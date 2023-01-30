Германия и Франция захотели объявить КСИР террористической организацией

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30 января, понедельник | Последнее обновление — 05:26 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: МИД указал главного выгодоприобретателя в украинском кризисе
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Россия – это отдельная цивилизация, стоящая на границе циничного Запада и лукавого Востока, на границе Леса и Степи. Именно наше пограничное положение позволило нам впитать в себя от Запада и Востока то, что нам нужно, отторгнув нам несвойственное.
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Запад ощущает и формулирует внутренний кризис в своем отношении к войне и нащупывает новые объяснительные конструкции «на второй год». Надежды на скорое прекращение конфликта на условиях Украины нет.
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170 лет назад в Москве родился Владимир Сергеевич Соловьев – философ, поэт и публицист. Фактически вся русская религиозная философия вышла из его книг.
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На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Германия и Франция захотели объявить КСИР террористической организацией
Financial Times сообщила о поддержке Германией и Францией идеи объявить КСИР террористической организацией
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На встрече глав МИД стран Евросоюза Германия и Франция выступили за объявление иранского Корпуса стражей исламской революции террористической организацией, сообщили источники.
Ожидается, что в течение трех недель юридическая служба ЕС подготовит заключение о законности такого шага. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что это предложение поддерживают многие страны Евросоюза. При этом Париж хотел бы добиться признания террористами не всего КСИР, а ряда региональных подразделений, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Если ЕС объявит КСИР террористической организацией, возобновление «ядерной сделки» с Ираном, скорее всего, будет невозможным. Боррель заявил: «Если иранский режим настолько плох, то мы должны попытаться избежать попадания ядерной бомбы в руки такого режима». Он признался, что не может предложить «другого способа, кроме как заставить работать» план по «ядерной сделке».
Напомним, депутаты Европарламента большинством голосов одобрили резолюцию с призывом к руководству Евросоюза включить КСИР в список террористических организаций. МИД Ирана назвал это предложение «выстрелом Европы себе в ногу».
В Германии назвали условия, при которых США лишат Европу газа
В Германии назвали ряд рисков в вопросе поставок газа из США для покупателей из Европы
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Сделка ЕС и США в поставках энергоресурсов таит в себе несколько рисков, пишет немецкое издание Focus.
В статье указано, что согласно анализу исследовательской группы Investigate Europe, компании Европы за последние десять лет заключили не менее 33 договоров на поставку американского СПГ, десять из которых пришлись на 2022 год, что свою очередь, показывает, насколько ЕС стал зависим от США, передает РИА «Новости» со ссылкой на Focus.
Авторы статьи замечают, что такая зависимость от США полна опасностей. Так, издание полагает, что со времен правления Дональда Трампа имидж «США как надежного партнера Европы сильно пострадал».
По мнению авторов статьи, предстоящие в 2024 году президентские выборы в Штатах могут снова оказаться испытанием для партнерских отношений США с другими странами, а в случае возвращения Трампа или победы другого республиканца будет трудно предсказать негативные последствия для сотрудничества Вашингтона и Брюсселя.
Издание подчеркивает, что цена на газ в США с начала прошлого года возросла более чем в два раза, так же как и цены на электричество – они взлетели вверх. Это ясно указывает на то, что в США энергетический кризис. И в случае, если самим Штатам газа будет не хватать, они решат оставить большую часть себе. В этом случае, резюмирует автор, зависимая от США Европа вновь окажется перед новой версией старой проблемы.
Ранее стало известно, что Париж и Берлин договорились совместно разработать общие механизмы закупок газа. Агентство Bloomberg сообщило, что Германия пытается заменить российский газ норвежским и нидерландским.
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СМИ: Авиация США участвовала в атаке беспилотников в Иране
Авиация США участвовала в атаке беспилотников на объект минобороны Ирана в городе Исфахан, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
Источники утверждают, что целью атаки был склад с баллистическими ракетами. Также он отметил, что «Ирану были переданы послания, что не будут позволены объекты по производству баллистических ракет», передает РИА «Новости».
Напомним, сообщалось, что в северном районе города Исфахан произошел мощный взрыв на складе с боеприпасами. Кроме того, взрыв произошел на промышленном предприятии по производству моторного масла в Азаршахре. Минобороны Ирана сообщило, что на один из центров минобороны Ирана по производству боеприпасов совершена неудачная атака с использованием беспилотников.
Беспилотники уничтожены при атаке на центр производства боеприпасов в Иране
Минобороны Ирана объяснило взрыв на складе боеприпасов неудачной атакой беспилотников
На один из центров минобороны Ирана по производству боеприпасов совершена неудачная атака с использованием беспилотников, сообщило военное ведомство.
В сообщении говорится, что один из беспилотников сбили силы ПВО, два других угодили в оборонительные ловушки и взорвались, передает ТАСС со ссылкой на IRNA.
В результате атаки и последовавшего за ней взрыва никто не пострадал, повреждения на военном объекте незначительны, передает РИА «Новости».
Напомним, сообщалось, что в северном районе города Исфахан произошел мощный взрыв на складе с боеприпасами. Кроме того, взрыв произошел на промышленном предприятии по производству моторного масла в Азаршахре – перед взрывом регион пострадал от мощного землетрясения магнитудой 5,9.
Послу Латвии в РФ дали две недели, чтобы покинуть страну
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Латвийскому послу в Москве Марису Риекстиньшу предписано покинуть Россию в течение двух недель, сообщило российское министерство иностранных дел.
В пятницу временную поверенную в делах Латвии Атацию Рутка вызвали в МИД в связи с решением латвийской стороны по понижению дипломатических отношений между странами, сообщается на сайте ведомства.
Российская сторона выразила протест и подчеркнула, что обоснование такого шага со ссылкой на некую «солидарность» с другими прибалтийскими странами не принимается.
«Солидарность» между ними лишь в другом – в тотальной русофобии и желании стать инициаторами враждебных шагов в отношении России, что поощряется США и некоторыми другими недружественными для нас странами», – подчеркнули в МИД.
Латвийскому ВПД заявили, что раз Рига приняла принципиальное решение, то Москва не считает нужным ждать обозначенной латвийской стороной даты завершения послами своих миссий.
Послу Латвии Марису Риекстиньшу предписано покинуть Россию в течение двух недель.
Напомним, Латвия обязала российского посла покинуть страну Михаила Ванина, также она снизила уровень дипотношений с Москвой из солидарности с Эстонией.
МИД России подчеркнул, что будет жестко реагировать на любые враждебные действия.
Богатеющие жители Африки предпочли тратить деньги на переезд в Европу
Глава МВД Франции Дарманен указал на усиление миграции в ЕС в результате развития стран Африки и Азии
Развитие стран Африки и Азии парадоксальным образом ведет к тому, что все больше жителей этих регионов уезжают в Европу, заявил министр внутренних дел и заморских территорий Франции Жеральд Дарманен.
Дарманен пояснил, что у жителей Африки и Азии появляется больше средств для образования и путешествий. Он считает миграцию глобальным фактором, который останется актуальным в течение ближайших лет независимо от действий политиков, передает ТАСС со ссылкой на Parisien.
Также Дарманен посетовал на «сокращение количества демократий в мире». Кроме того, он заявил, что из-за глобального потепления Сахара окажется «непригодной для жизни». Указал Дарманен и на ухудшение отношений Франции с рядом стран. По его словам, прежде у Парижа были прочные дипломатические отношения с Ливией, Сирией, Афганистаном, Ираном, Мали, Буркина-Фасо.
«Только от нас зависит то, какими средствами мы себя обеспечим, чтобы выбрать нужную нам иммиграцию», – сказал он, сообщив, что ситуация с коронавирусом осложняет депортацию нелегалов, но в 2022 году выслали на 15% больше человек, чем раньше. Он предсказал, что 2023 год будет «настоящим годом высылки», особенно, если парламент поддержит закон об изменении правил миграции. При этом в 2022 году было одобрено рекордное число видов на жительство. Он заверил, что речь идет в основном о специалистах и студентах, а не о «семейных» мигрантах.
Напомним, Франция столкнулась с масштабным разрушением своего неоколониального присутсвия в Африке. Войска Франции покинули территорию ЦАР. Жители Нигера требуют немедленного вывода из страны французских войск. Буркина-Фасо также требует вывода французских военных. Ранее произошел вывод французских войск из Мали.
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Байден не исключил военного решения отношений с Ираном
Глава Белого дома Джозеф Байден не намерен исключать военного решения проблем в отношениях с Ираном, заявил неназванный представитель Белого дома.
Байден не намерен исключать «военного выбора» в отношениях с Тегераном, заявил представитель администрации США телеканалу «Аль-Хадас», передает ТАСС.
По его словам, американский лидер желает вернуться к ядерному соглашению, но сейчас «время не кажется подходящим». Также собеседник подтвердил, что сейчас переговоры с Ираном для США не находятся в приоритете.
Ранее спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли заявлял, что США больше не видят смысла в возобновлении ядерной сделки с Ираном.
В ЕС придумали способ присвоить российские активы для нужд Киева
Bloomberg: В ЕС заявили о «законных основаниях» для присвоения части активов ЦБ России
Юристы Евросоюза заявили, что нашли «законные основания» для временного использования не менее 33,8 млрд евро из замороженных активов Банка России для интересов Украины, пишет Bloomberg.
Согласно информации источников, такой план можно осуществить в случае, если российские активы не экспроприируют – сумму заимствования и проценты в определенный момент необходимо будет вернуть России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
При этом агентство уточняет, что законных оснований для ареста российского имущества не найдено. В связи с чем в Брюсселе решили для начала эти активы объединить для извлечения прибыли. А после – передать Украине.
Кроме того, состоялось обсуждение плана с послами стран Европы, где юристы озвучили риски: в неподходящий момент все может пойти не по плану и вместо прибыли, страны получат лишь убытки, а компенсацию придется возмещать за счет ЕС или стран-участниц.
Ранее руководитель рабочей группы минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс заявил, что Вашингтон в ближайшее время намерен начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины. Передачу Киеву замороженных российских активов также рассматривает ЕС. При этом некоторые страны такую меру открыто не поддерживают.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решение о конфискации российских активов незаконно с точки зрения международного права и приведет к последствиям для всех поддержавших эту инициативу стран.
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Медведев рассказал о «дураках» во властных структурах Европы
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Замглавы СБ России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления «дураков во властных структурах Европы» о поставках бронетехники Киеву в качестве якобы способа «предотвратить третью мировую войну».
В своем Telegram-канале он возмутился тем, какие чудаки на букву «м» находятся во властных структурах Европы, приведя в пример «какого-то министра обороны какой-то Италии», который считает отправку Киеву тяжелого вооружения способом предотвратить третью мировую войну.
«Соседи одаренного министра из злобного туманного королевства с комплексом империи пошли еще дальше – твердят о том, что все вооружение, которым располагает НАТО, должно быть «вот прямо сейчас» предоставлено Киеву», – пишет Медведев.
Замглавы СБ отмечает, что имеются ввиду истребители, сотни танков, дальнобойные ракетные системы, саркастично добавляя, что именно таким способом «можно предотвратить экспансию России и опять же мировую войну».
Медведев подчеркнул, что защита «никому не нужной в Европе Украины не спасет от возмездия одряхлевший Старый Свет». Также он добавил, что в случае, если третья мировая война начнется, то не на танках и даже не на истребителях. «Тогда уж точно – все в труху», – пояснил он.
В заключение Медведев добавил, что нельзя было бы ожидать других решений от «предпринимателя с незаконченным высшим образованием» и его «скудоумных соседей», которые во время самоизоляции из-за распространения коронавируса «накачивались прямо на рабочих местах по адресу Даунинг-стрит,10».
«Дух У.Черчилля был бы доволен преемниками», – резюмировал Медведев.
Ранее сообщалось, что Украина ведет срочные переговоры с западными коллегами о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет.
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина вместе с анонсированными танками Leopard 2 получит 60 польских танков PT-91 Twardy. К настоящему времени передать Украине танки пообещали как минимум 12 стран НАТО.
Газета ВЗГЛЯД поясняла, почему западные танки несут ядерную угрозу Украине.
На посольство Азербайджана в Тегеране совершено вооруженное нападение
На посольство Азербайджана в Тегеране совершили вооруженное нападение, убит начальник охраны, двое работников пострадали, сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.
Уточняется, что в 8.30 по бакинскому времени (7.30 по Москве) было зафиксировано вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Вооруженный автоматом Калашникова правонарушитель убил начальника охранной службы, ранил двух работников охраны при попытках его остановить, их состояние в данный момент удовлетворительное, передает ТАСС.
В своем Telegram-канале спикер российского МИД Мария Захарова выразила обеспокоенность инцидентом и выразила соболезнования коллегам из Азербайджана.
«Шокированы очередным нападением на посольство Азербайджана... Позже дадим развернутый комментарий на этот счет», – отметила она.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему открытое противостояние Азербайджана и Ирана никому не выгодно.
Страны G7 договорились с ЕС об ограничении цен на дизель из России
Bloomberg: Страны G7 поддержали предложение ЕС ограничить цены на дизель из России на уровне 100-110 долларов за баррель
Страны «семерки» (G7) дали понять Евросоюзу, что не возражают против введения предельной цены на дизельное топливо из России на уровне 100-110 долларов за баррель, сообщило Bloomberg.
По имеющимся у источника в G7 сведениям, в Евросоюзе хотели установить предельную цену в 100 долларов за баррель, однако в G7 предложили ввести лимит в 110 долларов, опасаясь, что слишком низкий потолок цен на дизель может вызвать скачок цен на топливо или перебои с ним в Европе. Участники ожидают, что смогут достигнуть окончательного соглашения к началу февраля, передает ТАСС.
В четверг стало известно о планах ЕС ограничить цены на дизель из России на уровне 100 долларов за баррель.
ЕС продлил на полгода все санкции против России
Совет ЕС на полгода продлил действие всех санкций против России по Украине, сообщили в Евросоюзе.
В документе говорится, что совет ЕС решил продлить на полгода до 31 июля антироссийские санкции «за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины», передает ТАСС.
Ранее в ЕС пожаловались на сложности с принятием антироссийских санкций.
WSJ: Израиль стоит за атакой БПЛА на военный завод в Иране
Удар по военному заводу Министерства обороны Ирана в городе Исфахан с помощью беспилотников нанес Израиль, написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и других осведомленных лиц.
Издание утверждает, что Израиль нанес скрытную атаку по оборонному объекту Ирана на фоне того, как США и Израиль ищут новые возможности для сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана, передает ТАСС.
Ранее СМИ сообщили, что авиация США участвовала в атаке беспилотников на объект минобороны Ирана в городе Исфахан.
Напомним, сообщалось, что в северном районе города Исфахан произошел мощный взрыв на складе с боеприпасами. Кроме того, взрыв произошел на промышленном предприятии по производству моторного масла в Азаршахре. Минобороны Ирана сообщило, что на один из центров минобороны Ирана по производству боеприпасов совершена неудачная атака с использованием беспилотников.
Лавров обвинил Запад в стремлении сделать Африку колонией
Глава МИД РФ Лавров обвинил Запад в стремлении восстановить колониальную зависимость Африки для эксплуатации континента
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Страны Запада предъявляют африканским странам требования не сотрудничать с Россией, так как стремятся восстановить колониальную зависимость Африки для дальнейшей эксплуатации континента, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Глава МИД РФ по итогам визита в Эритрею отметил, что в Африке регулярно появляются американские, английские и другие европейские делегации, которые с упорством, достойным лучшего применения, требуют от африканских стран не сотрудничать с Россией, не выбиваться из общей дисциплины, под которой Запад понимает восстановление колониальной зависимости в новом виде, передает РИА «Новости».
Лавров отметил, что африканский континент обладает колоссальным потенциалом экономического развития, это богатейший континент, в том числе, с точки зрения природных ресурсов, которые долгие столетия подлежали эксплуатации. Глава МИД РФ подчеркнул, что Запад хочет сохранить эксплуататорскую политику по отношению к Африке.
Глава российского внешнеполитического ведомства также обвинил западные СМИ в искаженном освещении его поездки по странам Африки – ЮАР, Эсватини, Анголы и Эритреи.
Ранее эксперт-африканист Александр Зданевич в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал главные дипломатические задачи России в Африке.
Горнолыжные курорты Франции столкнулись с риском закрытия
Горнолыжные курорты во французской части Альп приостановили работу
Альпийские горнолыжные курорты приостанавливали работу во время рождественских праздников из-за отсутствия снега, теперь они могут закрыться на неопределенный срок, пишет The Wall Street Journal.
По словам журналистов издания, в коммуне Ла-Морт на горнолыжном курорте Alpe du Grand Serre не позволяют запустить стабильную работу курорта, так как в январе зафиксированы аномально высокие температуры – впервые в истории зимой были открыты велосипедные маршруты, передает «Вечерняя Москва» со ссылкой на The Wall Street Journal.
Как заявил директор альпийского курорта Эрик Новак, учредители курортного городка не могут «продолжать просто поддерживать работу станции».Так, сильная зависимость от снега поставила его существование под угрозу.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему европейская энергетика стала сильно зависеть от погоды.
Мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Иране
IRNA сообщило о мощном взрыве на складе боеприпасов в Исфахане
В северном районе города Исфахан произошел мощный взрыв на складе с боеприпасами, сообщили источники.
Взрыв прогремел на одном из предприятий минобороны Ирана. Замглавы провинции Исфахан по политической безопасности сообщил, что пострадавших в результате взрыва нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.
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