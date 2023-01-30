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Эрдоган раскритиковал США за невыполнение обязательств по истребителям
Эрдоган: Турция не получила от США истребители, хотя заплатила около 1,4 млрд долларов
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Турция не получила от Соединенных Штатов истребители F-35, хотя заплатила около 1 млрд 400 млн долларов, заявил президент республики Тайип Эрдоган.
По его словам, Турции угрожали из-за покупки российских систем С-400, но взамен ничего не предлагали. Сейчас, сообщил президент Турции, Анкара ведет переговоры по поводу поставок F-16, однако в этом вопросе ей отказывают. Он напомнил, что Турции обещали самолеты F-35, но не сдержали слово, передает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.
«Самолетов нет, и деньги не возвращены», – сказал Эрдоган, отметив, что Турция «держит свое слово и ожидает того же от партнеров».
Вашингтон пытался помешать Анкаре купить ЗРК С-400 у России и многократно угрожал отказать в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35, однако Турция дала понять, что вопрос с покупкой российских систем закрыт. Между тем прошлым летом был подписан контракт на поставку Турции второго полка систем С-400.
Минобороны сообщило о большом числе жертв удара ВСУ по больнице в Новоайдаре
В результате удара ВСУ по больнице в Новоайдаре погибли 14 человек
ВСУ нанесли удар по больнице в Новоайдаре в ЛНР из РСЗО HIMARS, погибли 14 человек, ранены 24 пациента и сотрудников медперсонала, сообщили в Министерстве обороны.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВСУ намеренно нанесли удар из РСЗО HIMARS по зданию райбоольницы в Новоайдаре Луганской народной республики (ЛНР), где оказывалась медицинская помощь местному населению и военнослужащим.
От реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью погибли 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 пациента больницы и медперсонал, всем пострадавшим оказывается помощь.
В Минобороны назвали намеренный ракетный удар по медучреждению тяжким военным преступлением киевского режима и пообещали, что все причастные к нему понесут ответственность.
Ранее утром в субботу ВСУ обстреляли и повредили зернохранилище, а также прилегающие ангары и сельхозтехнику в Новоалександровке в ЛНР.
Британский полковник описал дилемму Зеленского после российского наступления
Британский полковник Кемп: При наступлении российской армии Зеленскому придется решить две проблемы
ВСУ придется защищаться и организовать собственное продвижение одновременно, президент Украины Владимир Зеленский столкнется с двумя серьезными проблемами в случае масштабного российского наступления, заявил британский полковник в отставке Ричард Кемп.
Кемп в интервью Express заявил, что у Зеленского на сегодня две большие головные боли: в случае большой наступательной операции ВСУ придется и защищаться и продвигаться, а одновременно сделать эти две вещи практически невозможно, передает РИА «Новости».
Ранее военный эксперт Скотт Риттер заявил, что танки Abrams даже не успеют добраться на поле боя на Украине, поскольку конфликт к тому моменту, как бронетехнику будет готова к доставке и применению.
В Британии испугались раскрытия секретов танков Challenger российскими военными
В Британии заявили об угрозе попадания секретов брони танков Challenger в руки российских военных
Россия может получить доступ к образцам композитной брони в конструкции танков Challenger 2, состав которой остается секретным, вооруженные силы Британии разрабатывают планы на случай угрозы попадания их в руки российских военных на Украине, сообщает The Sun.
Издание пишет, что ВС России будут «стремиться подбить и захватить один из танков Challenger 2», чтобы детально его изучить. По словам собеседника газеты, военное руководство Британии договаривается с военными Украины об эвакуации танков с поля боя, в случае, если их подобьют, передает ТАСС.
Источник The Sun назвал самым худшим вариантом уничтожение танка при отступлении «дружеских войск», поэтому сейчас необходимо обучить планировщиков операций и получить с них гарантии, что британские танки не будут использовать при реальной возможности обрушения фронта.
По словам эксперта, также необходимо сделать так, чтобы украинцы могли эвакуировать танки под огнем. Также рассматриваются запасные варианты, включая привлечение частных военных подрядчиков для эвакуации подбитых западных танков.
Напомним, Великобритания первой из западных стран объявила о том, что передаст Киеву основные боевые танки. 14 танков Challenger 2, которые планируется отправить на Украину до конца марта.
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Глава МИД Швеции заявил, что процесс вступления страны в НАТО приостановлен
Глава МИД Швеции Билльстрем заявил о приостановке процесса вступления страны в НАТО
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На фоне акций с сожжением Корана процесс вступления Швеции в НАТО приостановлен, но есть надежда договориться с Турцией в июле, заявил глава шведского МИД Тобиас.
Билльстрем заявил шведской газете Expressen, что договориться с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. По его словам, события последних недель, а именно акции по сожжению Корана временно приостановили процесс вступления Швеции в НАТО, передает РИА «Новости».
По его словам, без выполненного меморандума Швеция не исполнит свою часть работы, и поэтому правительство предпринимает меры для продвижения в этом процессе, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан собирался сжечь три Корана в Копенгагене. Одна акция должна была пройти в мечети, другая – у российского посольства, а третья – у турецкого.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не видит смысла в переговорах с Финляндией и Швецией по вопросу их вступления в НАТО.
До этого Турция предупредила Швецию о вето на членство в НАТО после сожжения Корана у посольства Турции в Стокгольме.
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Германия, США и Франция предупредили граждан о терактах в Турции
Посольство ФРГ в Анкаре вслед за диппредставительствами США и Франции предупредило граждан об угрозе терактов в Турции
Посольство Германии в Турции вслед за дипломатическими представительствами США и Франции предупредило находящихся в стране своих граждан о возможных терактах на турецкой территории после серии акций в Европе по осквернению Корана.
Находящимся в Турции гражданам ФРГ рекомендовано проявлять максимальное внимание и бдительность при посещении публичных мест, избегать скопления людей, а также мест, где совершаются богослужения, из-за угрозы террористических акций после инцидента с сожжением Корана у посольства Турции в Швеции. Аналогичные предупреждения в пятницу распространили посольства США и Франции, передает ТАСС.
Напомним, 7 января в Стамбуле задержали готовивших теракт в новогоднюю ночь боевиков.
Эрдоган назвал честными и уважительными свои отношения с Путиным
Президент Турции Таийп Эрдоган назвал честными и уважительными свои отношения с российским лидером Владимиром Путиным и между двумя странами в целом.
«В отношениях с Россией у нас есть уважение, доверие. А мои отношения с господином Путиным основаны на честности. И все наши просьбы касательно Татарстана, Дагестана и всех этих регионов находят ответ», – цитирует его ТАСС.
Ранее Эрдоган заявил, что Турция сохранила и поддерживала отношения с российским лидером Владимиром Путиным, в то время как «все нападали на Россию».
Американский военный эксперт предсказал, что танки Abrams не успеют добраться на Украину
Военный эксперт США Риттер заявил, что танки танки Abrams не успеют добраться до Украины
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Танки Abrams даже не успеют добраться на поле боя на Украине, поскольку конфликт к тому моменту, как бронетехнику будет готова к доставке и применению, уже будет завершен, заявил военный эксперт Скотт Риттер.
Риттер напомнил слова Зеленского о том, что если танки Abrams прибудут на Украине только к августу, то это будет слишком поздно. Эксперт считает, что высказывание президента Украины говорит о том, что весь мир знает, что конфликт будет завершен в августе, если, конечно, Киеву не передадут огромное число вооружений, передает ФАН.
Риттер считает, что Вашингтон обманул обещанием поставок танков, в том числе и Германию, чтобы Шольц согласился отправить на Украину Leopard 2.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что передача танков на Украину займет «много месяцев».
Между тем, на Украине заявили об ожидании поставок более 300 тяжелых танков
Газета ВЗГЛЯД писала, что западные танки несут ядерную угрозу Украине.
Ростех назвал разговоры о «снарядном голоде» в ВС России полной ерундой
Глава «Ростеха» Чемезов: Разговоры о «снарядном голоде» ВС России – полная ерунда
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Утверждения Киева и сообщения некоторых зарубежных СМИ о том, что ВС России, задействованные в спецоперации, якобы испытывают снарядный голод, не соответствуют действительности, российская оборонка с начала СВО в разы нарастила их производство, заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
По его словам, все разговоры о том, что у России заканчиваются снаряды и ракеты – это полная ерунда, по заказу Минобороны Ростех в несколько раз увеличил производство боеприпасов, а по некоторым видам оно увеличено на несколько порядков, хотя расход боеприпасов действительно является высоким, передает РИА «Новости».
По словам Чемезова, Ростех не собирается сдавать позиции на мировом рынке вооружений. Он отметил, что «Рособоронэкспортом» ведется работа в соответствии с задачами, поставленными президентом и правительством, и сдавать свои позиции на мировом рынке вооружений Ростех не собирается.
При этом Чемезов подчеркнул, что «сейчас основные усилия предприятий Ростеха сконцентрированы на выполнении ГОЗ».
«Ростех имеет надежных партнеров в Азии, на Ближнем Востоке, на Африканском континенте, в Латинской Америке. Есть планы по наращиванию нашего сотрудничества», – добавил он.
Ранее замначальника штаба командования сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич заявил, что сообщения о заканчивающихся ракетах у ВС России не соответствуют действительности.
Напомним, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев провел контрольную проверку выпуска танков в корпорации «Уралвагонзавод», в ходе которой рассказал, что выпуск вооружений и специальной техники в России кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов.
Эрдоган предупредил о «шокирующем» для Швецию решении по членству Финляндии в НАТО
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеция может быть «шокировано» от решения, которое примет Турция по членству Финляндии в НАТО.
Он подчеркнул, что, если потребуется, Турция может дать отличающийся ответ по Финляндии, от которого Швеция «будет шокирована», передает РИА «Новости».
Напомним, глава МИД Швеции заявил, что процесс вступления страны в НАТО приостановлен из-за акций по сожжению Корана в Стокгольме.
Ранее сообщалось, что лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан собирался сжечь три Корана в Копенгагене. Одна акция должна была пройти в мечети, другая – у российского посольства, а третья – у турецкого.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не видит смысла в переговорах с Финляндией и Швецией по вопросу их вступления в НАТО.
До этого Турция предупредила Швецию о вето на членство в НАТО после сожжения Корана у посольства Турции в Стокгольме.
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ВСУ обстреляли медгородок в Новой Каховке
ВСУ нанесли удар по больничному городку завода «Сокол» в Новой Каховке
Украинские войска выпустили 17 снарядов из ствольной артиллерии по больничному городку завода «Сокол» в городе Новая Каховка, пострадали два здания медучреждений, сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.
ВСУ выпустили по городу Новая Каховка 17 снарядов из ствольной артиллерии, пострадали здания детского отделения и отделение женской консультации находящиеся на территории больничного городка завода «Сокол», передает РИА «Новости».
Ранее Минобороны сообщило, что ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по больнице в Новоайдаре в ЛНР, в результате чего погибли 14 человек, ранены 24 пациента и сотрудников медперсонала.
В ЛНР допустили причастность иностранных наемников к удару по больнице в Новоайдаре
Марочко не исключил причастность иностранных наемников к удару по больнице в Новоайдаре
К ракетному удару по больнице в Новоайдаре могут быть причастны наемники из стран НАТО, поскольку это была спланированная акция, и нанесена высокоточным оружием, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко объяснил, что HIMARS является высокоточным оружием, координаты больницы на 100% были известны оператору, он знал, куда вести огонь, поэтому случайностью удар по больнице назвать нельзя. Он также подчеркнул, что с каждым расчетом РСЗО есть инструктор или координатор, как правило, из иностранных наемников, передает РИА «Новости».
Марочко уверен, что удар по больнице в Новоайдаре был согласован со странами НАТО, и стал возможен из-за попустительства и кредита доверия Запада украинским вооруженным формированиям Украине.
Также он отметил, что ВСУ бьют по гражданским и медицинским объектам из-за безнаказанности и вседозволенности.
Ранее Минобороны сообщило, что ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по больнице в Новоайдаре в ЛНР, в результате чего погибли 14 человек, ранены 24 пациента и сотрудников медперсонала.
В пассажирский самолет в Анталье попала молния
Молния ударила в самолет турецкой авиакомпании Anadolujet при посадке в аэропорту Анталья в ночь на субботу, но лайнер благополучно приземлился, пострадавших нет, сообщил телеканал ТРТ.
Сейчас в Анталье объявлен оранжевый код опасности из-за ливней с грозами, шторма в море и ураганного ветра. В уезде Кемер скорость ветра достигала 153 км/ч, в районе Коньяалты Антальи – 100 км/ч. Высота волн может достигать пять метров.
Также в некоторых районах вспыхнули пожары. Один из них начался в деревне Байыркозагачи в 50 км от Аланьи.
Москва и Анкара начали обсуждение деликатных вопросов безопасности газового хаба
Москва с Анкарой начали на экспертном уровне обсуждать деликатные вопросы безопасности по теме газового хаба, сообщил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.
По его словам, Москва видит энтузиазм турецких партнеров, их конструктивный подход и заряженность на плотную совместную работу, включается в обсуждение различных аспектов предстоящей работы, в том числе деликатные, передает ТАСС.
Также Сыромолотов выразил уверенность в том, что совместными усилиями двум странам удастся «успешно решить все возникающие вопросы, включая обеспечение безопасности объектов».
По мнению замглавы МИД, вопрос энергетики является одним из наиболее успешных сфер российско-турецкого сотрудничества. Сыромолотов напомнил о положительном опыте двусторонней кооперации по строительству газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток», а также о надежности России как поставщика.
Ранее лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе телефонных переговоров с Путиным о планах по скорейшему завершению дорожной карты газового хаба.
С идеей создания в Турции хаба, куда можно перенаправить транзит «Северного потока», выступил президент Владимир Путин. Он пояснил, что речь идет о возможности строительства еще одной трубопроводной системы и о создании в Турции хаба, через который газ будет поступать в третьи страны.
Производитель анонсировал принятие на вооружение «Циркона» надводного базирования
«Цирконы» надводного базирования примут на вооружение в 2023 году
Гиперзвуковая ракета «Циркон» надводного базирования будет принята на вооружение Военно-морским флотом в 2023 году, сообщил гендиректор, генеральный конструктор реутовского НПО машиностроения Александр Леонов.
На вопрос, предельная ли дальность «Циркона» в 900 км, о которой сообщало Минобороны в связи с дальним походом фрегата «Адмирал Горшков», Леонов ответил, что это не максимальная дальность. По его словам, ракета должна быть принята на вооружение ВМФ в 2023 году, а вопрос принятия ракеты на вооружение – «чисто организационный», передает РИА «Новости».
Леонов добавил, что «Циркон» уже производится серийно, примером чему может служить вооружение им фрегата «Адмирал Горшков».
Ранее в Минобороны России сообщили, что Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в западной части Атлантического океана провел учение с применением гиперзвукового ракетного оружия способом компьютерного моделирования по морской цели, имитирующей корабль условного противника и находящейся на удалении более 900 километров.
В МИД России назвали Эрдогана лидером особого «калибра»
Москва считает президента Турции Тайипа Эрдогана лидером особого «калибра», который не реагирует на внешнее давление, заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.
По словам замминистра, турецкий политик готов, невзирая на внешнее давление, проводить политику в соответствии потребностями своей страны, а не по указке третьих государств, передает ТАСС.
Сыромолотов подчеркнул, что динамичное развитие российско-турецкого многопланового сотрудничества основано на взаимоуважительном диалоге, где есть опора на собственные интересы.