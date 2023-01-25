Госдума разрешила публикацию обезличенных деклараций депутатов

Госдума приняла закон о публикации обезличенных деклараций депутатов и сенаторов

Госдума приняла закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных. Закон вступает в силу с 1 марта 2023 года.

Теперь в Сети не будут публиковаться персональные данные депутатов и сенаторов, а только обобщенные сведения, статистические данные, а также информация о предоставлении депутатам их сведений, передает РИА «Новости».

Как отмечал глава комитета Госдумы по Конституционному законодательству и автор поправок Павел Крашенинников, об уменьшении контроля «речи нет», поскольку для депутатов и сенаторов сохраняются все механизмы подачи деклараций.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее объяснил, что СВО вносит свою специфику в подачу деклараций парламентариями.