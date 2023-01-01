Погоде в Москве в первый день года предрекли рекорд полувековой давности

Погоде в Москве в первый день 2023 года предрекли рекорд полувековой давности

В первый день 2023 года Москву ждут до 6 градусов тепла, дождь и облачная погода.

В воскресенье температура может побить рекорд, установленный в 1973 году, когда воздух прогрелся до плюс 4,2 градусов, сообщил РИА «Новости» Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос».

Синоптик отметил, что ветер будет юго-западным, он будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление при этом будет падать и составит 736 мм.