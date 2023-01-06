Названы причины устойчивости политической системы России

Политолог Асафов: Политическая система России в 2023 году останется человекоцентричной

По итогам 2022 года стало понятно, что расширение полномочий губернаторов делает политическую систему более устойчивой. Этому же способствует консенсус между разными партиями по принципиальным вопросам. Все эти тренды сохранятся и в 2023 году, считает политолог Александр Асафов.

«Опыт, полученный государством во время пандемии коронавируса, показал, что дополнительные полномочия губернаторов и ответственность за них дают хороший эффект. Кроме того, это подготовило глав регионов к более серьезным и сложным вызовам: противодействию санкционному давлению, поддержке мобилизованных и обеспечению региональной безопасности», – рассказал политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва», политолог Александр Асафов.

«Полагаю, что в 2023 году эта система будет продолжена. Губернаторам будут предоставляться дополнительные полномочия и зоны ответственности согласно введенным уровням готовности в регионах. Это же коснется тех глав субъектов, которым предстоит переизбрание в текущем году», – отметил собеседник.

«На старте мобилизации были проблемы и обоснованная критика работы отдельных военкомов на местах, но все удалось решить персональным включением губернаторов и других должностных лиц», – подчеркнул политолог.

«Кроме того, в нашем социально ориентированном государстве, несмотря на возникшие вызовы, сохранились все векторы человекоцентричной политики. Сохранилась помощь социально незащищенным категориям граждан, какие-то меры поддержки даже были увеличены. Это же мы увидим в 2023 году», – добавил эксперт.

«В оказании помощи семьям мобилизованных, беженцам и всем нуждающимся активно участвует и некоммерческий сектор. В этом году добровольческое движение вновь получило импульсы для своего широкого развития», – полагает Асафов.

«Что касается итогов прошедших в сентябре выборов, то они очень ярко проиллюстрировали одну из частей нашего менталитета – умение консолидироваться в сложные времена. Наше общество умеет молниеносно сплачиваться вокруг лидера и предоставлять лимит доверия людям дела», – отметил политолог.

«Такими людьми смогли стать представители «Единой России», которые создали свою «Народную программу», собрали предложения и смогли практическим путем доказать ее реалистичность. Кроме того, эта партия первой включилась в поддержку беженцев и в оказание помощи нашим новым регионам», – добавил собеседник.

«Также сегодня можно говорить о достижении межпартийного согласия по стратегическим вопросам. И вместе с тем я ожидаю, что партийные программы будут пересмотрены, в них появятся новые акценты. Дискуссии будут. Но не о спецоперации, а по другим направлениям», – рассказал эксперт.

«Например, экономические вопросы по-разному видятся политическими партиями, и именно здесь мы ожидаем ярких межпартийных дискуссий», – резюмировал Асафов.

В декабре Экспертный институт социальных исследований провел круглый стол, посвященный политическим итогам года. Эксперты подтвердили, что в условиях СВО и беспрецедентных западных санкций Россия вновь доказала устойчивость политической системы и экономики.

Кроме того, вопреки мощным информационным атакам со стороны Запада россияне сплотились: волонтеры со всей страны участвуют в акциях помощи военнослужащим и их семьям. Помимо этого, опросы стабильно показывают сплочение россиян вокруг президента и общих традиционных ценностей.

Напомним, президент России наделил губернаторов новыми полномочиями по обеспечению безопасности в регионах. Как отметил глава государства, губернаторы «должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов, поддержание общественного порядка, повышение устойчивости работы экономики, промышленности, [по] налаживанию и расширению выпуска продукции, необходимой для специальной военной операции».

Сразу после объявления частичной мобилизации началась разработка мер поддержки для мобилизованных граждан и членов их семей. На портале «Госуслуги» теперь можно обратиться с вопросами, которые касаются денежных довольствий или региональных выплат военнослужащим или демобилизованным. Также семьи мобилизованных могут написать обращение на портале в случае неполучения мер соцподдержки.

В свою очередь «губернаторы новой волны» разрабатывают меры, составленные по запросам жителей регионов. Отмечается, к примеру, что семьям мобилизованных граждан из Ярославской области с 1 ноября отменили плату за детсады, а в Кировской области получателями мер поддержки стали добровольцы.

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