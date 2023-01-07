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Синоптики рассказали о погоде в столице
Синоптики Росгидромета в субботу пообещали москвичам холодную погоду
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В субботу синоптики пообещали москвичам холодную погоду.
По прогнозу синоптиков, в субботу утром в столице будет 24 градуса мороза. К обеду температура воздуха в Москве немного поднимется – до минус 23 градусов. Вечером столбики термометров в столице покажут 22 градуса ниже ноля. Ветер прогнозируется северо-западный, силой 2 м/с, на дорогах гололедица, следует из данных на сайте Росгидромета.
WarGonzo сообщил о прорыве Российской армией обороны Соледара
Российские войска прорвали оборону города Соледара в Донецкой народной республике (ДНР) и взяли под контроль поселок Бахмутское, сообщил военкор Семен Пегов .
По данным Telegram-канала WarGonzo, в ходе тяжелых наступательных действий подразделениям ВС РФ удалось взять под контроль населенный пункт Бахмутское и продвинуться в центр Соледара. Также сообщается, что противник из-за фланговых прорывов вынужден отступать севернее центра.
Военный корреспондент Семен Пегов входит в координационную группу по вопросам специальной военной операции на Украине. Пегов ведет Telegram-канал WarGonzo.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что вооруженные силы Украины несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара в Донецкой народной республике.
Слова Бербок о Путине разозлили пользователей Сети
Бербок раскритиковали за реакцию на объявленное Путиным рождественское перемирие
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Негативная реакция министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на предложение президента России Владимира Путина о временном прекращении огня на Украине вызвала критику со стороны пользователей Twitter (заблокирован в России).
«Похоже, она либо вообще не знает, чего хочет Путин, либо намеренно игнорирует. Неудивительно, что мирные переговоры также категорически отвергаются», – цитирует одного из комментаторов РИА «Новости».
«Поведение Запада ежедневно уносит человеческие жизни. Если бы США и ЕС хотели мира, они бы прекратили вооружать Украину. Остановите, наконец, это безумие», – добавил еще один пользователь.
«Почему бы вам просто не выступить за продление режима прекращения огня? Очень странное поведение», – добавили другие.
«Если бы Германия хотела активно добиваться мира, то использовала бы дипломатию, а не поставку вооружений», – отметил комментатор.
Бербок ранее заявила, что если бы Путин хотел мира, то он бы вывел российские войска с территории Украины, и конфликт был бы завершен.
Напомним, президент Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня на Украине с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января. После этого министр обороны Сергей Шойгу распорядился ввести такой режим на 36 часов.
СМИ: Никита Михалков попал в реанимацию
Стало известно о госпитализации Никиты Михалкова в реанимацию
Режиссер Никита Михалков находится в реанимации одной из больниц в Москве, он в тяжелом состоянии.
По данным источников, у Михалкова диагностирована ковидная пневмония, передает «Московский комсомолец».
Напомним, режиссера, актера и главу Союза кинематографистов России Никиту Михалкова госпитализировали накануне.
Воюющий за ВСУ грузин пообещал «сравнять с землей» Грузию
Один из грузин, воюющих за ВСУ, распространил в социальных сетях видеообращение, в котором пообещал «сравнять с землей» собственную родину, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Грузию сравняем с землей вместе с вами, – угрожает автор видео. – Проедемся катком, а потом выстроим заново. Вы не должны называться грузинами, ходить под флагами Грузии, петь гимн, иметь паспорта Грузии».
«Вот такие у нас «герои» и «патриоты», которые хотят сравнять с землей родину. Анонсируют уничтожение Грузии, чтобы привести во власть «националов», – заявил учредитель одного из общественных движений «Аи иа» Вато Шакаришвили.
Большинство из воюющих на Украине за ВСУ грузин – сторонники осужденного на шесть лет экс-президента Грузии и лидера «Единого национального движения» Михаила Саакашвили.
На днях член этой радикальной оппозиционной партии Гиви Таргамадзе заявил, что «рано или поздно грузинские бойцы вернутся, и это должно сниться в ужасных снах «мечтателям» («Грузинская мечта» – правящая партия Грузии)».
Власти Грузии отказались торжественно отправлять на Украину добровольцев, чего добивались «националы». Грузия участвует в международных санкциях против России, поддерживает Украину во всех международных форматах, но не ввела собственные санкции против России исходя из национальных интересов.
Полицейские открыли огонь по оказавшей вооруженное сопротивление женщине в Мурманске
Полицейские ранили оказавшую вооруженное сопротивление женщину в Мурманске
Сотрудники полиции открыли стрельбу по женщине, оказавшей вооруженное сопротивление, следователи в Мурманске проводят проверку, сообщили в региональном СУСК России.
По предварительным данным, полиция обнаружила в ночь на пятницу на одной из улиц Мурманска женщину с пистолетом в руках. Требованию бросить оружие женщина не подчинилась, направила пистолет в сторону полицейских, которые отрыли огонь и ранили ее.
Сейчас пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, передает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СКР.
Ранее мужчина в неадекватном состоянии устроил стрельбу в сторону полицейского автомобиля и ранил правоохранителя в Москве.
Боррель высказался о рождественском прекращении огня на Украине
Боррель заявил о необходимости вывода войск РФ для рождественского «перемирия»
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Гуманитарная инициатива России о рождественском перемирии рассматривается как попытка выиграть время на перегруппировку войск, она должна сопровождаться выводом войск и военной техники с территории Украины, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Боррель заявил, что предложение Путина о рождественском прекращении огня не заслуживает доверия, поскольку необходимо увидеть полное прекращение военных атак и полный вывод ее войск и военной техники с территории Украины. Он считает, что без вывода армии одностороннее прекращение огня представляется попыткой выиграть время, передает ТАСС.
Ранее со схожим заявлением выступил глава Евросовета Шарль Мишель, который назвал российскую инициативу о перемирии «подделкой и лицемерием».
Минобороны сообщило об украинских обстрелах после наступления режима прекращения огня.
В четверг президент Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня на Украине с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января. После этого глава Минобороны Сергей Шойгу распорядился ввести этот режим на 36 часов.
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на призыв Путина к прекращению огня отказом. По его словам, Москва якобы пытается таким способом скрыть «подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы».
Принц Гарри заявил об убийстве 25 человек в Афганистане
Британский принц Гарри в своих мемуарах заявил об убийстве 25 «комбатантов» в Афганистане
В своих мемуарах «Spare» («Запасной») британский принц Гарри сообщил, что убил 25 человек – «вражеских комбатантов», когда служил в Афганистане.
В книге принц Гарри, который отслужил в Афганистане два срока, пишет, что всегда мог точно назвать число убитых им «вражеских комбатантов». Он заявил, что «его число – 25». Принц Гарри заявил, что не испытывает стыд из-за этого, как и «удовлетворения», передает РИА «Новости».
Напомним, он также заявил в мемуарах, что употреблял кокаин в 17 лет. Кроме того, он обвинил брата в скандале с нацистской формой. Выход книги запланирован на 10 января.
Эшелон российской военной техники прибыл в Белоруссию
В Белоруссию прибыл еще один эшелон с военной техникой, которая входит в состав региональной группировки войск Союзного государства, сообщили в Минобороны республики.
Там уточнили, что наращивание региональной группировки войск Белоруссии и России продолжается, передает РИА «Новости».
Минобороны Белоруссии заявило, что Минск и Москва наращивают региональную группировку войск и планируют совместные летно-тактические учения для повышения уровня боеподготовки авиационных подразделений.
В пятницу президент республики Александр Лукашенко посетил 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский под Барановичами в Брестской области, где размещается российская часть совместной группировки войск.
Медведев отреагировал на отказ Зеленского прекратить огонь на Рождество
Зампред Совфеда Медведев: Нацистам не жаль ни людей, ни животных
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Украинцам была протянута рука христианского милосердия на великий праздник, их руководители ее отвергли, нацистам не жаль ни людей, ни животных, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев считает, что большинство военнослужащих, принимающих участие в СВО, спокойно выдохнули, услышав отказ «главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество».
«Людей, лишившихся возможности сходить в церковь, жалко. А вот свиньи не имеют никакой веры и врожденного чувства благодарности. Они понимают только грубую силу и визгливо требуют жратву от хозяев», – написал зампредседателя Совфеда в Telegram-канале.
Медведев отметил, что западные политики, в том числе глава МИД Германии Бербок, «успели вякнуть про недопустимость перемирия».
«Ну, наследники нацистов никогда не жалели ни людей, ни животных. Им не привыкать», – подчеркнул Медведев.
Напомним, президент Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня на Украине с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января. После этого министр обороны Сергей Шойгу распорядился ввести такой режим на 36 часов.
Украинский президент Владимир Зеленский отверг призыв Путина к прекращению огня на Рождество. Он заявил, что предложение России якобы является попыткой «скрыть в тишине подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы». США и ЕС также раскритиковали предложение России.
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Посол Антонов обвинил США в «войне по доверенности» против России
Антонов обвинил США в «войне по доверенности» против России «до последнего украинца»
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Посол России Анатолий Антонов прокомментировал намерение Вашингтона поставить Украине БМП Bradley, заявив, что США ведут «войну по доверенности» против России «до последнего украинца».
Как заявил Антонов в Telegram, решение о поставках БМП Bradley свидетельствует, что США и не думали принимать во внимание призывы Москвы учитывать последствия «опасной линии Вашингтона». По мнению посла, весь мир должен понять, что с 2014 года Соединенными Штатами против России развязана «война по доверенности», для которой и поддерживают нацистских преступников в Киеве, «подстегивая» украинских радикалов «к новым ужасным деяниям».
Антонов подчеркнул, что ни о каком «оборонительном характере» передаваемых вооружений «уже давно не может быть и речи», каждая поставка укрепляет в украинских преступниках чувство безнаказанности, они «с особым цинизмом продолжают убивать мирных жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей» России.
Посол указал, что о передаче БМП было объявлено после телефонного разговора президента США Джо Байдена и немецкого канцлера Олафа Шольца. Антонов также призвал не забывать о признаниях экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда относительно минских соглашений.
«С учетом тесных связей Вашингтона и Берлина понятно: Запад во главе с США попросту обманул нашу страну и начал целенаправленную работу по ослаблению России гораздо раньше 24 февраля 2022 года», – сказал он. Посол заявил: «Как верить политикам ведущих западноевропейских государств, если и когда настанет время договариваться о будущем мироустройстве, о системе и существе соглашений, которые возможно для этого потребуются?».
По его словам, «ни у кого не должно оставаться сомнений, кто несет ответственность за затягивание нынешнего конфликта». Шаги США доказывают, что Вашингтон не заинтересован в «политурегулировании», о чем свидетельствует и реакция на предложение России о временном прекращении огня на Рождество. Как заявил Антонов, Вашингтон собирается «бороться с нами «до последнего украинца», а судьба народа Украины американцев совсем не волнует».
Напомним, в конце 2022 года Меркель признала, что минские соглашения рассматривались как попытка «дать Украине время», чтобы Киев стал сильнее. Позднее она подтвердила такую оценку договоренностей. После Меркель об этом же заявил Олланд. Президент России Владимир Путин указал, что это признание лишь подтверждает правильность начала спецоперации.
В четверг в совместном заявлении по итогам телефонных переговоров Байдена и Шольца сообщалось, что США передадут Украине БМП Bradley, а Германия – БМП Marder. Кроме того, США заявили, что считают предложение России ввести режим прекращения на 36 часов «циничной уловкой» для пополнения сил и перегруппировки.
Катера береговой охраны Турции и Греции устроили стрельбу в Эгейском море
Катера береговой охраны Турции и Греции обменялись предупредительными выстрелами в Эгейском море
Береговая охрана Турции не позволила катеру береговой охраны Греции преследовать турецкие рыболовецкие суда в Эгейском море, сообщило командование береговой охраны МВД Турции.
У мыса Текагач рыболовецкие суда «подверглись преследованию» со стороны греческой береговой охраны, сообщила турецкая сторона. Катер береговой охраны Турции «выдворил» греческих коллег, после чего рыболовецкие суда продолжили промысел. Указывается, что греческий катер «открыл огонь в воздух, турецкий катер береговой охраны ответил тем же».
Береговая охрана Греции заявила, что предприняла попытку «идентификации трех турецких рыболовецких судов, которые вели промысел в греческих территориальных водах», когда турецкий катер принялся угрожать тараном, в связи с чем были произведены предупредительные выстрелы в безопасном направлении, передает ТАСС со ссылкой на «Катимерини».
В декабре глава Минобороны Турции Хулуси Акар призвал НАТО остановить «провокационные действия» Греции в отношении Анкары. Турция предотвратила перехват греческими ВВС силами двух своих самолетов в воздухе над Эгейским морем.
В Польше назвали нереальными цели Украины по выводу войск России из Крыма и Донбасса
СМИ: Украина не сможет добиться ухода России из Крыма и Донбасса
Украина не достигнет цели по выводу войск России из Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, это нереально, заявил обозреватель Питер Уайт в статье для польского издания Mysl Polska.
Уайт считает, что Москва ни при каких-либо обстоятельствах не выведет войска из Крыма и «восточного коридора вместе с Донбассом», передает RT.
Обозреватель отметил, что Украина постоянно заявляет о скорой победе, но на самом деле несет критические потери.Также журналист заявил, что если Украина всего неделю не получит боеприпасы с Запада, война может закончиться, и этот момент наступит, поскольку НАТО не сможет увеличивать мощности по производству боеприпасов.
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что следующий 2023 год станет переломным для конфликта между Российской Федерацией и Украиной: Киев победит, и Крым перейдет под украинский контроль.
Глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что если Украина не выполнит российские требования и продолжит «бессмысленное сопротивление», то ее демилитаризацию и денацификацию обеспечит армия России.
Минобороны сообщило об украинских обстрелах после наступления режима прекращения огня
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Вооруженные силы России объявили с 12.00 мск 6 января режим прекращения огня по всему фронту на территории проведения специальной военной операции, сообщили в российском Минобороны. Между тем, ВСУ продолжили обстрел населенных пунктов и позиций российских войск в ДНР и ЛНР.
В соответствии с поручением президента России Владимира Путина и указаниями министра обороны Сергея Шойгу в Объединенной группировке российских войск в районе СВО с 12.00 6 января до 24.00 7 января объявлен режим прекращения огня, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Он вводится по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.
При этом ведомство подчеркнуло, что российская сторона соблюдает режим прекращения огня, однако киевский режим продолжает обстрелы населенных пунктов и позиций войск ВС России из артиллерии.
Министерство перечислило, где именно украинские войска продолжили атаки. На Краснолиманском направлении ВСУ провели четыре обстрела из минометов по российским позициям. У поселка Белогоровка (ЛНР) зафиксировано три артиллерийских обстрела ВСУ.
Из района поселка Новопавловка Запорожской области было произведено восемь артиллерийских обстрелов. Российские войска ответным огнем подавили позиции ВСУ.
В четверг президент Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня на Украине с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января. После этого глава Минобороны Сергей Шойгу распорядился ввести этот режим на 36 часов.
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на призыв Путина к прекращению огня отказом. По его словам, Москва якобы пытается таким способом скрыть «подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы».
США раскрыли подробности трехмиллиардного пакета военной помощи Украине
Большая часть средств нового пакета помощи Вашингтона Киеву планируется выделить из запасов Пентагона, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Через Пентагон планируется выделить 2,8 млрд долларов, в этой части будут поставлены БМП Bradley и самоходные гаубицы, сказала Жан-Пьер, передает ТАСС.
Еще 225 млн долларов планируется потратить на укрепление военного потенциала Киева и модернизацию ВСУ. Также в пакет включены 682 млн долларов для партнеров по НАТО на Востоке.
Между тем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби пояснил, что БМП Bradley попадут на Украину еще не скоро, но Вашингтон постарается ускорить этот процесс.
В пятницу США объявили о новом пакете военной помощи Украину на 3 млрд долларов.
Российские войска за сутки уничтожили более 230 украинских военных
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ВС России уничтожили более 230 украинских военных на всех направлениях линии соприкосновения, возле Авдеевки в ДНР уничтожены пусковая установка и радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным в Telegram-канале Минобороны, на Купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР было уничтожено более 40 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
Также на Краснолиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение двум штурмовым группам противника в районе населенного пункта Ямполовка в ДНР, кроме того, уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ в поселке Червоная Диброва ЛНР, в Серебрянке и в Григоровке в ДНР. Общие потери противника на данном направлении за сутки составили более 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре пикапа, сообщили в Минобороны.
Конашенков сообщил, что на Донецком направлении потери противника за сутки составили до 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.
Вместе с тем на Южно-Донецком направлении в районах населенных пунктов Константиновка, Новомихайловка, Пречистовка, Новомайорское ДНР и Дорожнянка Запорожской области было уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и три пикапа.
В Минобороны сообщили, что всего авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России за сутки поражены 65 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 102-х районах. В Красном Лимане поражен пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, в Новомихайловке, Часовом Яре ДНР и Отрадокаменке Херсонской области уничтожены три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ. Возле Авдеевки и Рай-Александровки ДНР вскрыты позиции и уничтожены пусковая установка, а также радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
Ранее Минобороны объявило 36-часовой режим прекращения огня в зоне спецоперации.