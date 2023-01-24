Муфтии России резко осудили сожжение Корана в Швеции

Муфтии России назвали кощунством и оскорблением мусульман всего мира сожжение Корана в Швеции

Сожжение Священного Корана в Швеции это не просто провокация, это оскорбление мусульман всего мира, это кощунство, выражаем негодование нападкам на законы божественной и человеческой морали и осуждаем провокации, направленные на оскорбление чувств верующих, говорится в заявлении муфтиев России.

Муфтии России в своем обращении резко осудили «сатанинскую» акцию в Европе, заявив, что публичное сожжение Священного Корана в столице Швеции свидетельствует о глубоком разложении европейского общества.

«То, что выдается за проявление свободы слова и свободы вероисповедания – на самом деле не что иное, как варварское попрание духовных ценностей человечества, которое вызывает протест не только у мусульман, но и у верующих других конфессий. Это удар по всем религиям», – говорится в заявлении, поступившем в распоряжение газеты ВЗГЛЯД.

Муфтии отметили, что лозунги свободы слова и защиты либеральных ценностей стали лишь прикрытием для проявлений расизма, ксенофобии, исламофобии, идей превосходства Запада, а разложение духовно-нравственных ценностных ориентиров стало обыденным для Запада.

«В современной России такое просто немыслимо, даже представить такое невозможно. В России не только уважают чувства всех верующих, в том числе и мусульман, но и активно их защищают. Россия – это страна, в которой более 200 лет назад впервые был напечатан Священный Коран в подлинном виде, по всем каноническим правилам. Неприкосновенность священных писаний гарантируется у нас федеральным законом, а духовно-нравственные ценности стали основой общества и государства», – отмечается в заявлении.

«Мы, мусульмане России, выражаем негодование подобным нападкам на законы божественной и человеческой морали и осуждаем провокации, направленные на оскорбление чувств верующих! Очень надеемся, что Европа прекратит практику этих безнравственных и провокационных проявлений. Ничем хорошим для них это не закончится. Мы будем просить Всевышнего исцелить их и направить на праведный путь!» – заявили мусульмане.

Обращение написано от имени Координационного центра мусульман Северного Кавказа, Центрального духовного управления мусульман России, Духовного управления мусульман Российской Федерации, Духовного собрания мусульман России, Духовного управления мусульман Республики Татарстан, Духовного управления мусульман г. Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России и Духовного управления мусульман Республики Башкортостан.

Напомним, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана.

МИД Турции осудил сожжение Корана в Стокгольме и призвал предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом. Комментируя акцию ультраправой партии с сожжением Корана в Стокгольме, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем призвал не считать это признаком исламофобии властей страны. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал сожжение Корана законным, но неуместным актом.

Позже стало известно, что у генконсульства Швеции в Стамбуле прошла масштабная акция протеста, в ходе которой турецкие активисты демонстративно сожгли шведский флаг.