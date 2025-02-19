Нужно соблюдать сетевую гигиену и вбить в свою разумную голову, что интернет и вообще современное информационное пространство – предельно «нечистое» место. Любой продукт отсюда требует обязательной санитарной обработки даже больше, чем купленные на рынке огурцы.6 комментариев
В Москве нашли в квартире брошенного трехлетнего мальчика
В Москве на Боровском шоссе жители обнаружили в квартире брошенного трехлетнего мальчика, мать которого ранее привлекалась к ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязательств, сообщила прокуратура Москвы.
Трехлетний мальчик был найден в одной из квартир на Боровском шоссе в Москве. Ребенка обнаружили местные жители, которые услышали детский плач, доносящийся из квартиры с открытой дверью, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
По данным прокуратуры, в помещении был беспорядок, и мальчик находился там совершенно один, без присмотра взрослых. В сообщении также указано, что его мать, тридцатишестилетняя женщина, ранее привлекалась к ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей. На текущий момент ее местонахождение устанавливается.
Мальчик передан сотрудникам специализированного учреждения и находится в безопасности. Прокуратура города продолжает выяснять все обстоятельства инцидента, чтобы принять меры в отношении матери ребенка.
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