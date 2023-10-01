Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.6 комментариев
Российский офицер рассказал о тактике украинских штурмовиков
Российский офицер: Украинские штурмовики используют тактику британского спецназа
Группы украинских военных на линии боевого соприкосновения используют тактику британского спецназа SAS (Special Air Service, Специальная авиадесантная служба), заявил офицер инструктор группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным «Аид».
Как указал офицер логика действий ВСУ заключается в том, что они малыми группами «прощупывают» в разных местах оборону. По его словам, украинская армия использует тактику спецназа Британии SAS. Он добавил, что Украина работает боевыми четверками или тройками, передает РИА «Новости».
Офицер подчеркнул, что ВСУ «на всех рубежах «выхватывают» очень отличненько так», поэтому им приходится отступать.
Он рассказал, что ему приходилось сталкиваться с польскими наемниками. По его мнению, тактика, выбранная Киевом, используется потому что украинские военные обучались специалистами из SAS.
Ранее британский министр обороны Грант Шэппс завил о планах разместить военных на Украине, чтобы проводить обучение украинских солдат там, а не на базах стран НАТО.