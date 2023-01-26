Эксперт: Новый посол США в России – это второй Майкл Макфол

Американист Васильев: Новый посол США в России – это второй Майкл Макфол

В задачи Линн Трейси будет входить сохранение диалога Москвы и Вашингтона по особо важным вопросам. Однако от нее стоит ожидать и попыток дестабилизации ситуации в России, а также воздействия на отношения Москвы со странами Средней Азии. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали политологи Андрей Кортунов и Владимир Васильев. Ранее стало известно, что посол Трейси прибыла в Москву.

«Назначение Трейси само по себе интересно, поскольку это первый прецедент, когда данную должность заняла женщина. В целом для Москвы этот человек не новый: с 2014 по 2017 года она занимала пост замглавы американского посольства в России. Опыт у нее имеется, причем достаточно богатый», – считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Также интересно, что она не политический назначенец, а карьерный дипломат. Это имеет как плюсы, так и минусы. В Госдепе Трейси работает еще с 1990-х годов, и большая часть ее назначений приходилась именно на постсоветские государства», – отмечает эксперт.

«Ей хорошо знакома не только Россия, но и все пространство СНГ. В частности, до недавнего времени она являлась послом США в Армении, а это не самая легкая страна для дипломата. Как она покажет себя в Москве – вопрос хороший. Наши двусторонние отношения достигли критически низкого уровня», – подчеркивает собеседник.

«Задачи Трейси на новом посту, вероятно, будут скорее практическими. Например, она может попытаться остановить сложившуюся «войну посольств». Дипведомства в наших странах не укомплектованы до конца. Закрыты консульские представительства. Это значительно снижает возможность адекватного взаимодействия двух сторон», – акцентирует Кортунов.

«Важной задачей станет восстановление диалога по направлениям, где это еще представляется возможным. У нас все еще сохраняется ряд общих тем, регулярное обсуждение которых не помешало бы. Имею в виду Сирию, Афганистан, Северную Корею, потенциальную ядерную сделку с Ираном», – рассуждает эксперт.

«Однако нас несколько настораживает предыдущий опыт работы госпожи Трейси в Армении. Напомню, что она оставила о себе неоднозначное мнение в Ереване», – подчеркивает собеседник.

«США очень хотели наладить отношения Армении и Турции. Это вылилось в назидательные речи со стороны Линн Трейси. Хочется верить, что на посту в Москве она постарается изменить тональность собственных заявлений. Всегда нужно помнить, что одну и ту же вещь можно сказать по-разному», – резюмирует Кортунов.

Иначе оценивает задачи нового посла США в РФ главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Карьерный путь Линн Трейси, а также недавние заявления некоторых представителей американской политики о том, что страны Центральной Азии необходимо «отстыковать» от России, могут наводить на мысль, что она займется именно этим. Однако, на мой взгляд, ее приоритетная задача будет несколько иной», – считает эксперт.

«Трейси, вероятно, пойдет по пути Майкла Макфола – экс-посла США в РФ, который пытался добиться дестабилизации ситуации в нашей стране», – акцентирует собеседник.

«Напомню, что Макфол был назначен на свою должность во времена Барака Обамы, когда за внешнюю политику США отвечал Джо Байден. Учитывая деятельность данного экс-посла, сложно сказать, что она не была согласована с вышестоящим руководством. Многие люди с 2012 года так и остались в правительстве США. Думаю, что подходы сохранились, и Трейси еще себя покажет», – подчеркивает Васильев.

«Конечно, ее опыт советолога может помочь в поиске каких-то болевых точек во взаимоотношениях России и стран Центральной Азии. США взяли курс на экономическую изоляцию Москвы в мире. Логично предположить, что Трейси способна осуществлять определенные действия на данном посту», – отмечает эксперт.

«Таким образом, посольство США превращается в еще один инструмент, который может быть использован для нанесения стратегического поражения России. Действия дипведомства по данному направлению могут предприниматься с большим или меньшим темпом. Но ясно, США развертывают про нас дополнительные силы», – резюмирует Васильев.

Напомним, накануне новый посол США в России Линн Трейси прибыла в Москву. Она стала первой в истории женщиной, занимающей эту должность.

«С возвращением в Россию, посол Трейси!» – сказано в сообщении посольства в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ). Дипломат уже работала в России – в 2014–2017 годах она занимала пост замглавы миссии в американском посольстве в Москве. Трейси хорошо владеет русским языком и по специальности является советологом.

До назначения на новую должность Трейси работала послом США в Армении в 2019–2023 годах. За долгое время нахождения на дипломатической службе она успела получить две ведомственные награды. Одна – за работу в Москве, вторая – «за мужество». В пакистанском Пешаваре автомобиль Трейси расстреляла группа вооруженных людей, но ей, шоферу и телохранителю удалось уйти живыми.

Помимо России, Пакистана и Армении, Трейси также работала на таких направлениях, как Афганистан, Грузия и Центральная Азия. На слушаниях в комитете Сената США по иностранным делам она заявила, что считает необходимым для Вашингтона продолжать ужесточать санкции против России.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД