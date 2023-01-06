Доллар, евро и юань выросли к рублю за неделю

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6 января, пятница  |  Последнее обновление — 20:11  |  vz.ru
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Зеленский добился уникальных результатов по уничтожению Украины

На фоне блэкаутов свечка становится неотъемлемым атрибутом украинской власти president.gov.ua
По итогам 2022 года Владимир Зеленский добился уникальных и во многом трагических результатов. Ему удалось сократить население Украины до уровня столетней давности, поставить страну в кабальную зависимость от Запада и лишить сограждан элементарных благ цивилизации. Какие еще «успехи» могут оказаться в послужном списке Зеленского?  Подробности...
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Отношения России и США переходят в новую стадию

Конфронтация между Россией и США достигла низшей точки за всю историю Максим Блинов/РИА Новости
Минувший 2022 год стал временем невиданного по накалу десятилетиями противостояния между Россией и США. Вашингтон не скрывает, что использует Украину как поле боя для «сдерживания« и подавления любых усилий Москвы. Как долго продлится это состояние российско-американских отношений - и при каких условиях оно может все же улучшиться? Подробности...
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Как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте

Обещанием поставить Украине легкие танки AMX-10 RC Запад грозит усугубить конфликт с Россией MARKEVICH/Légion étrangére/Défense
Запад намерен переступить красную линию с поставками тяжелой бронетехники Украине. Эта тема уже обсуждается Британией и Германией со своими партнерами. Президент Франции Макрон пообещал поставить Киеву колесные танки AMX-10 RC, но украинские власти настаивают на передаче более тяжелых машин, в том числе американских M1 Abrams и немецких Leopard 2. Почему Украина выпрашивает натовские танки и как они могут повлиять на ход боевых действий? Подробности...
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«Русский Новый год» приводит в ярость националистов Латвии

Даже новогодние праздники стали в Прибалтике поводом для русофобии Игорь Онучин/РИА Новости
Латвия усиливает накал русофобии и «дерусификации». В этой стране начали заводить дела на любителей «русского Нового года» – тех, кто прилюдно отмечал наступление Нового года в 23.00, то есть по московскому времени. Таких в нынешней Латвии считают «подозрительными», «нелояльными» и даже достойными депортации. С другой стороны, растет и дерзость местных русских – дерзость отчаяния. Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Запад обманывает надежды Зеленского на новейшую бронетехнику

Василий Стоякин
Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Британия заявляет, что вместе с союзниками «может в будущем передать танки Украине». Уже принято решение о поставках Киеву американских и немецких бронемашин – но вовсе не танков («Леопард» или «Абрамс»). Почему Зеленский так настойчиво просит у Запада именно танки и почему Запад так упорно их Зеленскому не дает? Подробности...

Рождество – вечная радость среди временных скорбей

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Но существует праздник и в другом смысле – не как временный побег от реальности, а как обнаружение реальности более глубокой. Оказывается, за скорбями и тяготами земной жизни можно найти надежду и утешение, которые ничто не может отнять или разрушить. Подробности...

Россия опровергла все учебники либеральной экономики

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Конечно, боевые действия на Украине еще далеки от завершения. А уж отмена всех введенных против России санкций тем более маячит в какой-то совсем уж неведомой дали. Но очевидно, что об экономической победе Запада над Россией не может быть и речи. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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В 2023 году будет интересно

Сто лет назад родился СССР

Обсуждение: 5 комментариев

Войны не будет, сербы расходятся

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Новый 2023 год встречают флешмобами и благотворительными акциями

Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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Состав ВМФ России пополнился новыми кораблями

29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Насколько успешным для вас был 2022 год?
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Насколько вы ограничиваете себя в еде за новогодним столом?
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Каких игрушечных персонажей вы предпочитаете покупать вашим детям?
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    Рижский централ


    Друг арестованного в Латвии журналиста Марата Касема рассказал о попытке отговорить его от поездки из Москвы в Ригу

    известный режиссер


    Никита Михалков попал в реанимацию

    Видео

    итоги 2022 года


    Зеленский добился уникальных результатов по уничтожению Украины

    фундаментальные изменения


    Шесть главных уроков 2022 года на рынке газа

    Прекращение огня


    Почему Киеву не хватило духу на рождественское перемирие

    БПЛА «Альтиус»


    Какие беспилотники больше всего нужны России

    трагедия в новогоднюю ночь


    Удар ВСУ по Макеевке изменит отношение военных к телефонам

    год золотого медведя


    Александр Разуваев: Запад пообещал появление новой мировой валюты

    поражает воображение


    Тимур Шерзад: Как сотня русских бойцов выстояла против десяти тысяч

    историческое наследство


    Тимофей Бордачёв: В чем особенности скандинавской русофобии

    на ваш взгляд


    Насколько вы ограничиваете себя в еде за новогодним столом?

    Доллар, евро и юань выросли к рублю за неделю

    6 января 2023, 19:41

    Текст: Алексей Дегтярев

    Рубль за сокращенную неделю уменьшился к доллару, юаню и евро, к закрытию торгов в пятницу доллар дошел до 72,12 рубля.

    Курс доллара с расчетами на «завтра» к закрытию торгов на Мосбирже сократился на шесть копеек, до 72,12 рубля, передает РИА «Новости».

    Курс юаня вырос на две копейки, до 10,44 рубля, евро сократился на шесть копеек, до 76,17 рубля.

    За неделю доллар показал рост в 2,22 рубля, юань – в 53 копейки, евро – в 1,87 рубля.

    WarGonzo сообщил о прорыве Российской армией обороны Соледара
    		    6 января 2023, 12:00
    Фото: Андрей Рубцов/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Российские войска прорвали оборону города Соледара в Донецкой народной республике (ДНР) и взяли под контроль поселок Бахмутское, сообщил военкор Семен Пегов .

    По данным Telegram-канала WarGonzo, в ходе тяжелых наступательных действий подразделениям ВС РФ удалось взять под контроль населенный пункт Бахмутское и продвинуться в центр Соледара. Также сообщается, что противник из-за фланговых прорывов вынужден отступать севернее центра.

    Военный корреспондент Семен Пегов входит в координационную группу по вопросам специальной военной операции на Украине. Пегов ведет Telegram-канал WarGonzo.

    Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что вооруженные силы Украины несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара в Донецкой народной республике.

    Коментарии (63)
    Слова Бербок о Путине разозлили пользователей Сети
    Бербок раскритиковали за реакцию на объявленное Путиным рождественское перемирие
    		    6 января 2023, 10:18
    Фото: Christophe Gateau/dpa/picture-alliance/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Негативная реакция министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на предложение президента России Владимира Путина о временном прекращении огня на Украине вызвала критику со стороны пользователей Twitter (заблокирован в России).

    «Похоже, она либо вообще не знает, чего хочет Путин, либо намеренно игнорирует. Неудивительно, что мирные переговоры также категорически отвергаются», – цитирует одного из комментаторов РИА «Новости».

    «Поведение Запада ежедневно уносит человеческие жизни. Если бы США и ЕС хотели мира, они бы прекратили вооружать Украину. Остановите, наконец, это безумие», – добавил еще один пользователь.

    «Почему бы вам просто не выступить за продление режима прекращения огня? Очень странное поведение», – добавили другие.

    «Если бы Германия хотела активно добиваться мира, то использовала бы дипломатию, а не поставку вооружений», – отметил комментатор.

    Бербок ранее заявила, что если бы Путин хотел мира, то он бы вывел российские войска с территории Украины, и конфликт был бы завершен.

    Напомним, президент Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня на Украине с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января. После этого министр обороны Сергей Шойгу распорядился ввести такой режим на 36 часов.

    Коментарии (28)
    СМИ: Никита Михалков попал в реанимацию
    Стало известно о госпитализации Никиты Михалкова в реанимацию
    		    6 января 2023, 13:15
    Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Режиссер Никита Михалков находится в реанимации одной из больниц в Москве, он в тяжелом состоянии.

    По данным источников, у Михалкова диагностирована ковидная пневмония, передает «Московский комсомолец».

    Напомним, режиссера, актера и главу Союза кинематографистов России Никиту Михалкова госпитализировали накануне.

    Коментарии (31)
    Байден заявил о критически важной точке в боевых действиях на Украине
    Байден счел нынешний этап боевых действий на Украине критически важным и призвал помочь Киеву
    		    6 января 2023, 01:28
    Фото: Sarah Silbiger/Pool/CNP/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Боевые действия на Украине находятся в критически важной точке, Россия «не пытается замедлить темпы», заявил глава американского государства Джо Байден.

    На заседании своего кабинета Байден сказал, что США должны делать все возможное для помощи Украине в ее противостоянии с Россией. Он рассказал о «продолжительном обсуждении» ситуации на Украине с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает ТАСС.

    Байден заявил, что США «помогут Украине защищаться от российских ударов с воздуха». По его словам, ЗРК Patriot уже продемонстрировали свою эффективность на Украине, хотя, как указывали в Киеве, подготовка к передаче систем только началась. Байден же сказал, что «они работают, и россияне начинают осознавать, что они работают хорошо и сильно помогают».

    Напомним, в совместном заявлении по итогам телефонных переговоров Байдена и Шольца сообщалось, что США передадут Украине БМП Bradley, а Германия – БМП Marder, а также присоединится к США в поставках дополнительной батареи ЗРК Patriot.

    Коментарии (22)
    Воюющий за ВСУ грузин пообещал «сравнять с землей» Грузию

    6 января 2023, 12:17

    Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Один из грузин, воюющих за ВСУ, распространил в социальных сетях видеообращение, в котором пообещал «сравнять с землей» собственную родину, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Грузию сравняем с землей вместе с вами, – угрожает автор видео. – Проедемся катком, а потом выстроим заново. Вы не должны называться грузинами, ходить под флагами Грузии, петь гимн, иметь паспорта Грузии».

    «Вот такие у нас «герои» и «патриоты», которые хотят сравнять с землей родину. Анонсируют уничтожение Грузии, чтобы привести во власть «националов», – заявил учредитель одного из общественных движений «Аи иа» Вато Шакаришвили.

    Большинство из воюющих на Украине за ВСУ грузин – сторонники осужденного на шесть лет экс-президента Грузии и лидера «Единого национального движения» Михаила Саакашвили.

    На днях член этой радикальной оппозиционной партии Гиви Таргамадзе заявил, что «рано или поздно грузинские бойцы вернутся, и это должно сниться в ужасных снах «мечтателям» («Грузинская мечта» – правящая партия Грузии)».

    Власти Грузии отказались торжественно отправлять на Украину добровольцев, чего добивались «националы». Грузия участвует в международных санкциях против России, поддерживает Украину во всех международных форматах, но не ввела собственные санкции против России исходя из национальных интересов.

    Коментарии (23)
    Байден высказался о рождественском прекращении огня на Украине
    Байден высказался об объявленном Путиным рождественском прекращении огня на Украине

    5 января 2023, 20:50

    Текст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Джозеф Байден отреагировал на объявленный российским президентом Владимиром Путиным в зоне СВО режим прекращения огня.

    «Я думаю, он пытается найти немного кислорода», – заявил Байден, отвечая на вопрос о том, что тот думает о рождественском перемирии, передает ТАСС.

    Президент Владимир Путин после предложения патриарха Кирилла о введении Рождественского перемирия поручил ввести режим прекращения огня. После этого глава Минобороны Сергей Шойгу распорядился ввести такой режим на 36 часов.

    Коментарии (23)
    Зеленский отверг предложение о прекращении огня
    Зеленский назвал предложение России о прекращении огня попыткой скрыть подготовку к «агрессии против Европы»
    		    5 января 2023, 23:57
    Фото: Ukraine Presidency/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Украинский президент Владимир Зеленский утверждает, что предложение России о временном прекращении огня якобы является попыткой «скрыть в тишине подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы». США и ЕС также раскритиковали предложение России.

    Зеленский в видеообращении в Telegram заявил по-русски, что России «не удастся» это сделать. По его версии, Москва пытается «остановить продвижение» вооруженных сил Украины в Донбассе, чтобы «подогнать ближе» войска. При этом он не пояснил, на каком направлении России потребовалось «остановить продвижение» ВСУ.

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что Зеленский «предложил четкую формулу мира из десяти шагов». По словам министра, российское прекращение огня «нельзя и не следует воспринимать всерьез».

    Тем временем США заявили, что считают предложение России «циничной уловкой» для пополнения сил и перегруппировки. Однако глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс отказался уточнить, рекомендуют ли США Украине не прекращать огонь. По его словам, Киев принимает решение по данному вопросу сам, передает ТАСС.

    Официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано заявил об «отсутствии доверия ко всему, что исходит из Кремля». По его словам, «для того чтобы одностороннее объявление о прекращении огня было убедительным, необходимо увидеть конкретные действия России, например, реальное прекращение военных атак, вывод войск и техники со всей территории Украины». Без этого, заявил Стано, «одностороннее прекращение огня выглядит как попытка России выиграть время», передает РИА «Новости».

    В четверг российский президент Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения. Министр обороны Сергей Шойгу отдал распоряжение о вводе такого режима на 36 часов. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал решение о прекращении огня.

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    Коментарии (41)
    В ООН высказались о режиме прекращения огня на Украине на 36 часов
    В ООН высказались об инициативе России прекратить огонь на Украине на время Рождества

    5 января 2023, 21:52

    Текст: Алексей Дегтярев

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует решение о прекращении огня, заявил официальный представитель руководителя организации Стефан Дюжаррик.

    «Возможность того, что в этот святой период стороны проявят уважение и прекратят боевые действия, всегда приветствуется генеральным секретарем», – цитирует Дюжаррика ТАСС.

    Напомним, в четверг российский президент Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения. Министр обороны Сергей Шойгу отдал распоряжение о вводе такого режима на 36 часов.

    Американский президент Джо Байден, комментируя эти новости, заявил, что российская сторона таким образом пытается «найти немного кислорода».

    Коментарии (11)
    Принц Гарри заявил об убийстве 25 человек в Афганистане
    Британский принц Гарри в своих мемуарах заявил об убийстве 25 «комбатантов» в Афганистане
    		    6 января 2023, 07:57
    Фото: State Funeral of Queen Elizabeth/Dutch Photo Press/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В своих мемуарах «Spare» («Запасной») британский принц Гарри сообщил, что убил 25 человек – «вражеских комбатантов», когда служил в Афганистане.

    В книге принц Гарри, который отслужил в Афганистане два срока, пишет, что всегда мог точно назвать число убитых им «вражеских комбатантов». Он заявил, что «его число – 25». Принц Гарри заявил, что не испытывает стыд из-за этого, как и «удовлетворения», передает РИА «Новости».

    Напомним, он также заявил в мемуарах, что употреблял кокаин в 17 лет. Кроме того, он обвинил брата в скандале с нацистской формой. Выход книги запланирован на 10 января.

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    Полицейские открыли огонь по оказавшей вооруженное сопротивление женщине в Мурманске
    Полицейские ранили оказавшую вооруженное сопротивление женщину в Мурманске

    6 января 2023, 15:41

    Текст: Вера Басилая

    Сотрудники полиции открыли стрельбу по женщине, оказавшей вооруженное сопротивление, следователи в Мурманске проводят проверку, сообщили в региональном СУСК России.

    По предварительным данным, полиция обнаружила в ночь на пятницу на одной из улиц Мурманска женщину с пистолетом в руках. Требованию бросить оружие женщина не подчинилась, направила пистолет в сторону полицейских, которые отрыли огонь и ранили ее.

    Сейчас пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, передает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СКР.

    Ранее мужчина в неадекватном состоянии устроил стрельбу в сторону полицейского автомобиля и ранил правоохранителя в Москве.

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    Медведев отреагировал на отказ Зеленского прекратить огонь на Рождество
    Зампред Совфеда Медведев: Нацистам не жаль ни людей, ни животных
    		    6 января 2023, 10:58
    Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Украинцам была протянута рука христианского милосердия на великий праздник, их руководители ее отвергли, нацистам не жаль ни людей, ни животных, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев считает, что большинство военнослужащих, принимающих участие в СВО, спокойно выдохнули, услышав отказ «главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество».

    «Людей, лишившихся возможности сходить в церковь, жалко. А вот свиньи не имеют никакой веры и врожденного чувства благодарности. Они понимают только грубую силу и визгливо требуют жратву от хозяев», – написал зампредседателя Совфеда в Telegram-канале.

    Медведев отметил, что западные политики, в том числе глава МИД Германии Бербок, «успели вякнуть про недопустимость перемирия».

    «Ну, наследники нацистов никогда не жалели ни людей, ни животных. Им не привыкать», – подчеркнул Медведев.

    Напомним, президент Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня на Украине с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января. После этого министр обороны Сергей Шойгу распорядился ввести такой режим на 36 часов.

    Украинский президент Владимир Зеленский отверг призыв Путина к прекращению огня на Рождество. Он заявил, что предложение России якобы является попыткой «скрыть в тишине подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы». США и ЕС также раскритиковали предложение России.

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    Коментарии (41)
    США подготовили крупнейший пакет военной помощи Украине
    Associated Press оценила новый пакет военной помощи Украине почти в 3 млрд долларов
    		    6 января 2023, 01:59
    Фото: Ron Lee/
    U.S. Army National Guard/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Очередной пакет военной помощи Украине, который США представят в пятницу, станет самым крупным за все время поддержки Киева, сообщают информационные агентства со ссылкой на американских чиновников.

    Украина получит помощь примерно на 2,85 млрд долларов. Новый «пакет военного оборудования» станет крупнейшим изъятием из запасов Пентагона для отправки Украине. Речь идет не только о БМП Bradley, но и о военных автомобилях Humvee, многоцелевых автомобилях MRAP и «большом количестве» ракет и других боеприпасов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

    Напомним, по данным СМИ, в новый пакет планируется включить около 50 БМП Bradley. Президент США Джо Байден заявил, что боевые действия на Украине находятся в критически важной точке.

    Коментарии (24)
    Посол Антонов обвинил США в «войне по доверенности» против России
    Антонов обвинил США в «войне по доверенности» против России «до последнего украинца»
    		    6 января 2023, 06:55
    Фото: Посольство России в США
    Текст: Антон Антонов

    Посол России Анатолий Антонов прокомментировал намерение Вашингтона поставить Украине БМП Bradley, заявив, что США ведут «войну по доверенности» против России «до последнего украинца».

    Как заявил Антонов в Telegram, решение о поставках БМП Bradley свидетельствует, что США и не думали принимать во внимание призывы Москвы учитывать последствия «опасной линии Вашингтона». По мнению посла, весь мир должен понять, что с 2014 года Соединенными Штатами против России развязана «война по доверенности», для которой и поддерживают нацистских преступников в Киеве, «подстегивая» украинских радикалов «к новым ужасным деяниям».

    Антонов подчеркнул, что ни о каком «оборонительном характере» передаваемых вооружений «уже давно не может быть и речи», каждая поставка укрепляет в украинских преступниках чувство безнаказанности, они «с особым цинизмом продолжают убивать мирных жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей» России.

    Посол указал, что о передаче БМП было объявлено после телефонного разговора президента США Джо Байдена и немецкого канцлера Олафа Шольца. Антонов также призвал не забывать о признаниях экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда относительно минских соглашений.

    «С учетом тесных связей Вашингтона и Берлина понятно: Запад во главе с США попросту обманул нашу страну и начал целенаправленную работу по ослаблению России гораздо раньше 24 февраля 2022 года», – сказал он. Посол заявил: «Как верить политикам ведущих западноевропейских государств, если и когда настанет время договариваться о будущем мироустройстве, о системе и существе соглашений, которые возможно для этого потребуются?».

    По его словам, «ни у кого не должно оставаться сомнений, кто несет ответственность за затягивание нынешнего конфликта». Шаги США доказывают, что Вашингтон не заинтересован в «политурегулировании», о чем свидетельствует и реакция на предложение России о временном прекращении огня на Рождество. Как заявил Антонов, Вашингтон собирается «бороться с нами «до последнего украинца», а судьба народа Украины американцев совсем не волнует».

    Напомним, в конце 2022 года Меркель признала, что минские соглашения рассматривались как попытка «дать Украине время», чтобы Киев стал сильнее. Позднее она подтвердила такую оценку договоренностей. После Меркель об этом же заявил Олланд. Президент России Владимир Путин указал, что это признание лишь подтверждает правильность начала спецоперации.

    В четверг в совместном заявлении по итогам телефонных переговоров Байдена и Шольца сообщалось, что США передадут Украине БМП Bradley, а Германия – БМП Marder. Кроме того, США заявили, что считают предложение России ввести режим прекращения на 36 часов «циничной уловкой» для пополнения сил и перегруппировки.

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    Боррель высказался о рождественском прекращении огня на Украине
    Боррель заявил о необходимости вывода войск РФ для рождественского «перемирия»
    		    6 января 2023, 16:56
    Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Гуманитарная инициатива России о рождественском перемирии рассматривается как попытка выиграть время на перегруппировку войск, она должна сопровождаться выводом войск и военной техники с территории Украины, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

    Боррель заявил, что предложение Путина о рождественском прекращении огня не заслуживает доверия, поскольку необходимо увидеть полное прекращение военных атак и полный вывод ее войск и военной техники с территории Украины. Он считает, что без вывода армии одностороннее прекращение огня представляется попыткой выиграть время, передает ТАСС.

    Ранее со схожим заявлением выступил глава Евросовета Шарль Мишель, который назвал российскую инициативу о перемирии «подделкой и лицемерием». 

    Минобороны сообщило об украинских обстрелах после наступления режима прекращения огня.

    В четверг президент Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня на Украине с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января. После этого глава Минобороны Сергей Шойгу распорядился ввести этот режим на 36 часов.

    Президент Украины Владимир Зеленский ответил на призыв Путина к прекращению огня отказом. По его словам, Москва якобы пытается таким способом скрыть «подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы».

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    Эшелон российской военной техники прибыл в Белоруссию
    		    6 января 2023, 14:28
    Фото: vk.com/minoborony_by
    Текст: Елизавета Шишкова

    В Белоруссию прибыл еще один эшелон с военной техникой, которая входит в состав региональной группировки войск Союзного государства, сообщили в Минобороны республики.

    Там уточнили, что наращивание региональной группировки войск Белоруссии и России продолжается, передает РИА «Новости».

    Минобороны Белоруссии заявило, что Минск и Москва наращивают региональную группировку войск и планируют совместные летно-тактические учения для повышения уровня боеподготовки авиационных подразделений.

    В пятницу президент республики Александр Лукашенко посетил 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский под Барановичами в Брестской области, где размещается российская часть совместной группировки войск.

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