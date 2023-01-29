WSJ: Израиль стоит за атакой БПЛА на военный завод в Иране

Удар по военному заводу Министерства обороны Ирана в городе Исфахан с помощью беспилотников нанес Израиль, написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и других осведомленных лиц.

Издание утверждает, что Израиль нанес скрытную атаку по оборонному объекту Ирана на фоне того, как США и Израиль ищут новые возможности для сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что авиация США участвовала в атаке беспилотников на объект минобороны Ирана в городе Исфахан.

Напомним, сообщалось, что в северном районе города Исфахан произошел мощный взрыв на складе с боеприпасами. Кроме того, взрыв произошел на промышленном предприятии по производству моторного масла в Азаршахре. Минобороны Ирана сообщило, что на один из центров минобороны Ирана по производству боеприпасов совершена неудачная атака с использованием беспилотников.