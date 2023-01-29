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29 января, воскресенье | Последнее обновление — 18:47 | vz.ru
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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WSJ: Израиль стоит за атакой БПЛА на военный завод в Иране
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Удар по военному заводу Министерства обороны Ирана в городе Исфахан с помощью беспилотников нанес Израиль, написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и других осведомленных лиц.
Издание утверждает, что Израиль нанес скрытную атаку по оборонному объекту Ирана на фоне того, как США и Израиль ищут новые возможности для сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана, передает ТАСС.
Ранее СМИ сообщили, что авиация США участвовала в атаке беспилотников на объект минобороны Ирана в городе Исфахан.
Напомним, сообщалось, что в северном районе города Исфахан произошел мощный взрыв на складе с боеприпасами. Кроме того, взрыв произошел на промышленном предприятии по производству моторного масла в Азаршахре. Минобороны Ирана сообщило, что на один из центров минобороны Ирана по производству боеприпасов совершена неудачная атака с использованием беспилотников.
Беспилотники уничтожены при атаке на центр производства боеприпасов в Иране
Минобороны Ирана объяснило взрыв на складе боеприпасов неудачной атакой беспилотников
На один из центров минобороны Ирана по производству боеприпасов совершена неудачная атака с использованием беспилотников, сообщило военное ведомство.
В сообщении говорится, что один из беспилотников сбили силы ПВО, два других угодили в оборонительные ловушки и взорвались, передает ТАСС со ссылкой на IRNA.
В результате атаки и последовавшего за ней взрыва никто не пострадал, повреждения на военном объекте незначительны, передает РИА «Новости».
Напомним, сообщалось, что в северном районе города Исфахан произошел мощный взрыв на складе с боеприпасами. Кроме того, взрыв произошел на промышленном предприятии по производству моторного масла в Азаршахре – перед взрывом регион пострадал от мощного землетрясения магнитудой 5,9.
Байден не исключил военного решения отношений с Ираном
Глава Белого дома Джозеф Байден не намерен исключать военного решения проблем в отношениях с Ираном, заявил неназванный представитель Белого дома.
Байден не намерен исключать «военного выбора» в отношениях с Тегераном, заявил представитель администрации США телеканалу «Аль-Хадас», передает ТАСС.
По его словам, американский лидер желает вернуться к ядерному соглашению, но сейчас «время не кажется подходящим». Также собеседник подтвердил, что сейчас переговоры с Ираном для США не находятся в приоритете.
Ранее спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли заявлял, что США больше не видят смысла в возобновлении ядерной сделки с Ираном.
СМИ: Авиация США участвовала в атаке беспилотников в Иране
Авиация США участвовала в атаке беспилотников на объект минобороны Ирана в городе Исфахан, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
Источники утверждают, что целью атаки был склад с баллистическими ракетами. Также он отметил, что «Ирану были переданы послания, что не будут позволены объекты по производству баллистических ракет», передает РИА «Новости».
Напомним, сообщалось, что в северном районе города Исфахан произошел мощный взрыв на складе с боеприпасами. Кроме того, взрыв произошел на промышленном предприятии по производству моторного масла в Азаршахре. Минобороны Ирана сообщило, что на один из центров минобороны Ирана по производству боеприпасов совершена неудачная атака с использованием беспилотников.
На посольство Азербайджана в Тегеране совершено вооруженное нападение
На посольство Азербайджана в Тегеране совершили вооруженное нападение, убит начальник охраны, двое работников пострадали, сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.
Уточняется, что в 8.30 по бакинскому времени (7.30 по Москве) было зафиксировано вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Вооруженный автоматом Калашникова правонарушитель убил начальника охранной службы, ранил двух работников охраны при попытках его остановить, их состояние в данный момент удовлетворительное, передает ТАСС.
В своем Telegram-канале спикер российского МИД Мария Захарова выразила обеспокоенность инцидентом и выразила соболезнования коллегам из Азербайджана.
«Шокированы очередным нападением на посольство Азербайджана... Позже дадим развернутый комментарий на этот счет», – отметила она.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему открытое противостояние Азербайджана и Ирана никому не выгодно.
Израиль ответил на теракт спецоперацией в Восточном Иерусалиме
«Sky News – Арабия»: Армия Израиля ответила на теракт в синагоге штурмом арабского района Шуафат в Восточном Иерусалиме
Израильские военные в ответ на теракт в синагоге начали штурм арабского района Шуафат в Восточном Иерусалиме, в котором проживал устроивший стрельбу палестинец, сообщил телеканал «Sky News – Арабия».
Подробности начавшейся спецоперации не приводятся. Между тем руководство радикальной группировки «Бригады мучеников Аль-Аксы», активным членом которой, по сообщениям СМИ, был устроивший стрельбу террорист, объявило всеобщую мобилизацию своих сторонников. Как указывает телеканал Al Mayadin, группировка призвала всех своих бойцов к началу сопротивления израильской армии на всех землях Палестины, передает ТАСС.
В свою очередь представитель палестинского Исламского движения сопротивления (ХАМАС), слова которого приводит телеканал «Аль-Джазира», обвинил Израиль в эскалации палестино-израильского конфликта. Он также возложил ответственность за повышение уровня напряженности на администрацию США, которая поддерживает власти Израиля.
Ранее израильские СМИ сообщили, что теракт возле синагоги в районе Неве-Яаков устроил житель арабского района Шуафат в Восточном Иерусалиме по имени Фади Айяш. По последним данным, жертвами теракта стали семь человек, еще несколько получили ранения.
Посол Израиля в Германии заявил о помощи страны Киеву «больше, чем известно»
Израиль поддерживает киевские власти больше, чем известно миру, заявил израильский посол в Германии Рон Просор в интервью Funke Kunststoffe GmbH.
«Мы помогаем, пусть и за кулисами, но гораздо больше, чем известно», – передает ТАСС со ссылкой на слова посла, который, впрочем, не привел подробностей.
Также Просор назвал две причины, по которым Израиль занимает сдержанную позицию: российское присутствие в Сирии и большое количество евреев, проживающих в России.
Ранее новый глава МИД еврейского государства Эли Коэн сказал, что Израиль также намерен «меньше говорить» о ситуации на Украине.
В результате стрельбы в Иерусалиме погибли пять человек
Медслужба Израиля «Красный щит Давида»: В результате стрельбы в Иерусалиме пять человек погибли и десять пострадали
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В результате нападения со стрельбой в Иерусалиме пять человек погибли, еще десять получили ранения, сообщила пресс-служба израильской медицинской службы «Маген Давид адом» («Красный щит Давида», МДА).
В службе указали, что на месте было пять погибших, медики и парамедики МДА оказывают медицинскую помощь на месте десяти пострадавшим с травмами различной степени, передает ТАСС.
В свою очередь издание The Times of Israel сообщило, что в пятницу вечером в еврейском районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме произошло нападение со стрельбой, в результате которого по меньшей мере десять человек получили ранения. По имеющимся у издания сведениям, пострадавшим оказывают срочную медицинскую помощь, трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Как отмечает издание, согласно поступающим сообщениям, инцидент произошел в районе одной из местных синагог. По данным издания, нападавший ликвидирован. Полиция от комментариев на данный момент воздерживается.
Напомним, в октябре минувшего года Армия обороны Израиля сообщила об инциденте со стрельбой на Западном берегу.
В Израиле вычислили расстрелявшего людей в синагоге террориста
«Едиот ахронот»: Теракт возле синагоги в Неве-Яакове устроил житель арабского района Восточного Иерусалима Фади Айяш
Теракт возле синагоги в еврейском районе Неве-Яаков устроил житель арабского района Шуафат в Восточном Иерусалиме по имени Фади Айяш, сообщило издание «Едиот ахронот».
По имеющейся у издания информации, террорист был активным участником радикальной группировки «Бригады мучеников Аль-Аксы», передает ТАСС.
Вооруженное нападение возле одной из синагог в еврейском районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме произошло в пятницу вечером, после наступления шаббата. Стрельба произошла на фоне очередного обострения палестино-израильского конфликта. По последним данным, жертвами теракта стали семь человек, еще несколько получили ранения.
В пресс-службе посольства РФ в Израиле сообщили, что российские дипломаты находятся в контакте с израильскими властями после теракта в Иерусалиме, сообщений о гражданах России среди пострадавших в адрес дипмиссии не поступало.
Ранее местные СМИ сообщали по меньшей мере о восьми погибших и десяти пострадавших. В полиции назвали произошедшее в синагоге в районе Неве-Яаков террористической атакой.
В Совфеде указали на цинизм теракта в синагоге Иерусалима
Вице-спикер Совфеда Косачев: Теракт в синагоге Иерусалима в День памяти жертв Холокоста особенно циничен и отвратителен
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что терроризм неприемлем никогда и нигде, а теракт в синагоге Иерусалима в День памяти жертв Холокоста особенно неприемлем, особенно циничен и особенно отвратителен.
Косачев подчеркнул в своем Telegram-канале, что терроризм неприемлем никогда и нигде, а теракт в синагоге Иерусалима в День памяти жертв Холокоста особенно неприемлем, особенно циничен и особенно отвратителен. В заключение сенатор выразил солидарность с Израилем.
Ранее в полиции Израиля сообщили, что произошедшее в пятницу вечером нападение на синагогу в Восточном Иерусалиме, в результате которого, по предварительным данным, погибли восемь человек, является террористической атакой, стрелявший нейтрализован.
Число погибших при теракте в Иерусалиме достигло восьми человек
The Jerusalem Post: Число погибших при теракте у синагоги в Восточном Иерусалиме достигло восьми человек
Число погибших в результате теракта возле синагоги в районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме достигло восьми человек, сообщила The Jerusalem Post.
По имеющейся у издания информации, на данный момент речь идет по меньшей мере о восьми погибших и десяти пострадавших. Медики оказывают первую помощь раненым, передает ТАСС.
Тем временем пресс-служба израильской полиции сообщила, что нападение со стрельбой в Восточном Иерусалиме, предварительно, является террористической атакой в синагоге в районе Неве-Яаков, стрелявший нейтрализован.
Ранее медслужба Израиля «Красный щит Давида» сообщила, что в результате нападения со стрельбой в Иерусалиме погибли пять человек, еще десять получили ранения.
Мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Иране
IRNA сообщило о мощном взрыве на складе боеприпасов в Исфахане
В северном районе города Исфахан произошел мощный взрыв на складе с боеприпасами, сообщили источники.
Взрыв прогремел на одном из предприятий минобороны Ирана. Замглавы провинции Исфахан по политической безопасности сообщил, что пострадавших в результате взрыва нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.
Министр нацбезопасности Израиля призвал казнить террористов
Министр национальной безопасности Израиля Бен Гвир выступил за введение смертной казни для террористов
Израилю следует ввести смертную казнь для террористов и упростить процедуру получения прав на ношение оружия, заявил министр национальной безопасности страны Итамар Бен Гвир.
Бен Гвир в преддверии совещания по безопасности Израиля заявил, что «хочет оружие на улицах». По его словам, жители страны должны иметь возможность защищать себя, передает РИА «Новости».
Напомним, в пятницу вечером в результате теракта, который, как сообщают СМИ, совершил житель арабского района Шуафат в Восточном Иерусалиме по имени Фади Айяш, погибли семь человек, еще несколько получили ранения.
В субботу в центре Иерусалима нападение устроил 14-летний палестинец. Его обезвредили двое прохожих, которые имели при себе зарегистрированное оружие. Сообщается, что пострадали отец и сын, а также военный, которые помогал обезвредить нападавшего, передает ТАСС.
Взрыв произошел на промышленном предприятии в Иране после землетрясения
Tasnim сообщило о взрыве на промышленном предприятии в городе Азаршахр после землетрясения
В городе Азаршахр на северо-западе Ирана произошел взрыв на промышленном предприятии по производству моторного масла, сообщают информационные агентства.
Взрыв произошел в промышленном районе Шахид Салими – это крупнейший промышленный центр на северо-западе страны. Сообщается, что предприятие производит моторное масло для автомобилей. Взрыв был вызван высокой температурой.
Ранее в регионе произошло мощное землетрясение магнитудой 5,9, жертвами которого стали не менее трех человек, пострадали около 450 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim и Fars.
Напомним, взрыв также произошел на складе с боеприпасами в северном районе города Исфахан.
Россия призвала стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности
Россия озабочена эскалацией последних дней в зоне палестино-израильского конфликта, стороны Москва призывает к сдержанности, следует из сообщения МИД России.
В российском министерстве заявили, что с глубокой озабоченностью воспринимают вооруженное нападение возле одной из синагог в еврейском районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме.
А несколькими днями ранее гибелью результате рейдов израильских военнослужащих более 10 палестинцев.
«Призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность и не допускать дальнейшей эскалации напряженности», – передает ТАСС со ссылкой на документ.
Отмечается необходимость срочно возобновить диалог между сторонами, особенно на фоне произошедшей эскалации напряженности между Палестиной и Израилем.
Ранее сообщалось, что два человека пострадали во время стрельбы утром в Восточном Иерусалиме.
Выросло число пострадавших от землетрясения в Иране
Агентство ИРНА: Число пострадавших от землетрясения в Иране возросло до 664
Число пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Ирана увеличилось до 664, двое погибли, сообщил губернатор провинции Мохаммад Садег Мотамедян.
По его словам, землетрясение нанесло ущерб двум городам и более чем 70 селам, в которых разрушены до половины всех строений, передает ТАСС.
Ранее в регионе произошло мощное землетрясение магнитудой 5,9, жертвами которого предварительно стали не менее трех человек, пострадали около 450 человек.
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