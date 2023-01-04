На Украине заявили о начале подготовки к передаче Киеву систем ПВО Patriot

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что подготовка к передаче Киеву систем ПВО Patriot уже началась

Подготовка к передаче Украине ракетных комплексов Patriot уже началась, развертывание систем ожидается в максимально короткие сроки, заявил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Кулеба во время онлайн-брифинга назвал революционным решением передачу Украине американских систем Patriot, развертывание которых ожидается в максимально короткие сроки. По словам главы МИД Украины, их передача уже началась, передает РИА «Новости».

Также Кулеба заявил, что сейчас президент Украины Владимир Зеленский и его дипломатическая команда работают над новыми решениями по предоставлению Киеву новых типов западных вооружений.Речь идет о поставке западных танков и другой бронетехники.

Ранее американский портал Military Watch сообщил, что поставки ракетных комплексов Patriot начнутся в первой половине 2023 года, но использовать их будет можно только в 2024 году, также есть большой риск их моментального уничтожения.

Экс-офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер заявил, что американские системы противовоздушной обороны Patriot, поставленные Соединенными Штатами украинской стороне, не выживут на таком поле боя, как Украина.

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что ВС России способны «пощелкать» комплексы Patriot.