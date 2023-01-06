|
|
В Киево-Печерской лавре не подтвердили богослужение раскольников на Рождество
И.о. гендиректора заповедника «Киево-Печерская лавра» Рудик не подтвердил богослужение ПЦУ в Успенском соборе
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Так называемая Православная церковь Украины не направляла обращений об использовании Успенского собора и Трапезного храма для богослужений, сообщил и.о. гендиректора украинского национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александр Рудик.
Рудик сообщил, что не получал никаких предписаний и не знает о планах руководителей ПЦУ встречать Рождество в Успенском соборе, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Как сообщается на сайте канонической Украинской православной церкви, 5 января Рудик заявил, что обращений по поводу Успенского собора и Трапезного храма для богослужений ПЦУ не поступало. В УПЦ указали, что минкультуры Украины также не комментировало заявление ПЦУ о рождественской службе.В связи с этим УПЦ считает заявление ПЦУ попыткой «силового захвата» собора с использованием шантажа и путем «введения в информационное заблуждение общества», передает ТАСС.
Напомним, представителям УПЦ закрыли доступ к двум храмам Верхней лавры. После этого Православная церковь Украины заявила, что глава раскольников Епифаний Думенко
совершит в Успенском соборе 7 января литургию по случаю Рождества.
Киев отреагировал на предложение прекращения огня на Рождество
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Русская православная церковь занимается пропагандой, так киевские власти отреагировали на предложение патриарха Кирилла установить рождественское перемирие в зоне СВО.
РПЦ якобы не является авторитетом мирового православия и занимается пропагандой, заявил Подоляк, передает «Коммерсант».
Также он обвинил церковь в поддержке спецоперации и в призыве к «милитаризации» России.
Напомним, в четверг патриарх Кирилл предложил ввести рождественское перемирие в зоне проведения специальной военной операции.
Позже президент России Владимир Путин объявил о прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации. Глава государства отметил, что соответствующее решение принято после обращения патриарха Кирилла.
Путин призвал Киев поддержать режим прекращения огня и дать возможность верующим посетить службы в Рождественский сочельник и на Рождество.
Галкин на концерте озвучил официальное приветствие ВСУ
Артист Максим Галкин (признан иноагентом) во время выступления в Дубае поддержал выкрик из зала «слава Украине» и ответил «героям слава», видео с этим инцидентом опубликовано в Сети.
Галкин в ходе концерта заявил, что его «попросили быть нейтральным», но он не смог этого сделать. Кто-то из зрителей крикнул «Слава Украине», на что артист ответил «героям слава».
Видеозапись опубликовали в Сети.
Приветствие «Слава Украине! Героям слава!» активно использовалось украинскими неонацистами ОУН* и УПА* в начале Второй мировой войны. В 2018 году президент Украины Петр Порошенко предложил сделать слова «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» официальным воинским приветствием в Вооруженных силах Украины, законопроект был принят в Верховной раде.
Напомним, певец Валерий Меладзе на корпоративе в Дубае поддержал украинскую националистическую кричалку по просьбе поклонника. После этого Меладзе попытался оправдаться перед фанатами.
Военный эксперт оценил заявление главы ГУР Украины о наступлении ВСУ в марте
|
|
«Можно ожидать, что попытки наступления ВСУ будут организованы еще в феврале. Возможно, даже раньше, если морозы, которые сейчас начинаются, «схватят» грунт», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ перейдут к активному наступлению весной – возможно, в марте.
«Экспертных оценок того, где ВСУ могут попытаться развернуть наступление, достаточно много, в том числе, и на Западе. Так, называется направления на Мелитополь – Бердянск», – заметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Впрочем, считает он, прорывы ВСУ в Запорожской области с выходом к Бердянску фигурируют в максималистских прогнозах. «Более реалистичным вариантом называют тактическое наступление в том районе, где ВСУ и ранее пытались развить активные действия: направление Сватово – Кременная на северо-востоке ЛНР», – указал собеседник.
В заявлениях о наступлении украинских войск в марте или еще более поздний период, вызывают вопросы те сроки, которые там упоминаются, подчеркнул Онуфриенко. По его мнению, достаточно странно вести речь о весеннем наступлении – и говорить об этом «в начале января, когда ставка делается на то, что морозы схватят землю, и появится возможность перемещения тяжелой техники».
«Можно ожидать, что попытки наступления будут организованы еще в феврале. Возможно, даже раньше, если морозы, которые сейчас начинаются, «схватят» грунт», – полагает Онуфриенко.
«В целом же, делать сейчас прогнозы на весну не имеет особого смысла. Неизвестно, какие планы будет реализовывать Генштаб России на линии фронта протяженностью более 1 тыс. километров, – рассуждает военный эксперт. – Совершенно очевидно, что на данный момент, по итогам 2022 года, цели специальной военной операции не достигнуты, даже если считать этими целями только освобождение территорий Луганской и Донецкой республик».
«Если исходить из того, что по Конституции, Херсонская и Запорожская область – часть российской территории, то тем более речь идет о том, что в наступившем году ВС России придется интенсифицировать наступательные боевые действия – а не находиться только в обороне с частичным и локальным наступлением в районе Артемовска», – прогнозирует Онуфриенко.
Если же неизбежно начнется наступление российской армии, то говорить о каком-либо наступлении ВСУ можно будет лишь как о попытке купировать продвижение наших сил, заставив перебросить часть вооружений на отражение украинских наступлений, подчеркивает эксперт. По его оценке, такое положение вещей сложится еще раньше, чем наступит весенняя распутица.
Впрочем, сделал оговорку собеседник, давать очень подробные прогнозы – неблагодарное занятие, если учесть, что ВС России еще не использовали потенциал, возникший благодаря частичной мобилизации. «Люди поступили на фронт, во вторую линию обороны, – также напомнил Онуфриенко. – Повсеместно возводятся оборонительные позиции. Часть из них я видел, и могу подтвердить, что это действительно мощные рубежи обороны, которые преодолеть очень непросто».
В среду Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в интервью американской новостной службе ABC News заявил, что Киев планирует развернуть активные наступательные действия весной. Месяцем наиболее ожесточенных боевых действий станет март, цитирует РИА Новости слова главы украинской военной разведки. Заметим, что в конце декабря, в интервью Би-Би-Си, Буданов заявил, что боевые действия на фронте зашли в тупик. По словам Буданова, которое приводило издание «Коммерсант», ВСУ не могут победить на всех направлениях, равно как и Россия. Поэтому украинская армия «с нетерпением ждет поставок более совершенного оружия», заявил глава военной разведки Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Байден высказался о рождественском прекращении огня на Украине
Байден высказался об объявленном Путиным рождественском прекращении огня на Украине
Американский президент Джозеф Байден отреагировал на объявленный российским президентом Владимиром Путиным в зоне СВО режим прекращения огня.
«Я думаю, он пытается найти немного кислорода», – заявил Байден, отвечая на вопрос о том, что тот думает о рождественском перемирии, передает ТАСС.
Президент Владимир Путин после предложения патриарха Кирилла о введении Рождественского перемирия поручил ввести режим прекращения огня. После этого глава Минобороны Сергей Шойгу распорядился ввести такой режим на 36 часов.
Путин объявил о прекращении огня на период Рождества
Президент России Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Учитывая обращение Святейшего патриарха Кирилла, поручаю министру обороны Российской Федерации [Сергею Шойгу] ввести с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января 2023 года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине», – говорится в указании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.
В сообщении отмечается, что в районах боевых действий живет множество граждан, исповедующих православие. Москва призывает Киев объявить режим прекращения огня и дать возможность верующим посетить службы в Рождественский сочельник, и на само Рождество.
Белорусские пограничники сообщили о вооруженных провокациях со стороны Украины
Погранкомитет Белоруссии: Границу Украины охраняют военные без знаков отличия
|
|
Служащие ВСУ наводят оружие в сторону пограничных отрядов, показывают оскорбительные жесты, на провокации белорусские пограничники не поддаются, границу Украины охраняют люди в форме без знаков отличия, сообщили в погранкомитете Белоруссии.
«Последний случай произошел в пункте упрощенного пропуска «Поддобрянка», когда военнослужащими сопредельного государства наводилось оружие в сторону пограничных нарядов, оскорбительные жесты угрожающие демонстрировались в сторону пограничников», – сообщил начальник погранконтроля на видео, распространенном в Telegram-канале погранкомитета Белоруссии.
Офицер отделения погранконтроля отметил, что на украинской стороне «сотрудников каких-либо ведомств нет».
«То есть, государственная граница не охраняется, там находятся какие-то военизированные люди с оружием, возможно, тероборона. То есть без знаков различия, без формы, кто в чем одет», – добавил он.
Также офицер рассказал, что на территории Украины периодически слышны выстрелы, а также звуки тяжелой техники. По его словам, пересекающие границу граждане рассказывают, что украинцы выкопали противотанковый ров глубиной до трех метров и шириной три-четыре метра.
Представитель белорусской погранслужбы добавил, что с приходом зимы количество нарушений пространства украинскими квадрокоптерами существенно сократилось.
Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что силовые ведомства Белоруссии отмечают рост провокаций в районе белорусской границы.
Шойгу распорядился о введении 36-часового режима прекращения огня на Украине
Министр обороны России Сергей Шойгу отдал распоряжение о введении режима прекращения огня по линии соприкосновения в зоне проведения спецоперации.
Глава ведомства в соответствии с поручением президента России Владимира Путина отдал указания ввести на 36 часов режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине, сообщило министерство в своем Telegram-канале.
Режим вводится с 12.00 6 января до 24.00 7 января.
Напомним, в четверг президент России после предложения патриарха Кирилла о введении Рождественского перемирия поручил ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации.
Киев в ответ обвинили РПЦ в пропаганде.
Пленные украинские военные назвали Зеленского «шавкой»
Пленные украинские военные назвали Зеленского хорошим актером и «шавкой»
Командование бросило солдат «на мясо» на позициях и никогда не появлялось на передовой, а Владимир Зеленский марионетка и шавка, рассказали в распространенном Минобороны видео украинские военнопленные.
Военнопленный Николай Пономаренко заявил, что Владимир Зеленский марионетка «вон тех».
«Не марионетка – шавка! Вот, так даже будет лучше. Он как актер, я его хвалю, он молодец, у него есть. Но как президент», – передает РИА «Новости».
Также пленный рассказал, что не видел своих командиров на передовой.
«Да их там и никогда и не было, я по разговору хлопцев - их (командования - ред.) там никогда и не было», – заявил Пономаренко.
Другой пленный, Богдан Семенчук, военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады украинской армии, добавил, что их подразделение командиры «кинули, как мясо, и все».
Ранее военнопленный из Украины Сергей Мищан рассказал, что в армии Украины плохо организована ротация, предоставляется некачественное питание, солдаты чувствуют себя бомжами в окопах.
Другой украинский военнопленный сообщал, что до бойцов ВСУ регулярно домогаются иностранные наемники, заставляя их вступать в половые связи.
В ООН высказались о режиме прекращения огня на Украине на 36 часов
В ООН высказались об инициативе России прекратить огонь на Украине на время Рождества
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует решение о прекращении огня, заявил официальный представитель руководителя организации Стефан Дюжаррик.
«Возможность того, что в этот святой период стороны проявят уважение и прекратят боевые действия, всегда приветствуется генеральным секретарем», – цитирует Дюжаррика ТАСС.
Напомним, в четверг российский президент Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения. Министр обороны Сергей Шойгу отдал распоряжение о вводе такого режима на 36 часов.
Американский президент Джо Байден, комментируя эти новости, заявил, что российская сторона таким образом пытается «найти немного кислорода».
Зеленский отверг предложение о прекращении огня
Зеленский назвал предложение России о прекращении огня попыткой скрыть подготовку к «агрессии против Европы»
|
|
Украинский президент Владимир Зеленский утверждает, что предложение России о временном прекращении огня якобы является попыткой «скрыть в тишине подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы». США и ЕС также раскритиковали предложение России.
Зеленский в видеообращении в Telegram заявил по-русски, что России «не удастся» это сделать. По его версии, Москва пытается «остановить продвижение» вооруженных сил Украины в Донбассе, чтобы «подогнать ближе» войска. При этом он не пояснил, на каком направлении России потребовалось «остановить продвижение» ВСУ.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в Twitter, что Зеленский «предложил четкую формулу мира из десяти шагов». По словам министра, российское прекращение огня «нельзя и не следует воспринимать всерьез».
Тем временем США заявили, что считают предложение России «циничной уловкой» для пополнения сил и перегруппировки. Однако глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс отказался уточнить, рекомендуют ли США Украине не прекращать огонь. По его словам, Киев принимает решение по данному вопросу сам, передает ТАСС.
Официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано заявил об «отсутствии доверия ко всему, что исходит из Кремля». По его словам, «для того, чтобы одностороннее объявление о прекращении огня было убедительным, необходимо увидеть конкретные действия России, например, реальное прекращение военных атак, вывод войск и техники со всей территории Украины». Без этого, заявил Стано, «одностороннее прекращение огня выглядит как попытка России выиграть время», передает РИА «Новости».
В четверг российский президент Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения. Министр обороны Сергей Шойгу отдал распоряжение о вводе такого режима на 36 часов. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал решение о прекращении огня.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Российские войска за сутки уничтожили более 170 украинских военных на четырех направлениях
Вооруженные силы России на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях ликвидировали свыше 170 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны.
На Купянском направлении российская артиллерия ударила по скоплениям живой силы 14-й и 95-й механизированных бригад ВСУ у поселков Кучеровка и Песчаное (Харьковская область), Стельмаховка (ЛНР), сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
Уничтожено до 30 украинских военных, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
На Красно-Лиманском направлении артиллерия ВС России ударила по 95-й 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ у поселков Григоровка и Серебрянка (ДНР), украинские войска потеряли свыше 40 военных, два БТР и три автомобиля.
На Донецком направлении в ходе наступления российских военных нанесено поражение подразделениям 110-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ, ликвидировано до 60 бойцов ВСУ, четыре боевые машины пехоты и пять автомашин.
На Южно-Донецком направлении у населенного пункта Пречистовка (ДНР) уничтожено более 40 украинских военных, три боевые бронированные машины и два пикапа.
Российские авиация, ракетные войска, артиллерия поразили 57 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 84 районах. У поселков Гуляй Поле (Запорожская область) и Красный Лиман (ДНР) уничтожено два склада артиллерийских боеприпасов.
Напомним, за прошлые сутки ВКС России сбили украинские МиГ-29 и Су-25, в последние сутки сбиты украинские Су-24 и Су-25
Авиация ВКС России и средства ПВО сбили самолеты Су-24 и Су-25 ВВС Украины
Российские военные за последние сутки сбили два самолета военно-воздушных сил Украины, сообщило Министерство обороны России.
Воздушно-комические силы России (ВКС) и средства противовоздушной обороны у населенных пунктов Красногоровка и Победа в Донецкой народной республике сбили украинские Су-24 и Су-25, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Кроме того, за сутки уничтожен 21 украинский беспилотник у поселков Змиевка, Кременная, Золотаревка, Кривошеевка (ЛНР), Николаевка, Волноваха, Евгеновка (ДНР), Князе-Григоровка, Великая Лепетиха (Херсонская область) и у Мелитополя.
Также за этот период перехвачено пять снарядов РСЗО HIMARS, четыре противорадиолокационные ракеты HARM у Белогоровки (ЛНР) и Гавриловки (Херсонская область).
За весь период спецоперации уничтожены 359 самолетов, 199 вертолетов, 2834 беспилотника, 399 комплексов ЗРК, 7422 танка и других боевых бронированных машин, 971 машина РСЗО, 3781 орудие полевой артиллерии и минометов.
Ранее Минобороны публиковало ролик, на котором запечатлена боевая работа расчетов ударных беспилотников подразделений специального назначения ЦВО.
Минобороны показало боевую работу расчетов БПЛА в ходе спецоперации
Опубликовано видео боевой работы расчетов ударных беспилотников в ходе спецоперации на Украине
Российское Минобороны опубликовало видеозапись боевой работы расчетов ударных беспилотников подразделений специального назначения ЦВО в ходе спецоперации на Украине.
Беспилотники используются для «адресного огневого поражения» украинских артиллерии, наблюдательных постов, секретов и засад. Военные выходят на стартовые позиции, откуда запускают БПЛА. После ударов по целям «проводят посадку летательного аппарата и меняют позицию для выхода из зоны возможного ответного огня».
Ведомство сообщает в Telegram, что БПЛА военные «конструируют самостоятельно». Подчеркивается, что командование ЦВО высоко оценивает рационализаторские инициативы спецназа, некоторые военные представлены к государственным наградам.
Генсек ООН распустил миссию по установлению обстрелов СИЗО в Еленовке
Миссия по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке в ДНР расформирована по решению генсека ООН Антониу Гутерриша, заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
Генеральный секретарь ООН принял решение расформировать миссию по установлению фактов обстрелов 29 июля 2022 года в Еленовке из-за отсутствия условий направления миссии на место происшествия, заявил Дюжаррик, передает ТАСС.
Он добавил, что миссии были необходимы «четкие гарантии безопасности и доступа от обеих сторон», но в ООН «не почувствовали», что получили их, и «не почувствовали», что была возможность получения гарантий в будущем.
Дюжаррик не уточнил, какая именно сторона не дала гарантий.
Он добавил, что как только ООН «почувствует», что нужные гарантии есть, и сможет туда отправиться, тогда миссия и будет восстановлена.
Напомним, летом 2022 года ВСУ нанесли удар из HIMARS по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен.
Германия согласилась передать Украине ЗРК Patriot
Байден и Шольц договорились о передаче Германией ЗРК Patriot Украине
|
|
Германия присоединится к США в поставках дополнительной батареи ЗРК Patriot Украине, сообщается в совместном заявлении по итогам телефонных переговоров американского президента Джо Байдена и немецкого канцлера Олафа Шольца.
Байден и Шольц заявили, что их страны намерены продолжить оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Киеву «столько, сколько потребуется», передает РИА «Новости».
В заявлении говорится, что США передадут Украине БМП Bradley, а Германия – БМП Marder. Также обе страны проведут соответствующее обучение украинских военных, передает ТАСС.