Премьер Нидерландов пообещал помочь Украине победить

Нидерланды сделают все возможное, чтобы Украина победила в конфликте, заявил в Twitter премьер-министр страны Марк Рютте по итогам разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он рассказал, что в разговоре с Зеленским пообещал «помочь Украине не только защитить себя, но и выиграть войну», сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что предстоящие месяцы будут иметь «решающее значение».

Ранее сообщалось, что правительство Нидерландов окажет помощь Украине в приобретении оборудования для ремонта энергетической инфраструктуры на 18 млн евро.