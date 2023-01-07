Финляндия готовит 12-й пакет военной помощи Украине

Эксперт: Маккарти вынудит Байдена сократить объемы помощи Украине

Американист Дудаков: Конгресс США может сократить объемы помощи Украине

Республиканцы в Конгрессе переживают внутренний раскол. Кевину Маккарти придется все время искать компромиссы. А президент Байден теперь не сможет свободно выделять миллионы долларов Украине. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал американист Малек Дудаков, комментируя назначение республиканца Кевина Маккарти на пост спикера Палаты представителей США c 15-й попытки.

«Кевину Маккарти уже пришлось пойти на серьезные уступки в пользу внутренней оппозиции. В частности, он гарантировал им возможность проведения процедуры вотума недоверия, если крайне правому крылу республиканцев не понравится то, что он делает», – рассказал американист Малек Дудаков.

«Кроме того, крайне правые теперь могут получить посты руководителей комитетов, в том числе оборонного. Как мы знаем, Маккарти также пришлось гарантировать ограничение роста бюджетных расходов США. Именно этого добивалась оппозиция, которая хочет избежать дефицита бюджета», – продолжил эксперт.

Он также выразил уверенность в том, что в сентябре, когда будет принимать новый бюджет США, серьезно сократятся объемы помощи Украине. «Байдену будет очень непросто проводить какие-то свои идеи в Конгрессе», – сказал политолог.

«Особенно остро будет стоять вопрос бюджета. Альтернатива компромиссу – непринятие плана. И несмотря на то, что подобные действия создадут проблемы, не исключаю, что республиканцы пойдут на такой шаг. Очевидно, что Белый дом будет находиться не в самом лучшем состоянии из-за того, что с Конгрессом будет очень сложно работать», – считает собеседник.

«Вся политическая деятельность Кевина Маккарти в Конгрессе будет сопряжена с компромиссами, в том числе в пользу внутренней оппозиции», – заключил Дудаков.

Ранее после 15-й попытки Палата представителей США смогла избрать нового спикера. Им стал республиканец Кевин Маккарти. Согласно результатам голосования, которое транслировали все ведущие американские телеканалы, Маккарти получил 216 голосов. Демократ Хаким Джефрис – заручился поддержкой 211 конгрессменов. Еще шесть законодателей не отдавали свои голоса ни за кого.

Как отмечает телеканал Fox News, для победы Маккарти пришлось пойти на ряд уступок. В частности, он пообещал сократить расходы США на 2024 год до уровня 2022 года. Это может обернуться уменьшением бюджета Пентагона на 75 млрд долларов.

Маккарти также заявил, что намерен остановить «расточительные» расходы Вашингтона и рост госдолга страны, передает РИА «Новости».

Голосование в этом году стало 15-м случаем в истории США, когда конгрессмены не смогли выбрать спикера с первого раза, последний раз такое происходило сто лет назад, в 1923 году, а до этого только в период, предшествовавший Гражданской войне. Только четыре раза за все время понадобилось больше 12 раундов голосования.

Конгрессмены голосовали со вторника. Президент США Джо Байден ранее назвал затянувшийся процесс выбора спикера «позорным». Вместе с тем, сразу после победы Маккарти глава Белого дома поздравил его с назначением и заявил о настрое на совместную работу, отмечает РИА «Новости».

К лидеру республиканцев обратился и президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Украина рассчитывает и дальше получить финансовую помощь от Вашингтона.

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