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Пригожин заявил об обсуждении Зеленским и ЦРУ покушения на него
Пригожин заявил, что знает об обсуждении Зеленским и ЦРУ покушения на него
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Владелец компании «Конкорд» и основатель российского штурмового формирования «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ему известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский и глава ЦРУ США Уильям Бернс обсуждали покушение на его жизнь.
Он с иронией заявил, что «ликвидировать Пригожина» – «очень хорошая мысль», и пора это сделать. Также он отметил, что «безусловно окажет содействие», если к нему обратятся с такой просьбой, передает ТАСС.
О том, что Зеленский обсуждал с Бернсом покушение на Пригожина во время визита последнего в Киев, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, с просьбой ликвидировать Пригожина обратился Зеленский. Рогов заявил, что об этой просьбе знает окружение Зеленского и достаточно большое количество людей. По мнению Рогова, Пригожин эффективен и его убийство было бы логично со стороны Украины.
К антироссийским санкциям ЕС присоединились восемь стран
Восемь стран присоединились к антироссийским санкциям ЕС
Восемь стран, среди которых и Украина, присоединились ко всем принятым с 14 сентября антироссийским санкциям ЕС, в том числе и к введению потолка цен на нефть, говорится в опубликованных заявлениях Совета ЕС.
Среди присоединившихся к санкциям страны-кандидаты на вступление в ЕС Северная Македония, Черногория, Албания, Босния и Герцеговина, а также Украина. Кроме того, к санкциям присоединились страны европейской зоны свободной торговли – Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, сообщает ТАСС.
Эти государства взяли на себя обязательство привести свою политику в соответствие с решениями Совета ЕС.
Сербия остается единственным кандидатом на вступление в ЕС, который последовательно отказывается вводить антироссийские санкции.
В декабре ЕС ввел девятый пакет антироссийских санкций. Согласно этим ограничениям, европейские предприниматели больше не смогут приобретать новые предприятия или увеличивать долю владения в компаниях энергетического сектора России.
Военкор привел статистику уничтоженного боевого потенциала ВСУ
Военкор Сладков: Россия за год уничтожила 23 армии Украины
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За год спецоперации на Украине российские Вооруженные силы уничтожили в общей сложности 23 армии противника, такую статистику привел военкор Александр Сладков со ссылкой на «друга, выпускника Академии Генштаба».
«372 сбитых самолета ВСУ – это уничтоженная воздушная армия, 200 вертолетов – воздушная армия. 7537 танков и ББМ – две танковые армии и пять общевойсковых армий. 983 РСЗО – ударная армия. 401 ЗРК – армия ПВО. 3841 орудие – четыре артиллерийских армии. 8066 машин – восемь армий», – написал он в Telegram.
Таким образом, пояснил Сладков, Россия за год уничтожила 23 армии противника или четыре фронта. Также эти цифры сопоставимы с четырьмя группами армий вермахта или всей современной группировкой НАТО в Европе. Результат, по его словам, даже превосходит времена ВОВ и все другие войны.
При этом, отметил военкор, таких результатов удалось добиться без миллионов собственных потерь ВС РФ. Без помощи Запада любое государство уже было бы повержено, заключил Сладков.
Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ потеряли 1,5 тыс. человек ранеными за четыре дня боевых атак в ЛНР.
Владимир Рогов: Армия России открывает ворота в Запорожье
Владимир Рогов: Каменское и Орехов – это ворота в город Запорожье
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Освобождение западной части Запорожской области открывает для нас возможность продвижения на север в сторону Степногорска и самого Запорожья, сказал газете ВЗГЛЯД глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее стало известно, что украинские военные выбиты из села Каменское на берегу Днепра и Каховского водохранилища.
«Наши ребята сначала перешли реку Янчекрак, которая впадает в Днепр, закрепились на правом берегу, а затем полностью выбили противника из села Каменское. Насколько мне известно, ВСУ отошли от населенного пункта почти на один километр в сторону Степногорска», – рассказал глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Каменское – крайнее село, примыкающее к Днепру, и оно важно для нас. Дело в том, что окраины населенного пункта использовались ВСУ для постоянных обстрелов освобожденной территории Запорожской области, в частности Васильевки и Мелитополя. Теперь то расстояние, на которое отодвинут противник, снизит вероятность атак», – подчеркнул собеседник.
«Кроме того, это позволит нам увеличить контроль над трассой Москва – Симферополь и взять в оперативное окружение Орехов, который имеет стратегическое значение. Именно Орехов и Каменское – своего рода ворота в город Запорожье», – отметил он.
«Также взятие под контроль трассы Запорожье – Донецк, которая находится севернее, и трассы Запорожье – Мариуполь сыграет большую роль с точки зрения нарушения снабжения группировки ВСУ на Запорожском направлении и в городах ДНР», – продолжил Рогов.
«Освобождение западной части Запорожской области откроет нам дорогу в ближайший пригород Запорожья через Степногорск. Однако говорить о скором успехе там пока рано, поскольку восточный фланг еще не зачищен. В ДНР также ряд населенных пунктов все еще находятся под контролем Зеленского», – добавил эксперт.
«В целом на Запорожском направлении мы видим постепенное продвижение наших сил, хотя и не слишком быстро. С другой стороны, если сравнивать это с почти десятью месяцами затишья в нашем районе, то изменения очевидны. Плюс почти ежедневное количество потерь противника здесь исчисляется трехзначными числами, а это довольно много», – заключил Рогов.
Ранее стало известно, что российским войскам удалось полностью выбить ВСУ из села Каменское в Запорожской области. В Минобороны также сообщили, что российские артиллеристы по данным разведки обнаружили позицию, на которой находился опорный пункт противника. Точным огнем из 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок цель уничтожили.
Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения Восточного военного округа (ВВО) в ходе наступления на Запорожском направлении заняли более выгодные рубежи и позиции.
О тактических успехах ВС России на Запорожском направлении сообщалось и в конце прошлой недели. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о перспективах взятия города Запорожья.
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Российская армия вскрыла позиции ВСУ в Запорожской области
Владимир Рогов: Российская армия вскрыла позиции ВСУ в Запорожской области
В результате наступательных действий Российской армии в Запорожской области удалось вскрыть позиции украинских войск, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» сообщил, что Российская армия продолжает разведку боем в Запорожской области. По имеющимся у него данным, подразделениям ВС России удалось вскрыть позиции украинских войск на первой, а также частично на второй и третьей линиях обороны. Рогов сообщил, что благодаря тактическим успехам Российской армии, а также точной работе артиллерии и авиации линия фронта постепенно сдвигается к северу области, а украинские войска ежедневно несут большие потери в живой силе и военной технике, передает РИА «Новости».
Накануне украинские войска удалось выбить из села Каменское Запорожской области.
В Rheinmetall заявили о готовности передать Украине 139 танков Leopard
Представитель Rheinmetall: Концерн может отправить на Украину в общей сложности 139 танков Leopard
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Германский оборонный концерн Rheinmetall может отправить на Украину в общей сложности 139 танков Leopard, сообщил представитель предприятия.
Представитель концерна заявил в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), что у Rheinmetall есть 22 танка типа Leopard 2A4, которые предприятие могло бы подготовить к эксплуатации и отправить на Украину. При этом он выступил с утверждением, что ремонт этих машин займет почти год, поставка возможна в конце 2023-го – начале 2024 года. Он также сообщил, что у концерна есть еще 29 танков типа Leopard 2A4, которые будут готовы к отправке уже в апреле–мае 2023 года. Кроме того, по словам представителя предприятия, в Rheinmetall могли бы подготовить еще 88 танков Leopard 1, передает ТАСС.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц поставил США условие для передачи танков Украине. По сообщениям американских СМИ, позиция Шольца по танкам разочаровала США.
Лавров заявил о почти настоящей войне Запада с Россией
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Касательно вопроса о конфликте на Украине, можно отметить, что война Запада с Россией перестала быть гибридной и стала почти настоящей, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
По его словам, страны Запада долго готовились к противостоянию с Россией, стремясь уничтожить русский язык, культуру, даже запрещая украинцам говорить на родном языке, передает РИА «Новости».
По вопросу разрушений на Украине, глава МИД заметил, что российские военные не используют для атаки жилые районы и гражданскую инфраструктуру. Нанесенный ущерб вызван работой системы ПВО, которую Киев разместил в жилых кварталах.
Ранее в городах Украины прогремели взрывы. Позже Минэнерго Украины сообщило о повреждениях объектов энергетической инфраструктуры в пяти областях страны.
По последним данным, в результате падения ракеты на девятиэтажный жилой дом в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек, пострадали 73 жильца дома, еще 40 остаются пропавшими без вести.
Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что упавшая на жилой дом в Днепропетровске ракета была сбита украинской системой ПВО.
Ургант прокомментировал «перезапуск» авторской программы
Телеведущий Иван Ургант назвал фейком информацию о перезапуске программы «Вечерний Ургант»
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Фотографии, появившиеся в фан-группах Филиппа Киркорова и блогера Вали Карнавал, не имеют отношения к перезапуску «Вечернего Урганта», это кадры неизвестных съемок, сообщил телеведущий Иван Ургант.
Ургант заявил, что кадры, которые появились в некоторых телеграм-каналах, не имеют отношения к съемкам «Вечернего Урганта». По его словам, это съемки неизвестного происхождения.
«Человек, немного похожий на меня, говорит с человеком, совершенно непохожим на Киркорова», – цитирует РБК Life телеведущего.
Ургант также подтвердил, что после завершения перерыва с радостью будет ждать и Киркорова, и Карнавал в студии передачи.
Между тем, фотографии, о которых идет речь, были сделаны в Дубае, где, как сообщают Telegram-каналы, декорации известного телешоу возвели в честь вечеринки по случаю дня рождения миллионера из Санкт-Петербурга и большого поклонника «Вечернего Урганта» Михаила Баракина, куда и пригласили Ивана Урганта, Филиппа Киркорова и других звезд.
Напомним, шоу «Вечерний Ургант» не выходит в эфир с 25 февраля.
В мае Ургант резко ответил театральному режиссеру Эдуарду Боякову, пообещавшему при встрече «плюнуть в лицо» телеведущему за то, что тот якобы покинул Россию в период спецоперации.
Михаил Ефремов попросил заменить срок в колонии на принудительные работы
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Осужденный на 7,5 лет колонии за гибель человека в ДТП актер Михаил Ефремов направил прошение о замене лишения свободы на принудительные работы.
Как следует из материалов дела, переданных в производство судье Алексеевского районного суда Белгородской области, осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов ходатайствует о замене ему наказания на принудительные работы, передает ТАСС. Дата рассмотрения судом ходатайства еще не назначена.
Согласно законодательству, суду предстоит выяснить, раскаивается ли осужденный, возместил ли он вред, а также оценить его поведение, отношение к учебе и труду за весь период отбывания наказания, передает РИА «Новости».
Ранее актер Иван Охлобыстин рассказал, что отбывающий наказание за смертельное ДТП Михаил Ефремов не пошел работать в клуб в колонии, он делает молнии.
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем своего автомобиля пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в автофургон, водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, погиб.
Напомним, Ефремова Пресненский суд Москвы в сентябре 2020 года приговорил к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.
29 октября Мосгорсуд смягчил приговор актеру на полгода – до семи с половиной лет. Актер отбывает наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области.
Стало известно об отказе ВСУ выходить на позиции под Гуляйполем
Рогов: Подразделения ВСУ отказываются выходить на позиции под Гуляйполем в Запорожье
Военнослужащие 102-й бригады теробороны ВСУ отказываются выходить на позиции под Гуляйполем в Запорожской области, где продолжаются активные действия российских сил, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, военнослужащие 102-й бригады теробороны ВСУ из Ивано-Франковска массово отказались выдвигаться для оборудования позиций в селах Малиновка и Червоное под Гуляйполем, передает ТАСС.
По словам Рогова, ранее 102-я бригада стояла во второй линии, на первой располагались части из мобилизованных жителей Запорожской области. Военнослужащие бригады, названой в честь гауптмана Дмитро Витовкого (офицера галицийских нацформирований в составе армии Австро-Венгерской импери), аргументировали отказ выдвигаться на позиции тем, что «пусть тут умирают запорожские», а сами они во второй линии «постоят и поконтролируют».
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что основные наступательные действия Российской армии на запорожском участке линии фронта сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе.
Глава Генштаба ВС РФ заявил о противостоянии Запада России в ходе СВО
Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов: России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад
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России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад, такого уровня и интенсивности боевых действий в истории современной России еще не было, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Герасимов заявил в интервью «Аргументам и фактам», что нашей стране и ее Вооруженным силам сегодня противодействует практически весь коллективный Запад, такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала, передает РИА «Новости».
Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения наступательных действий Генштабу пришлось провести частичную мобилизацию, чего не было со времен Великой Отечественной войны.
Герасимов заверил, что в Генштабе ВС РФ принимают все меры по достижению целей спецоперации, поставленных Верховным главнокомандующим, а также обеспечению военной безопасности страны, исходя из существующих военных угроз.
Ранее в понедельник глава МИД Сергей Лавров констатировал, что война Запада с Россией перестала быть гибридной и стала почти настоящей. В тот же день заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что мир вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны из-за агрессии США и их сателлитов против России.
Эстония потребовала компенсацию за помощь Украине
Эстония рассчитывает получить от ЕС 400 млн евро компенсации за военную помощь Украине
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Эстония рассчитывает на компенсацию своих расходов на военную помощь Украине от Евросоюза в размере 400 млн евро, сообщил портал телекомпании ERR со ссылкой на представителя Государственного центра оборонных инвестиций при министерстве обороны республики Катри Раудсепп.
По словам Раудсепп, в настоящий момент в Брюсселе утвердили компенсацию для Таллина в размере 156 млн евро, которые будут направлены в эстонский бюджет на укрепление национального оборонного потенциала страны не позднее 2027 года. Кроме того, власти Эстонии решили направить заявку на компенсацию последнего транша в размере 113 млн евро, которая поступит в течение нескольких лет из-за существующего графика выплат компенсаций странам ЕС, передает ТАСС.
Ранее посол балтийской страны на Украине Каймо Кууска заявил, что Эстония передаст Украине все свои 155-мм гаубицы, тысячи артиллерийских снарядов, сотни противотанковых гранатометов Carl Gustaf М2 и средства поддержки артиллерийских подразделений в рамках пакета помощи Украине на 113 млн евро.
Медведев: Мир вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны
Медведев заявил о повысившейся угрозе третьей мировой войны
Угроза новой мировой войны повысилась из-за готовящейся агрессии в отношении российской стороны, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Специальная военная операция на Украине стала вынужденной крайней мерой в ответ на подготовку агрессии со стороны Соединенных Штатов Америки и их сателлитов, подчеркнул Медведев, передает ТАСС.
По его словам, именно из-за подготовки такой агрессии мир вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны, заявил зампред Совбеза.
На данный момент наступил сложный «поворотный период» истории, в который очень важно объединить усилия федеральных, региональных и муниципальных органов власти, партийных организаций и общественных сил, чтобы достичь целей СВО.
После этого нужно создать условия для дальнейшего развития России, благополучия и безопасности жизни миллионов граждан страны.
В декабре политик заявлял, что Россия будет делать все, чтобы не допустить ядерной катастрофы и третьей мировой войны.
Сикорский обнародовал планы Польши разделить Украину в начале СВО
Экс-глава МИД Польши Сикорский: Варшава думала о разделе Украины в начале СВО
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В начальной стадии специальной военной операции (СВО) России Варшава подумывала о разделе Украины, заявил бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире радиостанции Zet.
На вопрос о том, верит ли он в то, что «правительство PiS (правящая партия Польши «Право и справедливость») в какой-то момент думало о разделе» Украины, он ответил, в польском правительстве в первые десять дней могли быть колебания по этому поводу, когда никто не знал, как сложится ситуация, передает РИА «Новости».
Затем Сикорский добавил, что «если бы не героизм Зеленского и помощь Запада, это могло бы быть по-разному».
Сразу после этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опроверг слова бывшего главы МИД. Он заявил, что заявление Сикорского «ничем не отличаются от российской пропаганды».
«Бывший министр иностранных дел должен взвешивать слова. Я ожидаю, что он откажется от этих позорных утверждений», – написал Моравецкий в Twitter. Также он призвал польскую оппозицию не поддерживать слова Сикорского.
Ранее СМИ сообщали, что Польша призывает НАТО бросить все силы на ослабление России.
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Стало известно о дефиците высокоточных боеприпасов у США
Доклад ЦСМИ: Высокоточных боеприпасов большой дальности ВС США не хватило бы даже на неделю боев за Тайвань
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В случае участия Соединенных Штатов в потенциальном конфликте в Тайваньском проливе запасы высокоточных боеприпасов большой дальности закончились бы у ВС США, вероятно, менее чем через неделю боевых действий, утверждается в докладе Центра стратегических и международных исследований (ЦСМИ).
В докладе, главным автором которого стал старший вице-президент ЦСМИ Сет Джонс, утверждается, что, согласно результатам серии военных игр, проведенных ЦСМИ, у Соединенных Штатов, к примеру, кончились бы некоторые боеприпасы, вроде высокоточных большой дальности, менее чем через неделю конфликта в Тайваньском проливе, передает ТАСС.
В исследовании выражается мнение, что американский военно-промышленный комплекс (ВПК) не подготовлен адекватно для складывающейся ситуации в сфере международной безопасности, он функционирует в большей степени как ориентированный на обстановку мирного времени. По мнению экспертов ЦСМИ, состояние ВПК США чрезвычайно осложнило бы возможное участие Соединенных Штатов в затяжном конфликте, а имеющиеся недостатки подрывают сдерживание Вашингтоном потенциального противника.
Как утверждают исследователи, американский ВПК не обладает возможностями для резкого наращивания объемов выпуска продукции при возникновении большой войны. Вместе с этим в докладе говорится, что Китай в больших масштабах вкладывает средства в производство боеприпасов и получение совершенных систем оружия и военной техники, действуя, как свидетельствуют некоторые оценки правительства США, в 5–6 раз быстрее Штатов.
Напомним, США регулярно передают вооружения, в том числе высокоточные боеприпасы, Украине. Так, 20 января президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи. В тот же день офицер американской военной разведки в отставке Ребекка Коффлер заявила, что в ВС США разразился настоящий кризис в области оружейных запасов из-за продолжающихся поставок Украине.
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Названы причины кадровых перестановок в офисе Зеленского
Экс-посол Мирошник: Зеленский уволил Тимошенко по просьбе Вашингтона
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В скором времени будут меняться кадры не только в офисе Владимира Зеленского, но и в силовых структурах. Когда на эти места будут посажены проамериканские чиновники вместо пробританских, Вашингтон повысит уровень контроля над Украиной. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя отставку советника Зеленского Кирилла Тимошенко и ряд других перестановок.
«Исходно за всеми изменениями в офисе Зеленского стоят Соединенные Штаты. Им необходимо полное переформатирование власти в стране. При этом уже состоявшиеся увольнения далеко не последние», – сказал бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Сейчас своих должностей могут лишиться также руководители СБУ, могут появиться новые главы МВД и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). По сути, вся силовая вертикаль гражданской власти на территории Украины сменится», – уверен собеседник.
«Очевидно, что Тимошенко не сам решил уйти в отставку. Его некогда посадили на это место, чтобы отмывать деньги через сложные коррупционные схемы. Причем все ниточки так или иначе ведут к президенту Зеленскому, которого трогать не станут, и Андрею Ермаку», – объясняет дипломат.
В особенности скандальным считается коррупционный проект «Велике будівництво», который в народе называют «Велике крадівництво» («Большое строительство» и «Большое воровство», соответственно – прим. газеты ВЗГЛЯД).
«Сейчас Тимошенко просто «отдали на съедение» американцам в попытке откупиться. Но это не сработает. Американцы уже взяли Украину за ее коррупционные места. Коррупция там была всегда, но дергать за ниточку понадобилось только сейчас», – иронично замечает Мирошник.
«Через назначение руководителей силовых ведомств и усиление позиций проамериканских персоналий Ермака, который является главной целью Вашингтона, все же дожмут. Белый дом намерен взять управление Украиной под жесткий контроль», – полагает собеседник.
«Несмотря на то что Ермак фактически подконтролен Лондону, происходящее нельзя назвать конфликтом или противостоянием США и Британии. Это банальное перетягивание на себя механизмов управления. Ничего личного, только бизнес, как говорится», – почеркнул Мирошник.
Несколько иного мнения придерживается экс-депутат Рады Олег Царев.
«Внутри страны идет обострение отношений между сторонниками Америки и Великобритании. Если посмотреть, кто в СМИ озвучивал скандалы и кто сейчас ведет расследование, то вы увидите, что о фактах коррупции говорят люди, связанные с Соросом. А расследование ведет НАБУ – орган, который ориентирован на США», – пояснил Царев.
«Удар направлен в первую очередь против руководителя офиса президента Андрея Ермака и его заместителя Кирилла Тимошенко. Это люди, которые в окружении Зеленского пользуются поддержкой Великобритании. Если вы вспомните историю назначения Андрея Ермака: куда он поехал, с кем встречался в первые дни после назначения – это Великобритания», – отметил он в комментарии «МК».
«То, что мы сейчас наблюдаем, – это верхушка айсберга. Преследуют даже политтехнологов, которые работают на Лондон. Скандал с убийством Киреева – это тоже удар по команде Зеленского со стороны США», – добавил Царев.
«Но я думаю, что Владимир Зеленский будет стараться удержать двух своих помощников, сколько может. Особенно Андрея Ермака. Зеленского и Ермака связывает гораздо больше, чем просто финансовые или политические вопросы», – заключил бывший депутат.
Ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подал заявление на увольнение по собственному желанию. В своем Telegram-канале он поблагодарил коллег за время, проведенное вместе, и назвал их «настоящими воинами света».
Издание «Коммерсант» отмечает, что пост Тимошенко может занять глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба. Вместе с тем в отставку могут уйти главы Сумской и Днепропетровской областей, а также назначенные киевскими властями руководители украинских администраций Запорожской и Херсонской областей.
Заявление об увольнении написал и заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, которого критиковали за отдых в Испании. В воскресенье издание «Страна» сообщило, что киевские власти планируют провести кадровые перестановки, направленные на борьбу с коррупцией. Такой вывод СМИ сделали на основе видеообращения президента Украины. В нем Зеленский напомнил о скандале вокруг закупок продуктов министерством обороны по завышенным ценам.
Изменения в руководящих должностях ждут и правоохранительную систему страны. По словам президента Украины, часть кадровых решений была принята в понедельник, вторую одобрят во вторник.
Напомним, на минувшей неделе в результате крушения вертолета погибли глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович. По мнению политолога Ларисы Шеслер, трагически освободившийся пост может стать поводом для борьбы политических кланов на Украине.
Кроме того, 17 января советник офиса президента Украины Алексей Арестович ушел в отставку после скандального заявления об обрушении дома в Днепропетровске из-за упавшей на него сбитой украинскими ПВО ракеты.
Ранее в январе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о росте раздражения Запада из-за коррупции на Украине.
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