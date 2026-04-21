Умер командир захваченного террористами в 1973 году самолета Иван Кашин

Умер спасший от террористов экипаж и пассажиров самолета летчик Иван Кашин

Tекст: Вера Басилая

Герой Советского Союза Иван Кашин, спасший экипаж и пассажиров самолета от террористов в 1973 году, скончался на 90-м году жизни в Брянске, следует из сообщения на сайте правительства Брянской области.

«Губернатор Брянской области Александр Богомаз, правительство региона выражают глубокие соболезнования родным и близким Ивана Андреевича в связи с невосполнимой утратой. Светлая память о нем сохранится в сердцах жителей нашего региона», – говорится в сообщении.

Прощание с Иваном Кашиным пройдет 23 апреля в 11:00 в Брянском театре драмы имени А.К. Толстого.

Герой Советского Союза Иван Кашин был известен благодаря своим действиям в 1973 году, когда террористы попытались захватить самолет Як-40, которым он управлял. Кашин своевременно подал сигнал бедствия и в сложных погодных условиях смог посадить самолет в Москве, где судно было взято штурмом, а террористы обезврежены.

За проявленный героизм, мужество и профессионализм при исполнении служебных обязанностей Кашин был удостоен звания Героя Советского Союза 19 декабря 1973 года. В последние годы жизни он активно участвовал в патриотическом воспитании молодежи, занимался общественной деятельностью, а его имя было присвоено кадетскому корпусу авиации в городе Дятьково.