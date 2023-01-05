Байден сравнил мир с «заплаткой на джинсах»

Журналисты установили связь фейкового «Совета жен и матерей» с бежавшей из России мошенницей

Глава так называемого «Совета жен и матерей» Ольга Цуканова была правой рукой скандальной «целительницы» Светланы Пиуновой, объявленной в международный розыск и заочно арестованной по обвинению в мошенничестве. Об этом говорится в расследовании журналиста Андрея Ивлева, показанном в программе «Вести. Дежурная часть».

В репортаже, который вышел в эфире телеканала «Россия 24», отмечается, что в Сети невозможно найти адрес или номер телефона организации. Движение «Совет жен и матерей» появилось в сентябре 2022 года в Самаре, оно работает в соцсетях и мессенджерах.

При этом журналисты нашли предполагаемый офис организации в Самаре. Ранее там же находился офис скандальной целительницы Светланы Пиуновой, которая была объявлена в международный розыск и заочно арестована по обвинению в мошенничестве.

Как отмечает журналист, Цуканова была правой рукой Пиуновой. Созданная в один день с началом частичной мобилизации организация тоже может быть делом рук Пиуновой, говорится в репортаже. Ранее она практиковала целительство, затем пугала адептов концом света, а когда он не случился, начала рассуждать о рептилоидах и планете Нибиру.

Доктор психологических наук Екатерина Васкэ изучала работы Пиуновой. Она считает, что эти книги имеют большое и опасное влияние на сознание людей.

«К науке она (Пиунова) не имеет никакого отношения. Деятельность ее организации была признана экстремистской. Они («Совет жен и матерей») играют, они манипулируют, они спекулируют на самых высоких и глубинных чувствах женщин, которые как тигрицы бросаются на защиту своих мужчин», – прокомментировала деятельность совета Васкэ.

Суть работы «Совета жен и матерей» заключается в поиске в интернете родственников мобилизованных. Как отмечается в расследовании, их находят не для того, чтобы помочь, а чтобы заставить выступать с критикой, даже если поводов для этого нет.

«Для вербовки подходят любые хайповые темы. Не исключено, что любую трагедию такие псевдообщественники готовы интерпретировать как повод получить финансирование из-за рубежа от своих спонсоров и спецслужб», – заключил журналист Ивлев.

Ранее взлом Telegram-чата сторонников организации «Совет матерей и жен» показал, что часть этих людей активно участвовала в акциях протеста, задерживалась полицией, поддерживала Алексея Навального (внесен в список экстремистов и террористов).