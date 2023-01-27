|
|
Появилось видео уничтожения украинских С-300 в Харьковской области
Командир БАРС «Каскад» Саблин опубликовал видео уничтожения украинских ЗРК С-300 в Харьковской области
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Командир подразделения БАРС «Каскад», депутат Госдумы, первый заместитель председателя Всероссийской организации «Боевое братство» Дмитрий Саблин опубликовал видео уничтожения зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.
Командир БАРС «Каскад», которое создано из депутатов Госдумы РФ и заксобраний регионального уровня, сообщил в своем Telegram-канале, что бойцы его подразделения обнаружили на луганском направлении комплекс С-300 ВСУ, после чего он был уничтожен высокоточным оружием и больше не угрожает никому ни в небе, ни на земле.
Напомним, в конце ноября минувшего года секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказывал, что в зону проведения специальной военной операции отправились депутаты Госдумы, заксобраний, активисты МГЕР и «Волонтерской роты», многие – в качестве добровольцев, некоторые – по мобилизации.
Российские силы вошли в Угледар
Российские силы закрепились на окраинах Угледара
Российские силы вошли в Угледар и закрепились на его окраинах, сообщил советник врио главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.
Кимаковский в эфире канала «Соловьев Live» рассказал, что российские силы «сковывают» противника. Российская артиллерия, сообщил он, работает по ВСУ, которые пытаются контратаковать, передает ТАСС.
Накануне стало известно, что в воскресенье и понедельник ВСУ предприняли две безуспешные попытки провести разведку боем и перегруппировать войска в районе Угледара, в результате они потеряли 200 человек.
Медведчук: Украины не существует
Медведчук заявил, что необходимо думать о будущем украинцев, а не будущем Украины
|
|
Политик Виктор Медведчук заявил, что его новое политическое движение объединит людей, не согласных с позицией президента Украины Владимира Зеленского, и развенчает миф о том, что Украина монолитна в своих взглядах и в поддержке преступного режима. Медведчук считает, что необходимо ставить вопрос не о том, каким будет будущее Украины, а о будущем украинцев, поскольку фактически «Украины не существует».
Медведчук в интервью RT сказал, что это движение объединит миллионы людей на Украине, в России и в европейских странах, не согласных с политикой Зеленского. Этих людей, по его словам, нужно «выкристаллизовать», объединить общими идеями, общим представительством.
По словам политика, и сейчас на Украине есть люди, выступающие против Зеленского. Эта «другая Украина», подчеркнул он, должна быть услышана.
Медведчук считает, что необходимо ставить вопрос не о том, каким будет будущее Украины, а о будущем украинцев, поскольку фактически «Украины не существует». Страна, по его словам, не отвечает статусу независимой, суверенной, демократической, правовой и социальной державы. Это произошло еще в 2014 году, когда Украина перешла под полный контроль и управление Запада.
Политик добавил, что говорить о будущем на Украине можно будет, когда страна перестанет быть милитаристской.
Медведчук поспорил со словами Зеленского о том, что украинский народ якобы объединился в «вопросе антироссийской истерии и пещерной русофобии». «Кроме «анти-России», на территории Украины есть люди, которые сегодня боятся об этом говорить публично, но они никогда не поддерживали тот характер и то содержание отношений между Украиной и Россией, которое сложилось сегодня», – сказал он, подчеркнув, что «монолит Зеленского» на самом деле «высосан из пальца», это «монолит на штыках».
Также Медведчук считает, что Зеленский должен понести ответственность за все, что он сделал против Украины и украинского народа. Именно он разрушил страну и бросил ее в поле боевых действий, подчеркнул политик, выразив уверенность, что Зеленский имел все возможности, чтобы не допустить кризиса.
Кроме того, Медведчук заявил, что киевский режим преследует только одну цель – ослабить Россию изнутри. По его словам, эту задачу для президента Украины Владимира Зеленского и его окружения определил Запад.
Российские войска перерезали ВСУ трассу Покровск – Угледар
Трасса Покровск – Угледар в Донецкой народной республике перерезана силами России, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Что могу сказать четко: трасса Покровск – Угледар уже перерезана нашими силами», – передает ТАСС его слова.
Он добавил, что на указанном участке сейчас идет стрелковый бой.
Ранее сообщалось, что российские подразделения контролируют трассу, ведущую из Покровска в Угледар, также они занимают новые позиции на подступах к городу.
Politico назвала главную проблему при передаче истребителей F-15 и F-16 Украине
Politico: Возможная передача истребителей Киеву может превратиться в «логистический кошмар»
|
|
Возможная поставка истребителей F-15 и F-16 Украине может превратиться в «логистический кошмар», пишет газета Politico.
По сообщению издания, отправка самолетов Киеву превратится в «логистический кошмар» для союзников, поскольку для американских истребителей F-15 и F-16 нужны качественные и длинные взлетно-посадочные полосы, «которых нет на Украине», поэтому ВС России могут легко выявить и уничтожить строящуюся инфраструктуру, передает РИА «Новости».
По мнению эксперта Politico, более подходящими для Украины были бы американские истребители F-18 или шведские Gripen, способные взлетать с более коротких взлетно-посадочных полос, но в обоих типах самолетов ощущается дефицит.
Еще одним вариантом, по данным издания, могли бы стать французские Rafale, но они требуют большого числа персонала, который автоматически станет мишенью ВС России.
Ранее Politico сообщило, что западные страны ведут внутренние обсуждения возможности передачи Украине истребителей, однако многие опасаются, что решение об этом может привести к эскалации конфликта.
В ДНР рассказали о необходимости штурма многоэтажек Угледара
Депутат ДНР Бердичевский: ВСУ окопались в жилых домах Угледара, город будет серьезно разрушен
|
|
В Угледаре придется выбивать противника из квартир многоэтажных домов, которые покинули местные жители. Вероятно, это приведет к значительным разрушениям в городе, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее в ДНР сообщили, что российские войска вошли на окраины Угледара и закрепились там.
«В Угледаре немало сил противника. При этом у ВСУ пока сохраняется возможность подтягивать туда дополнительный личный состав и вооружение. Уверен, они будут пользоваться этим до тех пор, пока мы не обрушим их логистику», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Местное население массово покинуло город, высотки в большинстве районов стоят пустые. И в этих квартирах окопались ВСУ. Из-за недавней ротации сейчас сложно оценить, каким количеством живой силы располагает противник в Угледаре. Нам придется постепенно выбивать его из домов. Не исключаю, что город будет серьезно разрушен», – предполагает собеседник.
Бердичевский также отметил, что параллельно с ДНР активизировалась линия фронта в сопредельной Запорожской области. «Мы видим движение. И его надо усиливать по всем направлениям. Дело в том, что сейчас ВСУ серьезно мотивированы поставками западных танков. Перемалывать их будет все сложнее», – заключил он.
В свою очередь источник газеты ВЗГЛЯД в административных структурах ДНР отметил, что «солдаты противника занимают оборону в многоэтажках», «иногда в одном доме может располагаться до взвода боевиков».
«Сейчас наши ведут зачистку в районе частного сектора. Если нам удастся взять Угледар, то в дальнейшем это позволит вести боевые действия не в городской застройке, а преимущественно в сельской и открытой местности. В таких условиях живая сила противника станет куда более удобной мишенью для авиации и артиллерии», – добавил источник.
Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские силы вошли в Угледар и закрепились на его окраинах. По его словам, наши военные «сковывают» противника, активно работает артиллерия. При этом ВСУ все еще пытаются контратаковать.
Днем ранее издание RT отмечало, что подразделения 23-го отдельного стрелкового батальона, а также три батальона 68-й егерской бригады украинской армии при поддержке 3-й танковой бригады пытались сорвать начало окружения Угледара российскими войсками.
После второй попытки провести разведку боем украинские подразделения решили отойти и перегруппироваться для ремонта техники и пополнения боекомплекта.
В районе Золотой Нивы и Пречистовки отступающие части были обнаружены беспилотником «Орлан-30» ВС России, после чего по скоплению техники нанесли удар орудия «Гиацинт-Б», а также САУ «Гвоздика» и «Акация». В итоге ВСУ потеряли не менее 200 человек убитыми и ранеными.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России сравнили танки Abrams и Leopard с российским Т-80
Дипломат Гаврилов: Танки Abrams и Leopard уступают по характеристикам российским Т-80
|
|
Танки Abrams и Leopard, которые Запад решил поставлять Украине, по характеристикам хуже российских Т-80, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Дипломат в эфире «России 24» заявил, что танки – это «такие же обычные коробки, снаряженные оружием». По его словам, Abrams и Leopard мало чем отличаются и даже хуже, чем российские Т-80. «Военные знают это», – приводит его слова РИА «Новости».
Гаврилов подчеркнул, что поставки Украине танков и самолетов не изменят ситуацию на фронте, и призвал не делать из этого «катастрофу». Россия, по его словам, доказала свою решимость и не откажется от целей и задач специальной военной операции.
При этом чем больше расширяется помощь Украине, тем шире становится граница спецоперации, сказал он.
Если раньше обсуждались вопросы поставок на Украину легкого стрелкового оружия, то теперь Запад, поставляя танки, переходит на новый уровень противостояния.
Газета ВЗГЛЯД писала, в чем основные преимущества и недостатки танков Abrams и Leopard 2, кто будет ими управлять и как их присутствие отразится на ходе боев.
Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону СВО
Писатель и сопредседатель «Справедливой России – За правду» Захар Прилепин направился в зону СВО, подписав контракт с Росгвардией, сообщила его пресс-секретарь Елизавета Кондакова.
Прилепин уже направился в зону проведения спецоперации на Украине для прохождения службы и выполнения боевых задач, заявила Кондакова ТАСС.
Она пояснила, что писатель начинал свою службу в составе ОМОН, потому он решил заключить контракт о военной службе с Росгвардией.
Кондакова отметила, что с самого начала операции Прилепин и его структуры включились в работу по оказанию помощи проведению СВО, он лично организовывал гуманитарные миссии на новых территориях.
В октябре депутат Госдумы от «Единой России» Бадма Башанкаев написал заявление о добровольной мобилизации в военкомате Калмыкии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Американцы ополчились на Блинкена из-за слов о будущем Украины
Читатели Washington Post раскритиковали Блинкена за рассуждения о будущем Украины
Читатели американского издания The Washington Post раскритиковали госсекретаря США Энтони Блинкена, принявшегося рассуждать о «справедливом и прочном мире», который необходимо будет обеспечить в будущем, после завершения российской спецоперации.
В статье The Washington Post речь идет о том, что американские власти начали планировать возможное распределение «военного баланса сил» после завершения конфликта на Украине. Утверждается, что стратегия призвана не допустить «нового вторжения» России на Украину в будущем. Блинкен в интервью газете призвал подумать, как будет выглядеть Украина после СВО.
Читатель, подписавшийся как red dog, напомнил, что на следующей неделе, 2 февраля, «русские будут отмечать годовщину Сталинградской битвы, в которой Россия победила Германию». В комментарии говорится, что «Россия потеряла во Второй мировой до 44 млн человек». «А мы что только что сделали? Убедили Германию отправить танки на опосредованную войну на Украине», – пишет автор комментария, отмечая, что это только еще сильнее «сплотит русских», передает РИА «Новости».
В свою очередь Clever Dog написал, что «Блинкен и его команда или обитают в секретном бункере с прямым выходом в космос, или все под кайфом», поскольку другого объяснения «этим бредням», считает он, найти невозможно.
Prexiso by Design считает, что на Западе вскоре введут всеобщий налог на восстановление Украины, поскольку еще пару лет и «без этого никак».
Комментатор Godsavethetroops считает, что Блинкен – худший госсекретарь за всю американскую историю. Он припомнил ему «феерические провалы» с выходом из Афганистана, с иранской сделкой, в отношениях с Китаем и с мерами против ядерных ракет у Северной Кореи. «Даже хуже Помпео», – говорится в комментарии.
Ранее Блинкен опроверг раскол коалиции по поддержке Украины.
Рябков назвал странными требования США о возобновлении инспекции ядерного оружия РФ
Замглавы МИД Рябков прокомментировал требования США о возобновлении инспекции по ДСНВ
Требования Вашингтона к Москве возобновить инспекции по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) весьма странные, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Как пояснил Рябков, является странным тот факт, что США требуют от России возобновления инспекционной деятельности на российских объектах стратегических наступательных сил в условиях угрозы Киевом осуществить попытки ударить по этим объектам дальней авиации, заявил он в интервью «Коммерсанту».
Также Рябков задался вопросом, что именно хотят проверить там США. «Последствия этих атак?» – сказал он.
Ранее сообщалось, что Киев и НАТО получили стратегическое предупреждение от России.
Напомним, в Кремле прокомментировали заявление главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что украинские власти рассматривают возможность ударов по Москве и Екатеринбургу.
Трамп назвал опасные последствия передачи танков Киеву
После передачи Украине танков Западом может развязаться ядерный конфликт, заявил экс-президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.
«Сначала танки, потом – ядерное оружие», – цитирует Трампа РИА «Новости».
Бывший глава США призвал остановить «безумную войну» сейчас же, отметив, что это сделать достаточно просто.
Трамп уже многократно предупреждал, что конфликт на Украине может вылиться в третью мировую, и говорил, что боевых действий бы не произошло, останься он президентом.
Ранее США подтвердили готовность передать Украине танки M1 Abrams, Германия передаст танки Leopard 2.
В Киеве прогремел взрыв
Мэр Кличко сообщил взрыве в Киеве
В столице Украины прогремел взрыв, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
В своем Telegram-канале он призвал жителей столицы находиться в укрытиях.
Кроме того, украинские паблики сообщают о прилете по подстанции в Одесской области, пишет RT.
Ранее в четверг в Киеве и области, а также других областях Украины объявили воздушную тревогу.
Кадыров рассказал об успешном штурме позиций ВСУ у Новомихайловки
Кадыров заявил об успешном штурме позиций ВСУ у Новомихайловки
Российские военные провели успешный штурм позиций украинских военных у поселка Новомихайловка в Донецкой народной республике, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Военнослужащие полка спецназначения «Север-Ахмат» под командованием офицера Зайнди Зингиева провели штурм и овладели позициями ВСУ, написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что вражеские позиции были хорошо укреплены и подготовлены к долгой обороне, там имелись и другие инженерные сооружения в лесополосе. Все это перешло под контроль российских военных.
В результате боестолкновения украинские военные понесли потери и были деморализованы.
Ранее Кадыров сообщал, что «Север-Ахмат» взял штурмом опорный пункт ВСУ на Марьинском направлении.
В Госдуме рассказали о политической подоплеке включения Одессы в список ЮНЕСКО
Вассерман: Офис Зеленского использует культурное наследие Одессы и ЮНЕСКО в корыстных целях
|
|
Офис Зеленского озаботился включением Одессы в число объектов культурного наследия, поскольку осознает неизбежность утраты города и пытается обеспечить себе аргументы об ужасных русских, якобы разрушающих исторический центр Одессы. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
«В этом решении, которое принято после сноса памятника Екатерине II, имеется исключительно политическая подоплека. Причем она используется офисом Зеленского для удовлетворения своих корыстных интересов. Украинское правительство и советского, и постсоветского периода не очень любило Одессу. Потому что это не только русский город, но и интернациональный. Одессу с момента основания населяли представители самых разных народов, благодаря чему в городе сложилась весьма специфическая культура», – отметил он.
«И если значительную часть Украины удалось насильственно украинизировать, то с Одессой это было невозможно. Даже большевики, когда занимались принудительной украинизацией, отстали от Одессы раньше, чем от многих других городов, объявленных частью Украины. И именно поэтому украинское правительство раньше даже не думало обращаться в ЮНЕСКО за присвоением городу статуса объекта культурного наследия», – акцентировал собеседник.
«Сейчас же власти Украины понимают неизбежность возвращения русских территорий в состав России. Поэтому они используют международную организацию в своих корыстных политических целях и получают аргументы для обвинения России в якобы уничтожении всемирного наследия», – подчеркнул парламентарий.
«Подозреваю, что в рамках специальной военной операции, освобождая Одессу, как и в 1944 году, мы не будем штурмовать сам город, а обойдем его и заставим ВСУ отступить. Кроме того, украинцы наверняка будут следовать тактике немцев и румын, которые тогда заминировали центр города при отступлении. Но, надеюсь, в Одессе найдутся партизаны, которые отследят это минирование и предотвратят разрушение города. Так было и в прошлом», – рассуждает Вассерман.
«Я глубоко убежден, что Украину нужно не только лишить выхода к морю, но и ставить вопрос о ликвидации всей ее нынешней государственности из-за действий политических властей страны. Все территории должны быть возвращены в Россию. Не исключаю, что какие-то земли, по результатам проведенных там референдумов, могут отойти Польше и Венгрии», – добавил собеседник.
Кроме того, о необходимости лишить Украину выхода к морю газете ВЗГЛЯД рассказал политолог и экономист Иван Лизан. «Украина в Причерноморском регионе создает угрозы безопасности «зерновой сделки» и транзиту энергоресурсов, а также открывает широкий доступ для незаконного транзита оружия», – отметил он.
«Помимо этого, украинская государственность угрожает безопасности Приднестровья, несет полный геополитический хаос. Если Украина останется без выхода к морю и левобережья Днепра, то она, по сути, мало кому будет интересна. Из ресурсов у нее останется только уголь Львовско-Волынского каменноугольного бассейна и немного урана в Кировоградской области», – заключил Лизан.
Накануне исторический центр Одессы внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Согласно заявлению, опубликованному на сайте организации, соответствующее решение «признает выдающуюся универсальную ценность объекта и обязанность всего человечества защищать его». Кроме того, новый статус исторического центра Одессы, согласно заявлению организации, дает украинским властям возможность запросить «усиленную техническую и финансовую международную помощь» для обеспечения его защиты и восстановления в случае нанесения ему ущерба.
В свою очередь врио постоянного представителя России при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко заявила, что досье на Одессу как объект исторического наследия ЮНЕСКО было частично составлено из цитат блогеров и Wikipedia, а многие подлинные документы задействованы не были. Она добавила, что именно в этом состояли претензии российской стороны. По ее словам, за решением ЮНЕСКО стояли покровители Украины, а именно итальянские и греческие эксперты.
Ранее российский МИД заявил, что украинский режим представляет угрозу для Одессы, о чем свидетельствует не только снос памятников, но и размещение в портовой зоне военных объектов. Соответствующее заявление было сделано по итогам внеочередной сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Заседание должно было носить технический характер, но оказалось «омрачено политическим скандалом» из-за решения по Одессе.
Кроме того, в дипведомстве отметили, что решение по включению Одессы в список подготовили «без соблюдения действующих высоких стандартов ЮНЕСКО». При этом две трети стран, входящих в комитет, «не поддержали эту сомнительную авантюру» – решение приняли шестью голосами из 21.
Напомним, в среду вечером замсекретаря Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале высказался о рисках для Украины утратить выход к морю.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Медведев сравнил Зеленского с пуделем
Медведев заявил о неспособности Зеленского продержаться и день без поддержки Запада
|
|
Украинский президент Владимир Зеленский и киевский режим не смогут продержаться без поддержки со стороны Запада и одного дня, предположил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Зеленский зависит от оружия, которое ему поставляет Североатлантический альянс, и денег стран Запада «на 1000%», заявил Медведев в своем Telegram-канале.
«Без них ни Украина, ни он со своей камарильей не просуществуют и дня», – подчеркнул зампред Совбеза.
Он сравнил Зеленского с «пуделем у ног дрессировщика», который «тявкает» по хлопку хозяина, и предположил, что заявления политика могут говорить о реальной психологической проблеме у него.
Медведев отметил, что «внешне бессмысленные заявления» украинского президента могут преследовать конкретную цель – обоснование для новых поставок киевским властям.
«Дайте оружия и бабла еще, и побольше, ведь наш враг непонятен, коварен и опасен», – изобразил обращение Зеленского к Западу зампред Совбеза.
Он добавил, что Зеленского регулярно «навещают по месту жительства» западные эскулапы, делая «денежные, оружейные и словесные инъекции», стимулирующие «бредовое состояние».
В среду Медведев предположил, что киевские власти вскоре вполне могут лишиться выхода к морю.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ООН поставки танков Киеву назвали шагом не в ту сторону
|
|
В ООН надеются на установление справедливого мира на Украине в соответствии с международным правом, но новые поставки вооружения Киеву не являются шагом в этом направлении, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Журналист спросил Дюжарикка, с чем бы он хотел обратиться к сторонам конфликта для того, чтобы избежать худшего сценария, сообщает РИА «Новости».
На что тот ответил, что для народа Украины уже разыгрывается весьма плохой сценарий. «Мы не собираемся выступать с комментариями каждый раз, когда (Киеву) будут поступать новые вооружения», – сказал Дюжаррик.
«Чего мы хотели бы видеть – так это справедливого мира в соответствии с Уставом ООН и международным правом. Но то, что мы видим, не движет нас в этом направлении», – добавил он.
Ранее сообщалось, что правительство Британии в дополнение к 14 танкам Challenger 2 поставит Украине тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронетехники.
Власти Германии одобрили поставку на Украину немецких танков Leopard. Берлин в качестве условия поставок требовал, чтобы тяжелые танки Украине передали также США. В результате Вашингтон согласился передать Украине танки M1 Abrams. К настоящему времени танки Киеву готовы предоставить как минимум 12 стран НАТО.