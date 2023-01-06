Минниханов подписал закон о переименовании должности президента Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о внесении поправок в конституцию РТ, руководитель республики будет называться «глава – раис Республики Татарстан».

Республиканский закон опубликован на сайте президента РТ.

Уточняется, что наименование высшего должностного лица республики «президент» сохранится до окончания текущего срока полномочий Рустама Минниханова. Руководитель Татарстана будет называться «раисом» после выборов в 2025 году.

Ранее Госсовет Татарстана поддержал проект поправок в конституцию республики, в котором должность президента региона после окончания срока полномочий действующего руководителя переименовывается в раиса.

Напомним, 21 декабря в Госсовет Татарстана был внесен проект поправок в конституцию республики с предложением переименовать должность президента республики в «главу Республики Татарстан». 22 декабря профильный комитет Госсовета республики рекомендовал инициативной группе депутатов отозвать проект о переименовании должности.

В июле президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым в составе Госсовета была изменена должность Рустама Минниханова с «президента Республики Татарстан» на «главу Республики Татарстан».