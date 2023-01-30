Эрдоган раскритиковал США за невыполнение обязательств по истребителям

Взгляд
30 января, понедельник  |  Последнее обновление — 08:41  |  vz.ru
Разделы

Турция торопится заработать на российском газе

Турция рассказала, когда появится новый газовый хаб Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
Турция назвала сроки появления нового газового хаба. Анкара хочет запустить его в течение года. Турки обещают стать посредниками и помочь Европе преодолеть энергетический кризис. Какую роль в этой схеме будет играть российский, азербайджанский и иранский газ? Подробности...
Перейти в раздел…

Херсонщина запустила финальный этап интеграции в Россию

Херсонская область вводит российские законы и строит новый город Андрей Рубцов/ТАСС
Херсонская область углубляет слияние с Россией: упраздняет военно-гражданскую администрацию, переходит на российское законодательство и московское время. Как нововведения улучшат жизнь херсонцев и что еще предстоит сделать для повышения уровня жизни в регионе? Подробности...
Перейти в раздел…

Малые города России укрепят каркас государства

Малые города – это хранилище традиционных ценностей, которые сохранились намного лучше, чем в мегаполисах vk.com/public_admrussa
Малые города России остаются хранилищами традиционных ценностей. Что сделать, чтобы они не превращались в демографические инкубаторы для мегаполисов, а развивались, сохраняя культурную идентичность и повышая качество жизни своих жителей? Подробности...
Перейти в раздел…

Что сулит России «большая шишка» из НАТО во главе Чехии

Павел знает русский язык и имеет представление о советских видах вооружения, поскольку лично с ними работал Keystone Press Agency/Global Look Press
Победу на президентских выборах в Чехии одержал отставной генерал Петр Павел, который начинал свою военную карьеру в Чехословакии времен ОВД. Затем он дослужился до председателя Военного комитета НАТО. Политологи считают, что Павела нельзя назвать идейным русофобом. С точки зрения интересов России с ним другая проблема. Подробности...
Перейти в раздел…

Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
Перейти в раздел…

Русских обманывать можно, но только один раз

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Россия – это отдельная цивилизация, стоящая на границе циничного Запада и лукавого Востока, на границе Леса и Степи. Именно наше пограничное положение позволило нам впитать в себя от Запада и Востока то, что нам нужно, отторгнув нам несвойственное. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Запад решает, что делать с Украиной «на второй год»

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Запад ощущает и формулирует внутренний кризис в своем отношении к войне и нащупывает новые объяснительные конструкции «на второй год». Надежды на скорое прекращение конфликта на условиях Украины нет. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Владимир Соловьев – первый философ России

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
170 лет назад в Москве родился Владимир Сергеевич Соловьев – философ, поэт и публицист. Фактически вся русская религиозная философия вышла из его книг. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…

Россия выдавливает Запад из Африки

Одесса и отрезание Украины от моря

Наши зашли в Угледар

Перейти в раздел…

Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
Подробности...

Головы диких животных украсили женские платья в Париже

Подробности...

Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Хотели бы вы сменить профессию?
  • Да, как можно скорее

  • Да, в отдаленном будущем

  • Уже сменил

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?
  • Латвия

  • Литва

  • Эстония
Как изменились ваши бытовые контакты с жителями Украины?
  • Общаемся чаще

  • Общаемся так же

  • Общаемся так же, но избегаем политических тем

  • Общаемся реже

  • Перестали общаться

  • Не было контактов

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Япония сочла неприемлемой позицию России по рыбному промыслу у Южных Курил
    Глава минобороны Украины признал тяжелую военную ситуацию на востоке Эрдоган описал свои отношения с Путиным СМИ: Авиация США участвовала в атаке беспилотников в Иране Блогера Андрея Сидоропуло объявили в федеральный розыск
    В Германии ведущая извинилась за слова о советских солдатах В Сети удивились словам Зеленского о будущем Украины Шольц рассказал о расследовании взрывов на «Северных потоках» В СК рассказали подробности двойного убийства в Москве
    В США план Зеленского по захвату Крыма назвали безумием Украинцев разозлил пост Стивена Кинга в поддержку Киева Во Франции ответили на угрозы Украины бойкотировать Олимпиаду в Париже Суд на Украине отказал в конфискации комбината российского бизнесмена

    Главная тема


    Херсонщина запустила финальный этап интеграции в Россию

    оружие для всу


    СМИ США раскрыли созданное Америкой «прикрытие» для поставок Германией танков Киеву

    военная аналитика


    В США предрекли Украине печальное будущее из-за сговора в НАТО

    «уже бункер ищу»


    Кадыров ответил на угрозу украинского националиста Карася

    Видео

    Урановые боеприпасы


    Западные танки несут ядерную угрозу Украине

    «Обещает золотые горы»


    Что стоит за словами Трампа о достижении мира за сутки

    история войны


    Поражение США во Вьетнаме имеет отношение к Украине

    поставки вооружений


    Мир начал признавать НАТО стороной конфликта на Украине

    три источника беды


    Почему экономисты ждут мировой кризис именно в 2023 году

    нити управления


    Сергей Миркин: Украина расшатывает Америку

    наши люди


    Виталий Трофимов-Трофимов: Уехали не только предатели

    часть ядра


    Вадим Трухачёв: Швеция продавит Турцию по вопросу членства в НАТО

    на ваш взгляд


    Хотели бы вы сменить профессию?

    Эрдоган раскритиковал США за невыполнение обязательств по истребителям

    Эрдоган: Турция не получила от США истребители, хотя заплатила около 1,4 млрд долларов

    30 января 2023, 08:25

    Текст: Антон Никитин

    Турция не получила от Соединенных Штатов истребители F-35, хотя заплатила около 1 млрд 400 млн долларов, заявил президент республики Тайип Эрдоган.

    По его словам, Турции угрожали из-за покупки российских систем С-400, но взамен ничего не предлагали. Сейчас, сообщил президент Турции, Анкара ведет переговоры по поводу поставок F-16, однако в этом вопросе ей отказывают. Он напомнил, что Турции обещали самолеты F-35, но не сдержали слово, передает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.

    «Самолетов нет, и деньги не возвращены», – сказал Эрдоган, отметив, что Турция «держит свое слово и ожидает того же от партнеров».

    Вашингтон пытался помешать Анкаре купить ЗРК С-400 у России и многократно угрожал отказать в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35, однако Турция дала понять, что вопрос с покупкой российских систем закрыт. Между тем прошлым летом был подписан контракт на поставку Турции второго полка систем С-400.

    Минобороны сообщило о большом числе жертв удара ВСУ по больнице в Новоайдаре
    В результате удара ВСУ по больнице в Новоайдаре погибли 14 человек
    		    28 января 2023, 17:50
    Фото: Александр Река/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    ВСУ нанесли удар по больнице в Новоайдаре в ЛНР из РСЗО HIMARS, погибли 14 человек, ранены 24 пациента и сотрудников медперсонала, сообщили в Министерстве обороны.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВСУ намеренно нанесли удар из  РСЗО HIMARS по зданию райбоольницы в Новоайдаре Луганской народной республики (ЛНР), где оказывалась медицинская помощь местному населению и военнослужащим.

    От реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью погибли 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 пациента больницы и медперсонал, всем пострадавшим оказывается помощь.

    В Минобороны назвали намеренный ракетный удар по медучреждению тяжким военным преступлением киевского режима и пообещали, что все причастные к нему понесут ответственность.

    Ранее утром в субботу ВСУ обстреляли и повредили зернохранилище, а также прилегающие ангары и сельхозтехнику в Новоалександровке в ЛНР.

    Коментарии (113)
    Британский полковник описал дилемму Зеленского после российского наступления
    Британский полковник Кемп: При наступлении российской армии Зеленскому придется решить две проблемы
    		    28 января 2023, 19:10
    Фото: President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    ВСУ придется защищаться и организовать собственное продвижение одновременно, президент Украины Владимир Зеленский столкнется с двумя серьезными проблемами в случае масштабного российского наступления, заявил британский полковник в отставке Ричард Кемп.

    Кемп в интервью Express заявил, что у Зеленского на сегодня две большие головные боли: в случае большой наступательной операции ВСУ придется и защищаться и продвигаться, а одновременно сделать эти две вещи практически невозможно, передает РИА «Новости».

    Ранее военный эксперт Скотт Риттер заявил, что танки Abrams даже не успеют добраться на поле боя на Украине, поскольку конфликт к тому моменту, как бронетехнику будет готова к доставке и применению.

    Коментарии (19)
    В Британии испугались раскрытия секретов танков Challenger российскими военными
    В Британии заявили об угрозе попадания секретов брони танков Challenger в руки российских военных

    28 января 2023, 19:42

    Текст: Вера Басилая

    Россия может получить доступ к образцам композитной брони в конструкции танков Challenger 2, состав которой остается секретным, вооруженные силы Британии разрабатывают планы на случай угрозы попадания их в руки российских военных на Украине, сообщает The Sun.

    Издание пишет, что ВС России будут «стремиться подбить и захватить один из танков Challenger 2», чтобы детально его изучить. По словам собеседника газеты, военное руководство Британии договаривается с военными Украины об эвакуации танков с поля боя, в случае, если их подобьют, передает ТАСС.

    Источник The Sun назвал самым худшим вариантом уничтожение танка при отступлении «дружеских войск», поэтому сейчас необходимо обучить планировщиков операций и получить с них гарантии, что британские танки не будут использовать при реальной возможности обрушения фронта.

    По словам эксперта, также необходимо сделать так, чтобы украинцы могли эвакуировать танки под огнем. Также рассматриваются запасные варианты, включая привлечение частных военных подрядчиков для эвакуации подбитых западных танков.

    Напомним, Великобритания первой из западных стран объявила о том, что передаст Киеву основные боевые танки. 14 танков Challenger 2, которые планируется отправить на Украину до конца марта.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (47)
    Глава МИД Швеции заявил, что процесс вступления страны в НАТО приостановлен
    Глава МИД Швеции Билльстрем заявил о приостановке процесса вступления страны в НАТО
    		    28 января 2023, 18:50
    Фото: Ninni Andersson/Government Office/Global look Press
    Текст: Вера Басилая

    На фоне акций с сожжением Корана процесс вступления Швеции в НАТО приостановлен, но есть надежда договориться с Турцией в июле, заявил глава шведского МИД Тобиас.

    Билльстрем заявил шведской газете Expressen, что договориться с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. По его словам, события последних недель, а именно акции по сожжению Корана временно приостановили процесс вступления Швеции в НАТО, передает РИА «Новости».

    По его словам, без выполненного меморандума Швеция не исполнит свою часть работы, и поэтому правительство предпринимает меры для продвижения в этом процессе, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан собирался сжечь три Корана в Копенгагене. Одна акция должна была пройти в мечети, другая – у российского посольства, а третья – у турецкого.

    Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не видит смысла в переговорах с Финляндией и Швецией по вопросу их вступления в НАТО.

    До этого Турция предупредила Швецию о вето на членство в НАТО после сожжения Корана у посольства Турции в Стокгольме.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (31)
    Германия, США и Франция предупредили граждан о терактах в Турции
    Посольство ФРГ в Анкаре вслед за диппредставительствами США и Франции предупредило граждан об угрозе терактов в Турции

    28 января 2023, 07:57

    Текст: Антон Никитин

    Посольство Германии в Турции вслед за дипломатическими представительствами США и Франции предупредило находящихся в стране своих граждан о возможных терактах на турецкой территории после серии акций в Европе по осквернению Корана.

    Находящимся в Турции гражданам ФРГ рекомендовано проявлять максимальное внимание и бдительность при посещении публичных мест, избегать скопления людей, а также мест, где совершаются богослужения, из-за угрозы террористических акций после инцидента с сожжением Корана у посольства Турции в Швеции. Аналогичные предупреждения в пятницу распространили посольства США и Франции, передает ТАСС.

    Напомним, 7 января в Стамбуле задержали готовивших теракт в новогоднюю ночь боевиков.

    Коментарии (12)
    Эрдоган назвал честными и уважительными свои отношения с Путиным

    29 января 2023, 21:50

    Текст: Ольга Иванова

    Президент Турции Таийп Эрдоган назвал честными и уважительными свои отношения с российским лидером Владимиром Путиным и между двумя странами в целом.

    «В отношениях с Россией у нас есть уважение, доверие. А мои отношения с господином Путиным основаны на честности. И все наши просьбы касательно Татарстана, Дагестана и всех этих регионов находят ответ», – цитирует его ТАСС.

    Ранее Эрдоган заявил, что Турция сохранила и поддерживала отношения с российским лидером Владимиром Путиным, в то время как «все нападали на Россию».

    Коментарии (2)
    Американский военный эксперт предсказал, что танки Abrams не успеют добраться на Украину
    Военный эксперт США Риттер заявил, что танки танки Abrams не успеют добраться до Украины
    		    28 января 2023, 14:32
    Фото: Master Sgt. Matthew Plew/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Танки Abrams даже не успеют добраться на поле боя на Украине, поскольку конфликт к тому моменту, как бронетехнику будет готова к доставке и применению, уже будет завершен, заявил военный эксперт Скотт Риттер.

    Риттер напомнил слова Зеленского о том, что если танки Abrams прибудут на Украине только к августу, то это будет слишком поздно. Эксперт считает, что высказывание президента Украины говорит о том, что весь мир знает, что конфликт будет завершен в августе, если, конечно, Киеву не передадут огромное число вооружений, передает ФАН.

    Риттер считает, что Вашингтон обманул обещанием поставок танков, в том числе и Германию, чтобы Шольц согласился отправить на Украину Leopard 2.

    Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что передача танков на Украину займет «много месяцев».

    Между тем, на Украине заявили об ожидании поставок более 300 тяжелых танков

    Газета ВЗГЛЯД писала, что западные танки несут ядерную угрозу Украине.

    Коментарии (9)
    Ростех назвал разговоры о «снарядном голоде» в ВС России полной ерундой
    Глава «Ростеха» Чемезов: Разговоры о «снарядном голоде» ВС России – полная ерунда
    		    27 января 2023, 10:24
    Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Утверждения Киева и сообщения некоторых зарубежных СМИ о том, что ВС России, задействованные в спецоперации, якобы испытывают снарядный голод, не соответствуют действительности, российская оборонка с начала СВО в разы нарастила их производство, заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

    По его словам, все разговоры о том, что у России заканчиваются снаряды и ракеты – это полная ерунда, по заказу Минобороны Ростех в несколько раз увеличил производство боеприпасов, а по некоторым видам оно увеличено на несколько порядков, хотя расход боеприпасов действительно является высоким, передает РИА «Новости».

    По словам Чемезова, Ростех не собирается сдавать позиции на мировом рынке вооружений. Он отметил, что «Рособоронэкспортом» ведется работа в соответствии с задачами, поставленными президентом и правительством, и сдавать свои позиции на мировом рынке вооружений Ростех не собирается.

    При этом Чемезов подчеркнул, что «сейчас основные усилия предприятий Ростеха сконцентрированы на выполнении ГОЗ».

    «Ростех имеет надежных партнеров в Азии, на Ближнем Востоке, на Африканском континенте, в Латинской Америке. Есть планы по наращиванию нашего сотрудничества», – добавил он.

    Ранее замначальника штаба командования сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич заявил, что сообщения о заканчивающихся ракетах у ВС России не соответствуют действительности.

    Напомним, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев провел контрольную проверку выпуска танков в корпорации «Уралвагонзавод», в ходе которой рассказал, что выпуск вооружений и специальной техники в России кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов. 

    Коментарии (44)
    Эрдоган предупредил о «шокирующем» для Швецию решении по членству Финляндии в НАТО

    29 января 2023, 21:11

    Текст: Ольга Иванова

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеция может быть «шокировано» от решения, которое примет Турция по членству Финляндии в НАТО.

    Он подчеркнул, что, если потребуется, Турция может дать отличающийся ответ по Финляндии, от которого Швеция «будет шокирована», передает РИА «Новости».

    Напомним, глава МИД Швеции заявил, что процесс вступления страны в НАТО приостановлен из-за акций по сожжению Корана в Стокгольме.

    Ранее сообщалось, что лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан собирался сжечь три Корана в Копенгагене. Одна акция должна была пройти в мечети, другая – у российского посольства, а третья – у турецкого.

    Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не видит смысла в переговорах с Финляндией и Швецией по вопросу их вступления в НАТО.

    До этого Турция предупредила Швецию о вето на членство в НАТО после сожжения Корана у посольства Турции в Стокгольме.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (4)
    ВСУ обстреляли медгородок в Новой Каховке
    ВСУ нанесли удар по больничному городку завода «Сокол» в Новой Каховке

    28 января 2023, 18:32

    Текст: Вера Басилая

    Украинские войска выпустили 17 снарядов из ствольной артиллерии по больничному городку завода «Сокол» в городе Новая Каховка, пострадали два здания медучреждений, сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.

    ВСУ выпустили по городу Новая Каховка 17 снарядов из ствольной артиллерии, пострадали здания детского отделения и отделение женской консультации находящиеся на территории больничного городка завода «Сокол», передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны сообщило, что ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по больнице в Новоайдаре в ЛНР, в результате чего погибли 14 человек, ранены 24 пациента и сотрудников медперсонала.

    Коментарии (0)
    В ЛНР допустили причастность иностранных наемников к удару по больнице в Новоайдаре
    Марочко не исключил причастность иностранных наемников к удару по больнице в Новоайдаре

    28 января 2023, 20:56

    Текст: Вера Басилая

    К ракетному удару по больнице в Новоайдаре могут быть причастны наемники из стран НАТО, поскольку это была спланированная акция, и нанесена высокоточным оружием, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Марочко объяснил, что HIMARS является высокоточным оружием, координаты больницы на 100% были известны оператору, он знал, куда вести огонь, поэтому случайностью удар по больнице назвать нельзя. Он также подчеркнул, что с каждым расчетом РСЗО есть инструктор или координатор, как правило, из иностранных наемников, передает РИА «Новости».

    Марочко уверен, что удар по больнице в Новоайдаре был согласован со странами НАТО, и стал возможен из-за попустительства и кредита доверия Запада украинским вооруженным формированиям Украине.

    Также он отметил, что ВСУ бьют по гражданским и медицинским объектам из-за безнаказанности и вседозволенности.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по больнице в Новоайдаре в ЛНР, в результате чего погибли 14 человек, ранены 24 пациента и сотрудников медперсонала.

    Коментарии (5)
    В пассажирский самолет в Анталье попала молния

    28 января 2023, 11:27

    Текст: Кристина Цыцура

    Молния ударила в самолет турецкой авиакомпании Anadolujet при посадке в аэропорту Анталья в ночь на субботу, но лайнер благополучно приземлился, пострадавших нет, сообщил телеканал ТРТ.

    Сейчас в Анталье объявлен оранжевый код опасности из-за ливней с грозами, шторма в море и ураганного ветра. В уезде Кемер скорость ветра достигала 153 км/ч, в районе Коньяалты Антальи – 100 км/ч. Высота волн может достигать пять метров.

    Также в некоторых районах вспыхнули пожары. Один из них начался в деревне Байыркозагачи в 50 км от Аланьи.

    Коментарии (0)
    Москва и Анкара начали обсуждение деликатных вопросов безопасности газового хаба

    28 января 2023, 09:35

    Текст: Александра Юдина

    Москва с Анкарой начали на экспертном уровне обсуждать деликатные вопросы безопасности по теме газового хаба, сообщил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

    По его словам, Москва видит энтузиазм турецких партнеров, их конструктивный подход и заряженность на плотную совместную работу, включается в обсуждение различных аспектов предстоящей работы, в том числе деликатные, передает ТАСС.

    Также Сыромолотов выразил уверенность в том, что совместными усилиями двум странам удастся «успешно решить все возникающие вопросы, включая обеспечение безопасности объектов».

    По мнению замглавы МИД, вопрос энергетики является одним из наиболее успешных сфер российско-турецкого сотрудничества. Сыромолотов напомнил о положительном опыте двусторонней кооперации по строительству газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток», а также о надежности России как поставщика.

    Ранее лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе телефонных переговоров с Путиным о планах по скорейшему завершению дорожной карты газового хаба.

    С идеей создания в Турции хаба, куда можно перенаправить транзит «Северного потока», выступил президент Владимир Путин. Он пояснил, что речь идет о возможности строительства еще одной трубопроводной системы и о создании в Турции хаба, через который газ будет поступать в третьи страны.

    Коментарии (6)
    Производитель анонсировал принятие на вооружение «Циркона» надводного базирования
    «Цирконы» надводного базирования примут на вооружение в 2023 году

    27 января 2023, 12:24

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Гиперзвуковая ракета «Циркон» надводного базирования будет принята на вооружение Военно-морским флотом в 2023 году, сообщил гендиректор, генеральный конструктор реутовского НПО машиностроения Александр Леонов.

    На вопрос, предельная ли дальность «Циркона» в 900 км, о которой сообщало Минобороны в связи с дальним походом фрегата «Адмирал Горшков», Леонов ответил, что это не максимальная дальность. По его словам, ракета должна быть принята на вооружение ВМФ в 2023 году, а вопрос принятия ракеты на вооружение – «чисто организационный», передает РИА «Новости».

    Леонов добавил, что «Циркон» уже производится серийно, примером чему может служить вооружение им фрегата «Адмирал Горшков».

    Ранее в Минобороны России сообщили, что Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в западной части Атлантического океана провел учение с применением гиперзвукового ракетного оружия способом компьютерного моделирования по морской цели, имитирующей корабль условного противника и находящейся на удалении более 900 километров.

    Коментарии (0)
    В МИД России назвали Эрдогана лидером особого «калибра»

    28 января 2023, 13:25

    Текст: Кристина Цыцура

    Москва считает президента Турции Тайипа Эрдогана лидером особого «калибра», который не реагирует на внешнее давление, заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

    По словам замминистра, турецкий политик готов, невзирая на внешнее давление, проводить политику в соответствии потребностями своей страны, а не по указке третьих государств, передает ТАСС.

    Сыромолотов подчеркнул, что динамичное развитие российско-турецкого многопланового сотрудничества основано на взаимоуважительном диалоге, где есть опора на собственные интересы. 

    Коментарии (0)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •