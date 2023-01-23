Хуснуллин рассказал об итогах работы строительной отрасли за год

В 2022 году российское руководство расселило 2,8 млн кв. метров аварийного жилья, что на 15% больше, чем годом ранее, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, подводя итоги работы строительной отрасли за прошлый год.

Новое жилье получили 168 тыс. граждан, заявил Хуснуллин, сообщается в Telegram-канале правительства России.

В 2022 году в строительной сфере по основным показателям были достигнуты значимые результаты, утверждена Стратегия развития строительства и ЖКХ до 2030 года.

Рост строительной отрасли в ВВП России – не менее 6–6,5%, а вклад отрасли в ВВП – не менее 0,5%.

В 2022 году введено на 10% больше жилья, чем в предыдущем, – более 101,5 млн квадратных метров. Жилищные условия улучшили 3,6 млн семей. Начато проектирование 402 млн кв. метров жилья, на строительство 50 млн кв. метров уже выданы разрешения.

Расширены льготные ипотечные программы: льготная ипотека под 8% будет действовать до 1 июля 2024 года; программа семейной ипотеки стала доступна для семей с двумя детьми; для жителей новых территорий запущена льготная ипотека под 2%.

Утвержден пятилетний план дорожного строительства, который поможет привести в нормативное состояние 85% опорной дорожной сети. В 2022 году уложено 173 млн кв. метров дорог. Движение по правой полосе Крымского моста восстановлено за 57 дней. Количество ДТП ежегодно снижается на 5–6%.

Регионы начали получать инфраструктурные бюджетные кредиты и инфраструктурные облигации. Запущена программа модернизации коммунальной инфраструктуры, на это направлено порядка 150 млрд рублей.

Благоустроено более 22 тыс. общественных пространств и 32 тыс. дворов. Количество документов и согласований в строительстве снизилось с 989 до 751, что позволило сократить сроки реализации проектов.

Премьер Михаил Мишустин поручил Хуснуллину держать под личным контролем ход выполнения президентской инициативы.