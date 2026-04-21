Младенец десять часов проплакал в подъезде рядом с пьяным отцом в Москве

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент произошел в доме на Мурановской улице.

Мужчина, неоднократно привлекавшийся к административной ответственности, отправился гулять с коляской поздно вечером. Возвращаясь домой, нетрезвый отец поднялся на нужный этаж, но зайти внутрь не смог.

Утром, примерно через десять часов, удивленные соседи обнаружили спящего на полу мужчину и ребенка, после чего вызвали полицейских и медиков. Мальчика экстренно госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у малыша белково-энергетическую недостаточность и острый дакриоцистит.

Против родителя возбудили уголовное дело по статье об оставлении в опасности. Мировой судья района Бибирево признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 70 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве местные жители нашли брошенного трехлетнего мальчика в захламленной квартире.