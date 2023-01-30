Эрдоган раскритиковал США за невыполнение обязательств по истребителям

Эрдоган: Турция не получила от США истребители, хотя заплатила около 1,4 млрд долларов

Турция не получила от Соединенных Штатов истребители F-35, хотя заплатила около 1 млрд 400 млн долларов, заявил президент республики Тайип Эрдоган.

По его словам, Турции угрожали из-за покупки российских систем С-400, но взамен ничего не предлагали. Сейчас, сообщил президент Турции, Анкара ведет переговоры по поводу поставок F-16, однако в этом вопросе ей отказывают. Он напомнил, что Турции обещали самолеты F-35, но не сдержали слово, передает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.

«Самолетов нет, и деньги не возвращены», – сказал Эрдоган, отметив, что Турция «держит свое слово и ожидает того же от партнеров».

Вашингтон пытался помешать Анкаре купить ЗРК С-400 у России и многократно угрожал отказать в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35, однако Турция дала понять, что вопрос с покупкой российских систем закрыт. Между тем прошлым летом был подписан контракт на поставку Турции второго полка систем С-400.