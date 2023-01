В МИД рассказали о переговорах с Пакистаном по возобновлению прямых авиарейсов

Украинцев разозлил пост Стивена Кинга в поддержку Киева

В Twitter пользователи раскритиковали писателя Стивена Кинга, им показалось, что он пренебрежительно относится к украинцам, так как неправильно использовал артикль перед названием страны.

В своем посте в поддержку Киева Кинг написал the Ukraine, что противоречит официальному названию страны на английском языке, которое отстаивает Киев, сообщает РИА «Новости».

«Обращение the Ukraine унизительно для нации», – написал пользователь Павел в комментариях.

«Спасибо, конечно, но правильно писать Ukraine, а не the Ukraine», – также ответила Татьяна.

«Только это Ukraine (страна), а не the Ukraine (регион). Мы не говорим the England или the Finland – the относится к региону или нескольким регионам, объединенным вместе, например the Untied Kingdom», – добавила Анна.

Название Украины на протяжении многих десятков лет периодически употреблялось с определенным артиклем. Есть теория, что артикль попал в название Украины из прежнего названия УССР – республики в составе СССР, в сложном названии которой артикль должен присутствовать (The Ukrainian Soviet Socialist Republic).