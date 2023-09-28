Российские военные улучшили положение по переднему краю Южно-Донецкого направления

Потери противника за последние сутки составили до 190 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО «Град», американская артсистема М777, два орудия Д-20, гаубица «Мста-Б».

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации нанесено поражение подразделениям 65-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области. Ликвидированы порядка 45 военнослужащих, американская машина пехоты Bradley, две бронемашины. В ходе контрбатарейной борьбы поражены орудие Д-30, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», американская гаубица М119, отчитались в Минобороны.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии со штурмовой и армейской авиацией улучшили положение по переднему краю, отразив две атаки штурмовых групп ВСУ у Приютного Запорожской области.

Потери противника составили до 105 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины.

Севернее Приютного Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) 110-й бригады теробороны.

На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации под Червоной Дибровой Луганской народной республики (ДНР) отражена атака штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ, перечислили в Минобороны.

Нанесено огневое поражение подразделениям 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ рядом с Торским и Ямполовкой ДНР. Суточные потери противника на этом направлении составили до 60 военнослужащих, две бронемашины, две гаубицы Д-30.

На Купянском направлении ударами авиации Западной группировки поражена живая сила и техника 14-й и 32-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах Загоруйковки, Тимковки Харьковской области и Стельмаховки ЛНР. Ликвидированы около 50 военнослужащих.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены американская артсистема М777, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, гаубица «Мста-Б» и самоходная артустановка «Гвоздика», сообщил Конашенков.

Поблизости от Огурцово Харьковской области уничтожен склад с боеприпасами 1-й бригады спецназначения ВСУ.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 20 военнослужащих и гаубица Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками ВС России нанесено поражение живой силе и технике противника в 118 районах.

Около Богдановки Кировоградской области поражен 62-й арсенал боеприпасов сухопутных войск Украины. А под Федоровкой ДНР поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 54-й механизированной бригады ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.