В США указали на проблемы использования ЗРК Patriot на Украине

СМИ: Использование ЗРК Patriot на Украине возможно только в 2024 году

Поставки ракетных комплексов Patriot начнутся в первой половине 2023 года, но использовать их будет можно только в 2024 году, также есть большой риск их моментального уничтожения, сообщает американский портал Military Watch.

Портал Military Watch со ссылкой на доклад исследовательской службы Конгресса США пишет, что необходима обширная подготовка, прежде чем на Украине будет налажена действующая система Patriot, передает РИА «Новости».

Как указали в статье, Украине поставят лишь одну батарею Patriot, но есть большие вопросы относительно ее эффективности для отражения российских воздушных и ракетных атак. Также авторы статьи спрашивают, откуда будет поставлена эта батарея, поскольку все существующие единицы уже используются на других важных военных объектах.

В материале упомянули и проблему высокой стоимости крылатых ракет этого средства ПВО, стоимость одного снаряда – один миллион долларов.

Автор также затронул еще тот факт, что быстрое уничтожение комплексов «подорвет как моральный дух украинцев, так и уверенность союзников в ракетной системе, которая считается оплотом американских сил».

Ранее экс-офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер заявил, что американские системы противовоздушной обороны Patriot, поставленные Соединенными Штатами украинской стороне, не выживут на таком поле боя, как Украина.

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что ВС России способны «пощелкать» комплексы Patriot.