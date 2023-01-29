Украина ввела санкции против химических и транспортных предприятий России и Белоруссии

Украина ввела санкции против ряда белорусских компаний

В санкционный список Украины попали 23 белорусских компании, в том числе «Уралкалий» и «Беларуськалий», а также Белорусская железная дорога. Список опубликован на сайте президента Украины.

В приложении к его указу перечислены «Щекиноазот», Московский коксогазовый завод, группа компаний «Титан», АО «Ярославский технический углерод имени В. Ю. Орлова», белорусское предприятие «Омск карбон Могилев» и Гомельский химический завод. Также в список попала Сибирская угольная энергетическая компания, передает ТАСС.

Кроме того, значительная часть перечисленных в новом списке российских и белорусских компаний занимаются лизингом, в частности, «Газпромбанк лизинг», «ПСБ лизинг», «ВТБ лизинг», «Юникредит лизинг», а также транспортировкой нефтепродуктов и других грузов, например, «Белинтертранс».

Ограничения ведены и против компании «Алтайвагон» и Рузаевского завода химического машиностроения. Также в списке оказался «Беллесэкспорт» Министерства лесного хозяйства Белоруссии.

Активы этих компаний на территории Украины заблокированы, установлен запрет на торговые операции и перевозку связанных с ними грузов, приостановлено исполнение всех финансовых обязательств в отношении этих юридических лиц, а их капитал запрещено выводить из страны. Выданные им ранее разрешения и лицензии аннулированы. Санкции введены сроком на десять лет.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против юридических и физических лиц за оказание России помощи в военных перевозках по железной дороге.