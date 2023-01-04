В Сочи из-за теплой погоды зацвели мимозы и подснежники

Ученые зафиксировали раннее цветение экзотических растений из-за теплой погоды в Сочи

Теплая осень без отрицательных температур и аналогичный декабрь в Сочи спровоцировали ранее цветение мимозы, подснежников и морозника, сообщила ведущий научный ФГБУ «Сочинский национальный парк» Галина Солтани.

Солтани объяснила, что осенью и в декабре в Сочи не было отрицательных температур, подснежник ризенский в этих краях зацветает обычно в 20-х числах декабря. В этом году зацвел на неделю раньше.

«Мимоза снова распустилась раньше – в декабре, но позже, чем в 2021 году. А вот морозник, который обычно расцветает с конца января по февраль, расцвел почти на месяц раньше необходимого срока», – цитирует РИА «Новости» научного сотрудника.

Сейчас в Сочи температура воздуха держится в пределах десяти градусов тепла, в нескольких районах курорта солнечно.

Ранее погода в Москве и в Петербурге в первый день года побила рекорд по теплу.