Немцы вышли на массовую демонстрацию против поставки танков Киеву

В России оценили планы Берлина и Парижа объединить закупки газа

Эксперт Юшков: Берлин и Париж провоцируют рост дефицита газа в Европе

Если Германия и Франция объединятся и создадут единого закупщика, то на рынке появится новый игрок. Ему придется наравне с другими компаниями бороться за очень ограниченные объемы газа на рынке. Это приведет к росту цен, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя планы Парижа и Берлина объединить закупки газа.

«Изначально идея о создании единого покупателя газа появилась на уровне всего Евросоюза. Планировалось, что компании внутри стран прекратят коммерческие контракты и будут закупать топливо от имени одного игрока», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«Тогда все ресурсы, получаемые единым закупщиком, распределялись бы внутри Европы. Это позволило бы диктовать цены поставщикам, поскольку ликвидировался бы фактор внутриевропейской конкуренции за голубое топливо», – продолжил собеседник.

«Сейчас же Германия и Франция формально решили отделиться от ЕС. Я связываю это с тем, что внутри Евросоюза для принятия решений необходима единая позиция. А ряд стран могут блокировать вопросы, требуя урегулирования своих проблем, не связанных с газовой сферой», – предполагает эксперт.

«Вместе с тем мы пока не видим сообщений о том, что Париж и Берлин отменят действие коммерческих контрактов. Очевидно, что любое новое соглашение будет предполагать менее выгодные условия, чем прописаны в уже имеющихся документах. Таким образом, на рынок может выйти очередной игрок в виде закупщика», – рассуждает Юшков.

«И тогда единый покупатель от Франции и Германии будет наравне с другими конкурировать за ограниченные объемы газа. Это создаст еще больший дефицит. Если к этому добавить потенциального единого закупщика от ЕС (а такие планы обсуждаются), то цены на топливо будут взлетать еще выше», – отмечает он.

«Что касается диверсификации поставщиков, ЕС пытается сделать это уже около десятилетия. Они даже строили интерконнекторы – соединительные газопроводы, чтобы газ свободно перетекал. Но они стояли годами пустыми», – обратил внимание собеседник.

«Сейчас просто создан новый импульс диверсификации. И тут речь уже не об эффективности поставок, а об очередной попытке сократить зависимость от российского газа. Это уже исключительно политический вопрос», – заключил Юшков.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж и Берлин договорились совместно разработать общие механизмы закупок газа. Он уточнил, что инициативы в этой области последуют в феврале.

По словам Макрона, в течение многих месяцев страны Евросоюза сталкивались с последствиями украинского конфликта в области энергетики, что, по версии президента Франции, коснулось цен на газ и надежности энергоснабжения. Как считает Макрон, достигнутые договоренности позволят диверсифицировать поставки газа и укрепить энергетическое партнерство.

Французский лидер также сообщил, что проектируемый трубопровод для транспортировки водорода, который свяжет Португалию, Испанию и Францию, будет доведен до Германии. Макрон назвал Берлин партнером стратегии по развитию водородной инфраструктуры.

Вместе с тем агентство Bloomberg сообщило, что Германия пытается заменить российский газ норвежским и нидерландским, но этот подход недолговечен. По данным издания, Берлину предстоит решить новые проблемы, связанные с поставками СПГ. В Норвегии предполагают, что поставки в ФРГ будут стабильными в течение следующих четырех-пяти лет, но затем начнут уменьшаться по мере истощения запасов.

Кроме того, большую часть экспортированного Нидерландами топлива добыли на газовом месторождении в Гронингене, которое в ближайшем будущем могут закрыть из-за многочисленных землетрясений в провинции.

Ранее Макрон и Шольц анонсировали объединение закупок газа на европейском уровне. В совместной статье говорится, что Европа должна стать «еще более суверенной», ей нужны «геополитические возможности для формирования международного порядка». Они призвали увеличить поддержку вооруженных сил и военной промышленности, заявив, что это требуется «для сильной Европы завтрашнего дня».

Напомним, осенью СМИ указывали, что отношения Германии и Франции оказались под угрозой. В список претензий стран друг к другу вошли самые важные для Европы вопросы: российский газ, энергетический кризис, поставки вооружений Украине и инфляция.

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