сентябрь уничтожили в ходе специальной военной операции более 17 тыс. боевиков ВСУ, а также два вражеских танка Leopard, один Challenger и семь БМП Bradley, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

    Шойгу на заседании коллегии военного ведомства сообщил также, что за нынешний месяц уничтожено более 2 тыс. 700 единиц вооружения и военной техники, в том числе упомянутые танки и боевые машины; 77 американских артиллерийских систем М777; 51 самоходная артиллерийская установка, поставленная ВСУ западными странами – Германией, Францией, Польшей и США, передает ТАСС.

    По всей линии боевого соприкосновения украинская сторона несет серьезные потери, сообщил министр.

    Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что российские разведчики уничтожили танк Leopard с полностью немецким экипажем.

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    27 сентября 2023, 05:22
    Российские военные уничтожили пункт боепитания ВСУ на купянском направлении

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская артиллерия уничтожила пункт боепитания ВСУ на купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

    Он уточнил, что уничтожены самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» и пункт боепитания в районах Песчаное, Новоегоровка, передает РИА «Новости».

    Общие потери противника на данном участке фронта составили около двух взводов живой силы, два пикапа, один беспилотник, одна станция спутниковой связи Starlink.

    Ранее сообщалось, что ВС России ракетой воздушного базирования нанесен высокоточный удар по объединенному складу вооружения и боеприпасов ВСУ в Херсонской области.

    Коментарии (0)
    27 сентября 2023, 14:00
    Онуфриенко рассказал о целях ВСУ в Запорожской области

    Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ неспособны захватить Токмак

    Онуфриенко рассказал о целях ВСУ в Запорожской области
    @ Andre Alves/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    Перед Украиной поставили задачу захватить Токмак. Однако реализовать планы противнику не удастся из-за мощных оборонительных рубежей ВС РФ. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно о попытке крупного наступления ВСУ в Запорожской области.

    «Украинская армия вновь не смогла достичь каких-либо значимых результатов на Запорожском направлении. Небольшие успехи около села Работино не позволили ей прорвать нашу оборону. Как и пару месяцев назад, бои ведутся в районе первой линии», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Рядом с городом Орехов ВСУ сосредоточили около десяти тыс. человек. Однако украинская армия атакует небольшими пехотными подразделениями при поддержке малого числа бронетехники», – подчеркнул он.

    «Противник будет продолжать свои атаки пока это позволяет погода и наличие резервов. Речь уже не идет о достижении серьезных военных успехов. Офису Зеленского важно показать картинку, на которой Украина пытается добиться хоть каких-то результатов в своем контрнаступлении», – отмечает аналитик.

    «Вместе с тем, российская армия готова к очередному натиску. Во-первых, участки наступления и тактика противника нам известны. Да и наша артиллерия уже пристрелялась на участке. Кроме того, Украина больше не предпринимает попытки прорыва крупными группами», – акцентирует собеседник.

    «В глобальном смысле противник оставляет в планах выход к Мелитополю и Бердянску, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. Однако в краткосрочной перспективе стоит задача захвата Токмака. Но даже его ВСУ взять не смогут, так как для этого необходимо прорвать российскую линию обороны, да и сам населенный пункт хорошо укреплен», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале о массированном обстреле российских позиций на участке Работино – Вербовое, после которого ВСУ крупными силами пошли в атаку на наши позиции.

    Рогов пишет, что «ВСУ после массированной артподготовки пошли на штурм наших позиций на участке Работино – Вербовое» По его словам, «враг бросил в атаку большое количество бронетехники, а также несколько групп боевиков в количестве до четырех рот». Он отметил, что «русские воины встречают их с горячим гостеприимством».

    В комментарии газете ВЗГЛЯД Владимир Рогов сказал, что эта попытка наступления ВСУ была остановлена благодаря качественным минным полям и шквальному артиллерийскому огню российских войск.

    Накануне Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило, что на Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки подразделений 71-й егерской и 36-й аэромобильной бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

    Российской армией были уничтожены до 70-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражена самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США и гаубица Д-30.

    Напомним, ранее Владимир Рогов отмечал, что с приходом дождливой и холодной погоды Украина планирует изменить свою стратегию и сосредоточиться на попытках захватить Запорожскую АЭС. Он добавил, что линия обороны российских войск вдоль русла Днепра в Запорожской области укреплена, к нападению ВСУ там готовы.

    Коментарии (3)
    27 сентября 2023, 15:37
    Military Watch: Abrams ждет на Украине участь уничтоженных танков Leopard
    Military Watch: Abrams ждет на Украине участь уничтоженных танков Leopard
    @ U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Танки Abrams без брони с обедненным ураном станут легкой мишенью для российских военных, они будут уничтожены так же, как и танки Leopard, сообщило издание Military Watch Magazine.

    В публикации отмечается, что перед поставкой Abrams на поле боя были значительные потери немецких Leopard и британских Challenger. Авторы статьи предполагают, что без брони с обедненным ураном танки  Abrams едва ли выживут на поле боя, кроме того, их бронезащита заметно легче, чем у  британских танков, передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что непонятно, какие экипажи будут управлять американскими танками. Авторы пишут, что после сообщений о том, что поставленными ВСУ танками управляет немецкий и другой западный персонал, степень участия американских и других натовских подрядчиков стала особенно важным вопросом.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что танки Abrams, которые США поставят Киеву, – серьезное оружие, но гореть они будут точно так же, как и другие.

    До этого экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские дроны уничтожат оперативно-тактические комплексы ATACMS, как только они подойдут поближе к линии фронта.

    Коментарии (15)
    29 сентября 2023, 02:24
    На Западе назвали возможный поворотный момент в конфликте на Украине

    Politico: На Западе начали уставать от конфликта на Украине, поворотным моментом может стать провал контрнаступления ВСУ

    На Западе назвали возможный поворотный момент в конфликте на Украине
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Смена главы Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США Марка Милли происходит в самое неподходящее время, когда на Западе начали уставать от конфликта на Украине, и этот момент может стать поворотным для Киева в случае провала контрнаступления ВСУ, сообщает Politico.

    В публикации говорится, что председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли в пятницу передаст бразды правления своему заместителю Чарльзу Брауну. Как отмечается издание, это может произойти в самое неподходящее время, поскольку Запад демонстрирует признаки того, что у него заканчивается оружие – и терпение – в отношении Украины, передает РИА «Новости».

    Новый глава Генштаба ВС США вступает в должность в то время, когда республиканцы протестуют против предоставления Украине дополнительной помощи. Варшава, в свою очередь, заявила, что не сможет в ближайшее время направить больше оружия Киеву. Прекращение поставок оружия Украине также допустили во Франции, говорится в статье.

    Как отметил старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиана, смена караула в Пентагоне происходит в момент, который может стать поворотным в конфликте. По мнению эксперта, провал попыток ВСУ прорвать российскую оборону, либо провал контрнаступления ВСУ, усилят опасения по поводу продолжения военных действий.

    Накануне в США предупредили о рисках для Украины из-за замедления контрнаступления.

    Напомним, 17 сентября председатель ОКНШ ВС США генерал Марк Милли заявил о невозможности для Киева вернуть утерянные территории при контрнаступлении ВСУ.

    Коментарии (3)
    28 сентября 2023, 13:27
    Путин встретился с Кадыровым в Кремле
    Путин встретился с Кадыровым в Кремле
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин в четверг встретился в Кремле с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

    Глава государства в ходе встречи передал наилучшие пожелания бойцам СВО из Чечни, которые героически сражаются на передовой, передает ТАСС.

    «Ребятам самые наилучшие пожелания передавайте, их семьям самые наилучшие пожелания. Я знаю, что вы лично занимаетесь все время этими вопросами, в том числе поддержкой семей наших ребят, которые на переднем крае воюют, воюют уверенно, хорошо, мужественно, героически», – сказал Путин. Он добавил, что его радуют «очень хорошие контакты», которые сложились у бойцов с другими подразделениями.

    Он рассказал, что спрашивал у одного из командиров, как сражаются ребята из Чечни. «Ответ был в ту же секунду: не подведут, я в них полностью уверен. Это о многом говорит. Это оценка командиров, которые реально принимают участие в боевых действиях», – обратил внимание Путин. «Поэтому всем самые наилучшие пожелания и членам их семей», – повторил президент. В ответ Кадыров заверил, что приказ главы государства будет выполнен на 100%. «Спасибо», – поблагодарил глава государства.

    Также российский лидер отметил личный вклад главы Чечни в динамичное развитие республики. «Рамзан Ахматович, мы договорились поговорить о ситуации в республике: в экономике, социальной сфере. В целом динамика положительная, в значительной степени это происходит благодаря вам, вашей команде, уверенно люди работают, [а также благодаря] хорошему взаимодействию с правительством России», – сказал Путин, открывая встречу.

    Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в четверг у Путина было несколько рабочих встреч в Кремле, в том числе с Кадыровым.

    20 сентября Кадыров заявил, что информация о его госпитализации не соответствует действительности, и подчеркнул, что чувствует себя хорошо.

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    26 сентября 2023, 18:52
    Минобороны показало кадры удара по складу боеприпасов ВСУ

    Минобороны: ВС России уничтожили крылатой ракетой 12 ангаров с боеприпасами ВСУ в Киселевке

    Минобороны показало кадры удара по складу боеприпасов ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России ракетой воздушного базирования нанесен высокоточный удар по объединенному складу вооружения и боеприпасов ВСУ в Херсонской области, сообщило Министерство обороны России.

    В Telegram-канале Минобороны показаны кадры уничтожения крылатой ракетой 12 ангаров, в которых хранилось более трех тысяч тонн боеприпасов различного калибра. Отмечается, что объединенный склад вооружений ВСУ находился рядом с Киселевкой в Херсонской области.

    Ранее в Минобороны сообщили, что у Киселевки в Херсонской области был уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады теробороны.

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    27 сентября 2023, 08:45
    Украинские военные сдались в плен под Сватово с ящиками боеприпасов

    РИА «Новости»: Украинские военные с ящиками боеприпасов сдались в плен на Сватовском направлении

    Tекст: Ольга Никитина

    Группа украинских военнослужащих сдалась в плен российским силам на направлении Сватово – Кременная, с собой они принесли ящики боеприпасов, сообщил знакомый с ситуацией источник.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что трое украинских военных сдались, выйдя на связь по открытому каналу связи, вызывая позывной «Волга», который находится на открытой частоте «149.200». С собой они в качестве трофея вынесли боекомплект, сообщил он.

    После передачи трофеев, по радиоканалу назначили другую точку выхода, там произошла сдача в плен российским военным.

    Это уже не первый случай, когда украинские военные сдаются в плен, выходя на связь по открытому каналу. В частности, об этом сообщалось неделю назад.

    Коментарии (5)
    29 сентября 2023, 05:49
    Украинский дрон сбросил взрывные устройства на подстанцию в Курской области

    Глава Курской области Старовойт: Беспилотник ВСУ сбросом взрывных устройств обесточил больницу и пять населенных пунктов

    Tекст: Антон Никитин

    Украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на электрическую подстанцию в Курской области, в результате пять населенных пунктов и больница оказались обесточены, сообщил глава региона Роман Старовойт.

    Глава региона сообщил в своем Telegram-канале, что в слободе Белой Беловского района украинский беспилотник сбросил на электрическую подстанцию два взрывных устройства, в следствие чего загорелся один из трансформаторов, в результате пять населенных пунктов и больница оказались обесточены. Губернатор заверил, что пожарные расчеты уже выехали, однако заметил, что к восстановлению электроснабжения приступят, когда станет безопасно.

    Накануне российские военные посадили два беспилотника в Курской области с помощью систем РЭБ. Еще два беспилотника специальным службам помогло сбить над Курской областью приложение «Радар.НФ», разработанное Народным фронтом для экстренного реагирования на замеченные вражеские беспилотники или диверсионные группы.

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    28 сентября 2023, 07:00
    Российские войска сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении

    Минобороны: ВС России сорвали переброску резервов ВСУ на передовые позиции на Купянском направлении

    Tекст: Антон Никитин

    Российские войска огнем артиллерии сорвали попытку переброски резервов ВСУ на передовые позиции на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

    Офицер сообщил, что в полосе обороны 1-й танковой армии ВС России огнем артиллерии мотострелкового полка была сорвана попытка переброски резервов ВСУ из состава 25-й воздушно-десантной бригады на передовые позиции около Берестового, передает ТАСС.

    Зыбинский также сообщил, что на Купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолеты штурмовой авиации нанесли 13 ракетно-бомбовых ударов по скоплению вооружения, живой силы и  техники 14-й и 32-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и подразделений теробороны противника рядом с Ивановкой, Синьковкой, Берестовым и балкой Оливовский Яр.

    Накануне в Минобороны сообщали, что российская артиллерия уничтожила пункт боепитания ВСУ на Купянском направлении.

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    27 сентября 2023, 20:21
    Воздушную тревогу объявили в Севастополе

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил воздушную тревогу в городе.

    В своем Telegram-канале он написал, что объявлена воздушная тревога, и предложил жителям направиться в убежища.

    При этом, по данным дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, в городе на время воздушной тревоги прекратил движение морской и наземный общественный транспорт. До этого было временно перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту.

    Ранее в понедельник силы ПВО сбили ракету над Севастополем.

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    29 сентября 2023, 03:44
    Российский спецназ начал бороться со снайперами ВСУ при помощи роботов

    В ОПК рассказали о применении новейшего робота-антиснайпера «Сосна-Н» российским спецназом в зоне СВО

    Российский спецназ начал бороться со снайперами ВСУ при помощи роботов
    @ Niclas Hammarstrom/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Российские подразделения спецназначения применили в зоне спецоперации новейший роботизированный обнаружитель снайперов «Сосна-Н», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

    По словам источника, партия антиснайперских комплексов «Сосна-Н» была закуплена для спецподразделений и прошла успешную апробацию в зоне СВО, передает ТАСС.

    Комплекс «Сосна-Н» представляет собой автоматическую дистанционно управляемую лазерно-оптическую установку, способную в круглосуточном режиме сканировать пространство вокруг себя и обнаруживать любые оптические устройства, ведущие встречное наблюдение или прицеливание, – будь то прицел снайперской винтовки, бинокль или прицельный комплекс противотанковой управляемой ракетной системы. Изделие может работать на дистанциях до 3 км, дальность подавления достигает 2 км. Масса прибора составляет всего 4,6 кг, а сенсорный переносной планшет управления весит около 1,1 кг.

    «Сосна-Н» способна не только подавать сигнал тревоги и отмечать место обнаружения снайпера, но и ставить ему визуальную помеху с помощью направленного лазерного излучения. Впервые разработку продемонстрировали в ходе форума «Армия-2021».

    Напомним, в конце августа стало известно, что украинское командование начало использовать рядовой состав ВСУ в качестве приманки для выявления российских снайперов.

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    27 сентября 2023, 08:29
    Марочко сообщил о вывозе ВСУ раненой «важной персоны» из зоны спецоперации

    Марочко сообщил о вывозе силами ВСУ раненой «важной персоны» на Краснолиманском направлении

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные прибегли к помощи санавиации для эвакуации из зоны СВО раненой «важной персоны» на Краснолиманском направлении в ЛНР, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его предположению, ранение мог получить некий высокопоставленный куратор или офицер высшего командного звена ВСУ, к его эвакуации была привлечена санавиация, передает РИА «Новости».

    Накануне на Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила три атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 12-й бригады спецназа ВСУ у Кузьмино и Червоной Дибровы в ЛНР. На этом направлении ВСУ потеряли более 90 человек.

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    Россия обрела нового перспективного партнера в Африке

    В четверг пройдет встреча Владимира Путина и президента Южного Судана Салвы Киира. Дипломатическим отношениям между странами всего чуть более 10 лет. С какими предложениями приехал в Москву глава Южного Судана и какие интересы у России в этой бывшей британской колонии, считающейся самым молодым международно признанным государством в мире? Подробности

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    Как писалась история русской Средней Азии

    150 лет назад, 28 сентября 1873 года, был подписан Шаарский договор с Бухарским ханством, в результате которого влиятельное государство в Средней Азии приняло протекторат России. Это стало одним из важнейших событий, завершивших процесс присоединения региона к Российской империи. Но история русской политики в Азии началась куда раньше. Подробности

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    Ликвидация НКР не решит конфликт Армении и Азербайджана

    Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования государства. Документ вступит в силу до начала 2024 года. В противостоянии Армении и Азербайджана поставлена точка или региону придется столкнуться с новыми конфликтами? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • «Русофобский кружок» проворовался

      В США громкий скандал. Главу комитета по международным делам Сената, влиятельного демократа и строгого врага России Боба Менендеса обвиняют в коррупции и работе на Египет. Сам он обвиняет во всем травму, нанесенную его семье коммунистами. В лице Менендеса «русофобский кружок» Сената США понес тяжелую потерю. И не последнюю.

    • США дали Украине полтора года

      У США заканчиваются деньги на Украину, и даже в лучшем для себя случае президент Владимир Зеленский получит вчетверо меньше помощи, чем планировал предоставить ему Вашингтон. Хуже того: США выкатили Киеву список требований, дав на выполнение полтора года. Если Зеленский не справится, поддержка его режима полностью прекратится.

    • Такер Карлсон и интервью с Путиным

      «Я пытался взять интервью у Владимира Путина, но правительство США остановило меня. Подумайте об этом», – заявил швейцарскому журналу Die Weltwoche Такер Карлсон, в недавнем прошлом самый популярный тележурналист в США. Что это означает? И можно ли верить Карлсону?

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