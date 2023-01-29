WSJ: Израиль стоит за атакой БПЛА на военный завод в Иране

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29 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 18:47  |  vz.ru
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Турция торопится заработать на российском газе

Турция рассказала, когда появится новый газовый хаб Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
Турция назвала сроки появления нового газового хаба. Анкара хочет запустить его в течение года. Турки обещают стать посредниками и помочь Европе преодолеть энергетический кризис. Какую роль в этой схеме будет играть российский, азербайджанский и иранский газ? Подробности...
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США указали место России после конфликта на Украине

Для Украины оперативно сформируют два танковых батальона, конечная цель – занятие всех территорий, которые Киев считает своими JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС
США отправят в ВСУ тридцать и один «Абрамс» для наступления на российские позиции и оккупации Крыма. При этом в Вашингтоне столь уверены в победе, что уже строят планы на будущее, которое наступит после конфликта на Украине. О планах США стоит знать, чтобы лишний раз вспомнить: цена поражения России в этом конфликте очень высока. Подробности...
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Малые города России укрепят каркас государства

Малые города – это хранилище традиционных ценностей, которые сохранились намного лучше, чем в мегаполисах vk.com/public_admrussa
Малые города России остаются хранилищами традиционных ценностей. Что сделать, чтобы они не превращались в демографические инкубаторы для мегаполисов, а развивались, сохраняя культурную идентичность и повышая качество жизни своих жителей? Подробности...
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Латвия мстит русским старикам за советское прошлое

Пожилые граждане России, проживающие в Латвии, оказались перед угрозой полного изменения своей жизни Huchot-Boissier Patricia/
ABACA/Reuters
«До самой России не дотянуться, но можно отыграться на людях, имеющих ее гражданство». Так политологи объясняют новые карательные меры, изобретенные Латвией против живущих в этой стране граждан России, особенно стариков. О чем идет речь, почему для тысяч людей это означает едва ли не катастрофу и что могла бы сделать для них Россия?  Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Русских обманывать можно, но только один раз

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Россия – это отдельная цивилизация, стоящая на границе циничного Запада и лукавого Востока, на границе Леса и Степи. Именно наше пограничное положение позволило нам впитать в себя от Запада и Востока то, что нам нужно, отторгнув нам несвойственное. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Запад решает, что делать с Украиной «на второй год»

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Запад ощущает и формулирует внутренний кризис в своем отношении к войне и нащупывает новые объяснительные конструкции «на второй год». Надежды на скорое прекращение конфликта на условиях Украины нет. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Владимир Соловьев – первый философ России

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
170 лет назад в Москве родился Владимир Сергеевич Соловьев – философ, поэт и публицист. Фактически вся русская религиозная философия вышла из его книг. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Россия выдавливает Запад из Африки

Одесса и отрезание Украины от моря

Наши зашли в Угледар

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Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Головы диких животных украсили женские платья в Париже

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    WSJ: Израиль стоит за атакой БПЛА на военный завод в Иране

    		    29 января 2023, 18:47
    Фото: REUTERS
    Текст: Ольга Иванова

    Удар по военному заводу Министерства обороны Ирана в городе Исфахан с помощью беспилотников нанес Израиль, написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и других осведомленных лиц.

    Издание утверждает, что Израиль нанес скрытную атаку по оборонному объекту Ирана на фоне того, как США и Израиль ищут новые возможности для сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана, передает ТАСС.

     Ранее СМИ сообщили, что авиация США участвовала в атаке беспилотников на объект минобороны Ирана в городе Исфахан.

    Напомним, сообщалось, что в северном районе города Исфахан произошел мощный взрыв на складе с боеприпасами. Кроме того, взрыв произошел на промышленном предприятии по производству моторного масла в Азаршахре. Минобороны Ирана сообщило, что на один из центров минобороны Ирана по производству боеприпасов совершена неудачная атака с использованием беспилотников.

    Беспилотники уничтожены при атаке на центр производства боеприпасов в Иране
    Минобороны Ирана объяснило взрыв на складе боеприпасов неудачной атакой беспилотников
    		    29 января 2023, 02:26
    Фото: Reuters
    Текст: Антон Антонов

    На один из центров минобороны Ирана по производству боеприпасов совершена неудачная атака с использованием беспилотников, сообщило военное ведомство.

    В сообщении говорится, что один из беспилотников сбили силы ПВО, два других угодили в оборонительные ловушки и взорвались, передает ТАСС со ссылкой на IRNA.

    В результате атаки и последовавшего за ней взрыва никто не пострадал, повреждения на военном объекте незначительны, передает РИА «Новости».

    Напомним, сообщалось, что в северном районе города Исфахан произошел мощный взрыв на складе с боеприпасами. Кроме того, взрыв произошел на промышленном предприятии по производству моторного масла в Азаршахре – перед взрывом регион пострадал от мощного землетрясения магнитудой 5,9.

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    Байден не исключил военного решения отношений с Ираном

    27 января 2023, 21:24

    Текст: Алексей Дегтярев

    Глава Белого дома Джозеф Байден не намерен исключать военного решения проблем в отношениях с Ираном, заявил неназванный представитель Белого дома.

    Байден не намерен исключать «военного выбора» в отношениях с Тегераном, заявил представитель администрации США телеканалу «Аль-Хадас», передает ТАСС.

    По его словам, американский лидер желает вернуться к ядерному соглашению, но сейчас «время не кажется подходящим». Также собеседник подтвердил, что сейчас переговоры с Ираном для США не находятся в приоритете.

    Ранее спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли заявлял, что США больше не видят смысла в возобновлении ядерной сделки с Ираном.

    Коментарии (26)
    СМИ: Авиация США участвовала в атаке беспилотников в Иране
    		    29 января 2023, 15:10
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Авиация США участвовала в атаке беспилотников на объект минобороны Ирана в городе Исфахан, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

    Источники утверждают, что целью атаки был склад с баллистическими ракетами. Также он отметил, что «Ирану были переданы послания, что не будут позволены объекты по производству баллистических ракет», передает РИА «Новости».

    Напомним, сообщалось, что в северном районе города Исфахан произошел мощный взрыв на складе с боеприпасами. Кроме того, взрыв произошел на промышленном предприятии по производству моторного масла в Азаршахре. Минобороны Ирана сообщило, что на один из центров минобороны Ирана по производству боеприпасов совершена неудачная атака с использованием беспилотников.

    Коментарии (16)
    На посольство Азербайджана в Тегеране совершено вооруженное нападение
    		    27 января 2023, 11:02
    Фото: кадр из видео
    Текст: Александра Юдина

    На посольство Азербайджана в Тегеране совершили вооруженное нападение, убит начальник охраны, двое работников пострадали, сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

    Уточняется, что в 8.30 по бакинскому времени (7.30 по Москве) было зафиксировано вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Вооруженный автоматом Калашникова правонарушитель убил начальника охранной службы, ранил двух работников охраны при попытках его остановить, их состояние в данный момент удовлетворительное, передает ТАСС.

    В своем Telegram-канале спикер российского МИД Мария Захарова выразила обеспокоенность инцидентом и выразила соболезнования коллегам из Азербайджана.

    «Шокированы очередным нападением на посольство Азербайджана... Позже дадим развернутый комментарий на этот счет», – отметила она.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему открытое противостояние Азербайджана и Ирана никому не выгодно.

    Коментарии (34)
    Израиль ответил на теракт спецоперацией в Восточном Иерусалиме
    «Sky News – Арабия»: Армия Израиля ответила на теракт в синагоге штурмом арабского района Шуафат в Восточном Иерусалиме

    28 января 2023, 01:17

    Текст: Антон Никитин

    Израильские военные в ответ на теракт в синагоге начали штурм арабского района Шуафат в Восточном Иерусалиме, в котором проживал устроивший стрельбу палестинец, сообщил телеканал «Sky News – Арабия».

    Подробности начавшейся спецоперации не приводятся. Между тем руководство радикальной группировки «Бригады мучеников Аль-Аксы», активным членом которой, по сообщениям СМИ, был устроивший стрельбу террорист, объявило всеобщую мобилизацию своих сторонников. Как указывает телеканал Al Mayadin, группировка призвала всех своих бойцов к началу сопротивления израильской армии на всех землях Палестины, передает ТАСС.

    В свою очередь представитель палестинского Исламского движения сопротивления (ХАМАС), слова которого приводит телеканал «Аль-Джазира», обвинил Израиль в эскалации палестино-израильского конфликта. Он также возложил ответственность за повышение уровня напряженности на администрацию США, которая поддерживает власти  Израиля.

    Ранее израильские СМИ сообщили, что теракт возле синагоги в районе Неве-Яаков устроил житель арабского района Шуафат в Восточном Иерусалиме по имени Фади Айяш. По последним данным, жертвами теракта стали семь человек, еще несколько получили ранения.

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    Посол Израиля в Германии заявил о помощи страны Киеву «больше, чем известно»
    		    28 января 2023, 13:54
    Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Израиль поддерживает киевские власти больше, чем известно миру, заявил израильский посол в Германии Рон Просор в интервью Funke Kunststoffe GmbH.

    «Мы помогаем, пусть и за кулисами, но гораздо больше, чем известно», – передает ТАСС со ссылкой на слова посла, который, впрочем, не привел подробностей.

    Также Просор назвал две причины, по которым Израиль занимает сдержанную позицию: российское присутствие в Сирии и большое количество евреев, проживающих в России.

    Ранее новый глава МИД еврейского государства Эли Коэн сказал, что Израиль также намерен «меньше говорить» о ситуации на Украине.

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    В результате стрельбы в Иерусалиме погибли пять человек
    Медслужба Израиля «Красный щит Давида»: В результате стрельбы в Иерусалиме пять человек погибли и десять пострадали
    		    27 января 2023, 22:17
    Фото: REUTERS/Ammar Awad
    Текст: Антон Никитин

    В результате нападения со стрельбой в Иерусалиме пять человек погибли, еще десять получили ранения, сообщила пресс-служба израильской медицинской службы «Маген Давид адом» («Красный щит Давида», МДА).

    В службе указали, что на месте было пять погибших, медики и парамедики МДА оказывают медицинскую помощь на месте десяти пострадавшим с травмами различной степени, передает ТАСС.

    В свою очередь издание The Times of Israel сообщило, что в пятницу вечером в еврейском районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме произошло нападение со стрельбой, в результате которого по меньшей мере десять человек получили ранения. По имеющимся у издания сведениям, пострадавшим оказывают срочную медицинскую помощь, трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Как отмечает издание, согласно поступающим сообщениям, инцидент произошел в районе одной из местных синагог. По данным издания, нападавший ликвидирован. Полиция от комментариев на данный момент воздерживается.

    Напомним, в октябре минувшего года Армия обороны Израиля сообщила об инциденте со стрельбой на Западном берегу.

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    В Израиле вычислили расстрелявшего людей в синагоге террориста
    «Едиот ахронот»: Теракт возле синагоги в Неве-Яакове устроил житель арабского района Восточного Иерусалима Фади Айяш

    27 января 2023, 23:59

    Текст: Антон Никитин

    Теракт возле синагоги в еврейском районе Неве-Яаков устроил житель арабского района Шуафат в Восточном Иерусалиме по имени Фади Айяш, сообщило издание «Едиот ахронот».

    По имеющейся у издания информации, террорист был активным участником радикальной группировки «Бригады мучеников Аль-Аксы», передает ТАСС.

    Вооруженное нападение возле одной из синагог в еврейском районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме произошло в пятницу вечером, после наступления шаббата. Стрельба произошла на фоне очередного обострения палестино-израильского конфликта. По последним данным, жертвами теракта стали семь человек, еще несколько получили ранения.

    В пресс-службе посольства РФ в Израиле сообщили, что российские дипломаты находятся в контакте с израильскими властями после теракта в Иерусалиме, сообщений о гражданах России среди пострадавших в адрес дипмиссии не поступало.

    Ранее местные СМИ сообщали по меньшей мере о восьми погибших и десяти пострадавших. В полиции назвали произошедшее в синагоге в районе Неве-Яаков террористической атакой.

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    В Совфеде указали на цинизм теракта в синагоге Иерусалима
    Вице-спикер Совфеда Косачев: Теракт в синагоге Иерусалима в День памяти жертв Холокоста особенно циничен и отвратителен

    27 января 2023, 22:58

    Текст: Антон Никитин

    Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что терроризм неприемлем никогда и нигде, а теракт в синагоге Иерусалима в День памяти жертв Холокоста особенно неприемлем, особенно циничен и особенно отвратителен.

    Косачев подчеркнул в своем Telegram-канале, что терроризм неприемлем никогда и нигде, а теракт в синагоге Иерусалима в День памяти жертв Холокоста особенно неприемлем, особенно циничен и особенно отвратителен. В заключение сенатор выразил солидарность с Израилем.

    Ранее в полиции Израиля сообщили, что произошедшее в пятницу вечером нападение на синагогу в Восточном Иерусалиме, в результате которого, по предварительным данным, погибли восемь человек, является террористической атакой, стрелявший нейтрализован.

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    Число погибших при теракте в Иерусалиме достигло восьми человек
    The Jerusalem Post: Число погибших при теракте у синагоги в Восточном Иерусалиме достигло восьми человек

    27 января 2023, 22:44

    Текст: Антон Никитин

    Число погибших в результате теракта возле синагоги в районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме достигло восьми человек, сообщила The Jerusalem Post.

    По имеющейся у издания информации, на данный момент речь идет по меньшей мере о восьми погибших и десяти пострадавших. Медики оказывают первую помощь раненым, передает ТАСС.

    Тем временем пресс-служба израильской полиции сообщила, что нападение со стрельбой в Восточном Иерусалиме, предварительно, является террористической атакой в синагоге в районе Неве-Яаков, стрелявший нейтрализован.

    Ранее медслужба Израиля «Красный щит Давида» сообщила, что в результате нападения со стрельбой в Иерусалиме погибли пять человек, еще десять получили ранения.

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    Мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Иране
    IRNA сообщило о мощном взрыве на складе боеприпасов в Исфахане

    29 января 2023, 00:56

    Текст: Антон Антонов

    В северном районе города Исфахан произошел мощный взрыв на складе с боеприпасами, сообщили источники.

    Взрыв прогремел на одном из предприятий минобороны Ирана. Замглавы провинции Исфахан по политической безопасности сообщил, что пострадавших в результате взрыва нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.

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    Министр нацбезопасности Израиля призвал казнить террористов
    Министр национальной безопасности Израиля Бен Гвир выступил за введение смертной казни для террористов

    28 января 2023, 22:45

    Текст: Антон Антонов

    Израилю следует ввести смертную казнь для террористов и упростить процедуру получения прав на ношение оружия, заявил министр национальной безопасности страны Итамар Бен Гвир.

    Бен Гвир в преддверии совещания по безопасности Израиля заявил, что «хочет оружие на улицах». По его словам, жители страны должны иметь возможность защищать себя, передает РИА «Новости».

    Напомним, в пятницу вечером в результате теракта, который, как сообщают СМИ, совершил житель арабского района Шуафат в Восточном Иерусалиме по имени Фади Айяш, погибли семь человек, еще несколько получили ранения.

    В субботу в центре Иерусалима нападение устроил 14-летний палестинец. Его обезвредили двое прохожих, которые имели при себе зарегистрированное оружие. Сообщается, что пострадали отец и сын, а также военный, которые помогал обезвредить нападавшего, передает ТАСС.

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    Взрыв произошел на промышленном предприятии в Иране после землетрясения
    Tasnim сообщило о взрыве на промышленном предприятии в городе Азаршахр после землетрясения

    29 января 2023, 02:05

    Текст: Антон Антонов

    В городе Азаршахр на северо-западе Ирана произошел взрыв на промышленном предприятии по производству моторного масла, сообщают информационные агентства.

    Взрыв произошел в промышленном районе Шахид Салими – это крупнейший промышленный центр на северо-западе страны. Сообщается, что предприятие производит моторное масло для автомобилей. Взрыв был вызван высокой температурой.

    Ранее в регионе произошло мощное землетрясение магнитудой 5,9, жертвами которого стали не менее трех человек, пострадали около 450 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim и Fars.

    Напомним, взрыв также произошел на складе с боеприпасами в северном районе города Исфахан.

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    Россия призвала стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности

    28 января 2023, 15:26

    Текст: Кристина Цыцура

    Россия озабочена эскалацией последних дней в зоне палестино-израильского конфликта, стороны Москва призывает к сдержанности, следует из сообщения МИД России.

    В российском министерстве заявили, что с глубокой озабоченностью воспринимают вооруженное нападение возле одной из синагог в еврейском районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме.

    А несколькими днями ранее гибелью результате рейдов израильских военнослужащих более 10 палестинцев.

    «Призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность и не допускать дальнейшей эскалации напряженности», – передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Отмечается необходимость срочно возобновить диалог между сторонами, особенно на фоне произошедшей эскалации напряженности между Палестиной и Израилем.

    Ранее сообщалось, что два человека пострадали во время стрельбы утром в Восточном Иерусалиме. 

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    Выросло число пострадавших от землетрясения в Иране
    Агентство ИРНА: Число пострадавших от землетрясения в Иране возросло до 664

    29 января 2023, 09:24

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Число пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Ирана увеличилось до 664, двое погибли, сообщил губернатор провинции Мохаммад Садег Мотамедян.

    По его словам, землетрясение нанесло ущерб двум городам и более чем 70 селам, в которых разрушены до половины всех строений, передает ТАСС.

    Ранее в регионе произошло мощное землетрясение магнитудой 5,9, жертвами которого предварительно стали не менее трех человек, пострадали около 450 человек.

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