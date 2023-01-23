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Пригожин призвал сурово наказывать за «гламуризацию российской армии»
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Владелец компании «Конкорд» и основатель российского штурмового формирования «Вагнер» Евгений Пригожин поддержал критическое высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова об инициативе запретить ношение бород в армии.
В Telegram-канале пресс-службы приводятся слова Пригожина о том, что в данный момент не имеют смысла подобные инициативы, так как «бабы-военкоры лезут в самое пекло и проходят путь 300» (получают ранения – прим. ВЗГЛЯД), «бойцы с перебитыми позвоночниками передают свой опыт в тренировочных лагерях».
«Кучка клоунов стремится научить изнуренных тяжелым военным трудом бойцов, сколько раз им бриться и какими духами встречать вышестоящее начальство», – раскритиковал Пригожин.
По мнению основателя российского штурмового формирования, нужно на законодательном уровне ввести суровое наказание за «гламуризацию российской армии» в виде тюремного срока до 50 лет.
Также Пригожин выразил солидарность с критическим высказыванием Кадырова о подобной инициативе и попросил его «отрастить бороду в два раза больше», за себя и за него.
Ранее генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что запрет на ношение бороды – элементарное требование армейской дисциплины. Он уточнил, что требования к солдату, в том числе к внешнему виду, прописаны в уставе военной службы.
Кадыров в Telegram-канале назвал вероятный запрет «явной провокацией, которая призвана погасить боевой дух у бойцов».
Арестович заявил об упущенном шансе Украины победить Россию
Арестович заявил, что на Украине упустили шанс победить Россию
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Киев упустил возможность одержать победу в конфликте, он превратился в инструмент борьбы Запада с Россией, а на самой Украине начался внутренний «процесс грызни», заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Арестович в своем YouTube-канале рассказал, что у киевской власти начался внутренний «процесс грызни», о чем свидетельствует гибель главы украинского МВД Дениса Монастырского. Кроме того, он признал, что Киев упустил шанс добиться военного поражения РФ и превратился в сторону, которую используют другие игроки, передает Ura.ru.
«Если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то очень не похоже, с 14 числа уже перестало быть на это похоже, очень сильно. Как вы думаете, оценку от Дуды, президента Польши, и не только он сказал про решающие месяцы, то вообще не известно, выживет ли Украина. Просто так было сказано или он на основе какой-то информации говорил об этом?», – цитирует РИА «Новости» Арестовича.
Он подчеркнул, что, как бывший сотрудник офиса Зеленского, который имел доступ к информации, может утверждать, что Украина «находится в истории, неподконтрольной Киеву».
Также Арестович считает, что Украина могла иметь превосходство, пока не начались внутренние разборки.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Украине предрекли новую борьбу кланов из-за гибели главы МВД.
Боец российского штурмового отряда объяснил различия между наемниками и ВСУ
Боец российского штурмового отряда объяснил различия в тактике ВСУ и наемников в Артемовске
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Воюющие на стороне Киева наемники, в отличие от ВСУ, не находятся постоянно на передовых позициях, но ведут себя более «дерзко», сообщил один из командиров ЧВК «Вагнер» в Артемовске.
По словам военного, когда неудобно воевать, когда грязь по колено, там ВСУ, а когда все замерзло, «приходят крутые ребята» – получают по щам и убегают, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что наемники ведут себя более дерзко на передовых позициях, чем ВСУ. Боец отметил, что России противостоят подразделения наемников из США, Британии, Италии, Грузии, Канады и других стран, а также различные подразделения Киева.
Также командир штурмового отряда рассказал, что среди прочих, есть трофейные шевроны мусульман, скорее всего «турецких солдат».
«Военная разведка Украины, пограничная служба Украины, 57-я бригада, спецподразделение «Хорт» десантники и многие другие. Все снято с поверженного противника», – перечислил боец, демонстрируя коллекцию шевронов противника.
Он уточнил, что в виде трофеев бойцы нередко забирают с поля боя вооружение. Это UAR-10 (полуавтоматическая снайперская винтовка UAR-10) украинского производства, натовский калибр 7,62 на 51 миллиметр или 308, иностранные пулеметы Browning, которые теперь используются российской стороной.
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Артемовск близок к оперативному окружению российскими силами. Федеральная разведывательная служба Германии сообщила об огромных потерях ВСУ под Артемовском.
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В Британии рассказали о «величайшей глупости» НАТО
Daily Mail назвала решение Запада передать Украине танки «актом величайшей глупости»
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Решение передать Украине танки западного образца стало «актом величайшей глупости», возникает угроза того, что большая часть Европы может превратиться в радиоактивное кладбище, заявил обозреватель Питер Хитченс.
Хитченс сказал, что поставки танков на Украину только затянут конфликт, он раскритиковал британских депутатов за то, что они «не выступили против этого шага», передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.
По мнению Хитченса, «разумными и порядочными» действиями во внешней политике стала бы помощь России и Украине в поиске «прочного компромисса». «Вместо этого мы посылаем танки. Это как если бы пожарные начали устраивать пожары», – заявил он, отметив, что поддержка политики США в ситуации вокруг Украины не отвечает интересам Лондона.
Напомним, Великобритания собирается передать Киеву 14 танков Challenger 2. Кроме того, Лондон поставит Украине тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронетехники.
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Американский полковник рассказал о попытке США обманом победить Россию
Американский полковник Макрегор заявил, что США недооценили Россию передать оружие Украине
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США хотели обманом победить Владимира Путина на Украине при помощи вооружения НАТО, но недооценили мощь российской армии, заявил экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
Полковник американской армии на YouTube-канале Judging Freedom предположил, что Вашингтон решил вмешаться в украинский кризис, потому что ему понравилась идея о слабых и некомпетентных русских, передает РИА «Новости».
По словам военного, предположения Белого дома о плачевном положении ВС России оказались далеки от действительности, и провернуть свой трюк США не удалось. Как отметил Макгрегор, ВСУ исчерпали свои возможности, в то время как Россия достигла своего пика. Полковник считает, что Украина на грани уничтожения, и поставки западного оружия не изменят исход конфликта.
Сейчас Украина находится на грани полного уничтожения, а поставки западных вооружений едва ли смогут изменить исход конфликта, подытожил он.
Ранее президент США Джо Байден обещал Украине «всю помощь, в которой она нуждается».
ВС России начали наступление по двум направлениям в Запорожской области
Рогов: Фронт подвижен в направлении Орехова и Гуляйполя
Основные наступательные действия российской армии на запорожском участке линии фронта сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По словам Рогова, фронт подвижен в направлении Орехова и Гуляйполя, на которых идут активные боестолкновения, а инициатива находится в руках ВС России, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось о тактических успехах ВС России на участке между Гуляйполем и Каховским водохранилищем в Запорожской области.
В частности, Минобороны России сообщило об освобождении войсками ВВО поселка Лобковое к северу от города Токмак (занятого российскими военными еще в марте прошлого года). Кроме того, Рогов в эфире радио «Комсомольская правда» проинформировал о локальном успехе ВС России в пригороде города Орехова.
Минобороны рассказало об «огненной карусели» в зоне СВО
В Минобороны России рассказали, что боевая работа артиллерии в зоне СВО ведется каждый день практически без перерыва, а реактивные системы залпового огня «Град» уничтожают противника круглосуточно.
В видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства, говорится о том, что реактивные системы сменяют друг друга и не дают противнику «опомниться в огненной карусели».
Отмечается, что мобилизованные артиллеристы уже отлично освоили технику и всегда бьют точно в цель.
«Цели отработали, быстренько навелись, отстрелялись и уехали. Это как футбольное поле, все уничтожается, и там никто не может спрятаться. Отрабатывали по танкам, по пехоте и складам. Все, что есть у противника – все наше» – поделился командир БМ-21 «Град» с позывным «Золотой».
Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили самолет Су-25 Воздушных сил Украины.
Солдаты ВСУ пожаловались на скучающих по России жителей Купянска
Economist: Жители Купянска настроены пророссийски и не помогают ВСУ
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Украинские войска сталкиваются с сопротивлением со стороны пророссийски настроенного населения Купянска и его окрестностей, жители скучают по России и размещают фото украинской техники в российских соцсетях, рассказали солдаты ВСУ в интервью Economist.
Исполняющий обязанности мэра города Андрей Беседин заявил, что даже спустя несколько месяцев после того, как Украина оккупировала Купянск, большинство жителей региона настроены пророссийски, передает РИА «Новости».
Солдаты ВСУ пожаловались иностранному корреспонденту, что жители Купянска фотографируют их военную технику, и отправляют снимки в российские соцсети, а также не принимают помощь от Украины. Украинский волонтер заявил изданию, что жители Купянска скучают по россиянам. Солдатам ВСУ, между тем, запретили принимать еду от местных жителей, из опасения, что их отравят.
Напомним, российская армия ведет бои на Купянском направлении. Ранее Министерство обороны сообщило о нанесении огневого поражения подразделениям 103-й бригады терробороны возле Берестовое в Харьковской области.
В МИД резко ответили на заявление Борреля с критикой в адрес Лаврова
В МИД России называли лицемерной критику Борреля в адрес Лаврова за сравнение шагов Запада с действиями Гитлера
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Критика высокого представителя ЕС Жозепа Боррелем выступления главы МИД России Сергея Лаврова лицемерна на фоне расистских высказываний главы дипломатии ЕС и поддержке киевских неонацистов, заявили в МИД.
Критика высокого представителя ЕС Жозепа Боррелем выступления главы МИД России Сергея Лаврова лицемерна на фоне расистских высказываний главы дипломатии ЕС, разделившего мир на цветуший сад с миллиардом граждан ЕС и США и наступающие на него «джунгли», а также открытой поддержки Евросоюзом киевского неонацистского режима, говорится в заявлении на сайте МИД России.
В МИД указали, что ЕС обучает боевиков ВСУ, готовится поставить еще больше вооружений и военной техники, которые будут и дальше использоваться для уничтожения гражданских лиц. При этом в Евросоюзе заявляют об отсутствии параллелей с Гитлером, однако сами закрывают глаза на свастики на шевронах ВСУ, нацистские флаги и символику, с которой более чем 80 лет назад европейцы варварски вторглись в СССР.
Также в министерстве напомнили, что «пока нацисты в одной газовой камере травили славян, евреев, цыган и другие нации, наши отцы, деды и прадеды боролись с вермахтом и освобождали узников концентрационных лагерей».
Любой попытке реабилитации нацизма, расистским практикам надо решительно противостоять. Это то, что должно объединять народы, а не разъединять их, считают в МИД.
В Москве видят, добавили в МИД, как отдельные организации пытаются столкнуть различные нации и народы.
«Никогда не поздно признать свои ошибки и сделать правильный нравственный выбор, поэтому призываем Европу возвысить свой голос для борьбы с антисемитизмом, русофобией и другими проявлениями дискриминационной политики в отношении отдельных национальностей и этносов», – отметили в ведомстве.
Ранее Боррель раскритиковал слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в адрес Запада о попытке «окончательного решения «русского вопроса»: он заявил, что не может быть никакой параллели между преступлениями нацистской Германии и международной помощью Украине «для защиты ее территории».
Напомним, глава МИД Сергей Лавров назвал целью антироссийской политики коллективного Запада «окончательное решение «русского вопроса», проведя параллель с идей Адольфа Гитлера решить «еврейский вопрос».
Извинений от Сергея Лаврова потребовал Еврейский конгресс. В документе, размещенном на их сайте, сказано, что заявление дипломата якобы «искажают представления о трагедии, в связи с чем конгресс настоятельно требует российского министра объясниться».
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США, Канада и Еврейский конгресс остро отреагировали на заявления Сергея Лаврова из-за того, что он сказал правду.
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Власти Украины запретили демонтировать танк «Иосиф Сталин» в Ровненской области
Минкульт Украины приказал не трогать танк «Иосиф Сталин» в Ровненской области на западе страны
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Министерство культуры Украины не разрешает демонтировать советский танк «Иосиф Сталин», установленный на въезде в город Дубно Ровненской области на западе Украины, он имеет историческую ценность, сообщил начальник городского управления ЖКХ Илья Онисько.
Чиновник в интервью газете «Ровно вечернее» заявил, что Минкульт Украины предупредил, что танк уникальной марки ИС-2 имеет историческую ценность, в случае сноса без разрешения комиссии, грозит уголовная ответственность, передает ТАСС.
Онисько заявил, что комиссия, дающая разрешение, до сих пор не может собраться, поэтому неизвестно, как предстоит действовать. Он подчеркнул, что танк находится в реестре памятников, находящихся под защитой государства, местным властям «предлагали провести просветительскую работу среди местных жителей, чтобы это объяснить».
Ранее стало известно, что власти города Каменского Днепропетровской области Украины, в котором родился Леонид Брежнев, не планируют обсуждать вопрос о демонтаже памятника генсеку ЦК КПСС, поскольку на демонтаж все равно нет денег.
ВС России заняли новые рубежи на Запорожском направлении
Конашенков: Подразделения ВВО заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении
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Подразделения Восточного военного округа (ВВО) за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции в ходе наступления на Запорожском направлении, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, в ходе наступления на Запорожском направлении подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи, за сутки уничтожено до 85 украинских военнослужащих, БМП, два броневика, пикап и две гаубицы, передает ТАСС.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что основные наступательные действия российской армии на запорожском участке линии фронта сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе.
Накануне Рогов заявил, что за день российские войска в Запорожской области продвинулись примерно на 7 км, как минимум семь населенных пунктов находятся «в процессе окончательного освобождения» от украинских сил. По его словам, сейчас потери ВСУ на запорожском направлении сравнимы с потерями в районе Артемовска (Бахмута).
Напомним, в пятницу сообщалось о тактических успехах российских подразделений в Запорожской области на участке между Гуляйполем и Каховским водохранилищем.
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Зеленская оправдала внешний вид мужа
Жена Зеленского заявила, что ее муж носит оливковую футболку вынужденно
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Муж носит зеленую футболку вынужденно, последний раз он надевал костюм и галстук 24 февраля, заявила Елена Зеленская в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung.
Зеленская ответила на вопрос о футболке Владимира Зеленского, как о продуманном образе. Она заявила, что ношение такой одежды было необходимостью первые несколько дней после 24 февраля, в тот день Зеленская видела мужа последний раз в костюме и при галстуке, передает Ura.ru.
Вместе тем, она согласилась, что оливково-зеленая футболка президента Украины только выглядит в военном стиле. Зеленская пояснила, «ее муж не носит военную форму, потому что он не военный человек».
Ранее читатели страницы американского телеканала CNN в соцсети Twitter раскритиковали внешний вид президента Украины Владимира Зеленского на встрече с главой Белого дома Джо Байденом в резиденции лидера Соединенных Штатов в Вашингтоне. На встречу в Белом доме украинский лидер прибыл в кофте цвета хаки, отказавшись от официального костюма.
Появились сообщения о снайперах из США и Британии на острове Большой Потемкин
Источники в ВСУ заявили о снайперах из США и Британии на острове Большой Потемкин в Херсонской области
Источники в вооруженных силах Украины сообщили о том, что на остров Большой Потемкин на Днепре в Херсонской области заброшены американские и британские наемники для убийств мирных жителей, заявил сотрудник российских силовых структур.
Сообщается, что «в основном» речь идет о снайперах. Американо-британская группа наемников должна «терроризировать русскоязычное население». В убийствах собираются обвинить российских военных, передает РИА «Новости».
В начале января в украинском сегменте интернета была опубликована видеозапись, на которой украинские военные якобы подняли флаг на острове. Позднее выяснилось, что флаг поднимали в «серой зоне». Сообщалось, что Большой Потемкин по-прежнему контролируется российскими войсками.
В конце 2022 года украинские войска предпринимали попытки высадки диверсионно-разведывательных групп на Кинбурнской косе на западе Херсонской области.
Власти Запорожской области заявили об ослаблении группировки ВСУ на линии соприкосновения
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Противник на Запорожском направлении ослаб, большое число группировок перебросили к Соледару и Артемовску. Кроме того, бойцы ВСУ все чаще переходят на сторону России, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель запорожского движения «Мы месте с Россией» Владимир Рогов. Ранее ВС России взяли под огневой контроль четыре населенных пункта в области.
«Мы долгое время готовились к обороне, но сейчас вся линия боевого соприкосновения в Запорожской области оживилась. Активно работает наша артиллерия. Нам удалось взять под полный огневой контроль четыре населенных пункта в пригороде Орехова», – рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Интенсивность обстрелов позиций противника рекордная. Только за последние сутки Минобороны Украины подтвердило более 200 наших ударов. Об этом свидетельствуют их внутренние сводки, которые нам удается перехватить. Позже они публикуются в СМИ», – продолжил собеседник.
Он добавил, что бои идут от границы Запорожской области с ДНР в сторону сел Ольговское, Малиновка, Чаривное, Белогорье вплоть до села Каменское. «Прогнозы – дело неблагодарное, но точно можно сказать, что ВСУ здесь ослабли. Кроме того, огромную часть подразделений перебросили в сторону Артемовска и Соледара», – пояснил он.
«Также мы отмечаем активизацию перехода на нашу сторону солдат ВСУ. Лично я это связываю с тем, что на Украине усилились репрессии в отношении теробороны. Они не хотят воевать против нас, и уж тем более им не близка идея смерти во имя Зеленского», – замечает Рогов.
«Однако тех, кто пытается бежать с поля боя, «встречают» заградотряды из запрещенного в России «Азова» и «Кракена». Мне известно о десяти подобных столкновениях за последний месяц. По меньшей мере семь человек были расстреляны, еще порядка 20 – ранены», – рассказал собеседник.
«Причем над беглецами издеваются, их пытают. Мы фиксировали случаи простреленных коленей, ножевых ранений и избиений. И единственный правильный вариант для солдат ВСУ – обратиться за спасением к России, что они и делают», – говорит эксперт.
«Желающие перейти на нашу сторону находят в Telegram чат-боты, пишут туда, а мы затем им помогаем. Бывают случаи, когда обращается всего один человек, а иногда и целая группа свыше десяти бойцов», – заключил Рогов.
Ранее стало известно о взятии под оперативный контроль четырех населенных пунктов в пригороде Орехова в Запорожской области. Также сообщалось о массовом переходе на сторону России солдат ВСУ. По отношению к сменившим сторону военным проводят профилактические мероприятия, проверяется их причастность к военным преступлениям.
При этом, отмечал Владимир Рогов, если их причастность не подтверждается, то спустя время они могут вернуться к нормальной жизни. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией», таких людей уже немало, есть даже случаи, когда сменившие сторону бойцы воюют на нашей стороне.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, с какими трудностями придется столкнуться ВС России при освобождении города Запорожье.
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Вашингтон посоветовал Украине вывести силы из Артемовска
Agence France-Presse рассказало о предложении Вашингтона вывести украинские войска из Артемовска
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По мнению США, Украине следует вывести войска из Артемовска (Бахмута), чтобы подготовить наступление, заявил американский чиновник высокого ранга.
Попытки вооруженных сил Украины удержать контроль над Артемовском, по мнению Вашингтона, мешает готовить наступление. Чиновник заявил, что бои за Артемовск выгодны России, так как у нее больше артиллерийских ресурсов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.
AFP заявило, что «США советуют Украине вывести эти силы» для «переоснащения» и «присоединиться к программам под руководством США, направленным на формирование... хорошо вооруженных сил, способных начать наступление на юге». Для обучения ВСУ требуется время, так что Киеву предлагается «обменять» Артемовск на такую подготовку. На обе задачи, как полагают в США, может не хватить ресурсов.
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Артемовск близок к оперативному окружению российскими силами. Федеральная разведывательная служба Германии сообщила об огромных потерях ВСУ под Артемовском.
ВСУ начали переброску западной техники под Сватово
Марочко: ВСУ перебрасывают под Сватово бронетехнику западных стран
Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают натовскую бронетехнику под Сватово, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По словам Марочко, жители Харькова сообщили о переброске западной техники ВСУ на двух железнодорожных эшелонах в Купянск, где они разгружаются и направляются по направлению к Сватово, передает ТАСС.
Ранее российские спецслужбы задержали жительницу Сватово по подозрению в передаче украинской стороне данных о передвижении военных и техники России.