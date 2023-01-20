Путин пожелал Назарбаеву скорейшего выздоровления

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20 января, пятница  |  Последнее обновление — 14:08  |  vz.ru
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Ярмарка тщеславия в Давосе провалилась

Экономический форум в Давосе вызывает боль и сочувствие UPPA/ZUMA/Global Look Press
Некогда Всемирный экономический форум в Давосе оказался не нужен сильным мира сего. Его проигнорировали лидеры России, США и Китая, и даже Джордж Сорос придумал «отписку». Из «Большой семерки» только канцлер Германии добрался до швейцарского горнолыжного курорта. Почему экономический форум умирает? Подробности...
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Болгария вооружила Украину втайне от болгар

Из Петкова и Василева пытаются сделать спасителей Украины Valentina Petrova/AP/ТАСС
В Болгарии громкий скандал. Выяснилось, что бывшее руководство поставляло на Украину оружие и боеприпасы по схемам, которые больше подходят для мафии. Причем происходило это втайне от болгарского народа – в силу того, что негативное мнение народа было известно заранее. За такие схемы полагается тюрьма. Но ее организаторы, наоборот, рассчитывают вернуться во власть. Они что-то знают. Подробности...
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Россия в ходе СВО восстанавливает историческую справедливость

России не в первый раз приходится вести сражение с объединенной Европой Петр Ковалев/ТАСС
Юбилей прорыва ленинградской блокады напомнил, что России не первый раз приходится отражать нашествие коллективного Запада. В 1941 году Ленинград окружили не только немцы, в этих войсках были представители многих европейских стран. Сегодня на Украине нам опять противостоят соединенные силы Европы, напомнил Путин в день юбилея. Какие еще параллели можно провести между борьбой с нацизмом 80 лет назад и сейчас? Подробности...
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Казахстан весной разыграет «русскую карту»

Токаев завершает обещанную «перезагрузку» государственных институтов Казахстана akorda.kz
В Казахстане в четверг произошли два важных политических события. Во-первых, президент Токаев распустил старый парламент и назначил выборы в новый. Во-вторых, одна из лояльных Токаеву парламентских партий демонстративно выгнала из своих рядов депутата, позволившего себе публично одобрить спецоперацию России. Какую роль теперь сыграет в предвыборной парламентской кампании отношение кандидатов к СВО? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Как не замерзнуть Центральной Азии

Дарья Чижова
Дарья Чижова, научный сотрудник ЦКЕМИ
Нынешний топливно-энергетический кризис в Центральной Азии – далеко не первый и не последний. Фактически ситуация, сложившаяся в энергетическом секторе, это иллюстрация системных проблем, накопившихся за 30 лет после распада СССР. Подробности...

Когда украинцев начнут принудительно мобилизовать в Европе

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Польша может стать полигоном для отработки мобилизации граждан Украины за границей. А полученный опыт могут распространить на другие страны НАТО с большим количеством украинских беженцев. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

У бывших колоний свое мнение о Второй мировой войне

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Если мы ставим себе задачу построения нового многополярного мира, если мы видим Индию и Иран своими стратегическими союзниками, а арабский и латиноамериканский миры – дружественными партнерами, то наши представления о Второй мировой должны будут войти в тесный контакт с представлениями, которыми живут эти страны. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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Как болгары спасли Украину

Когда сербы признают новые границы РФ

Гибель главы МВД Украины в Броварах

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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В авиакатастрофе под Киевом погиб глава МВД Украины

Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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В Японии завершился ежегодный Токийский автосалон

В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?
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Когда вы убираете новогоднюю елку?
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    Путин пожелал Назарбаеву скорейшего выздоровления

    Песков: Путин желает Назарбаеву скорейшего выздоровления после перенесенной операции

    20 января 2023, 13:01

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин желает первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву скорейшего выздоровления после перенесенной операции, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин желает скорейшего выздоровления Назарбаеву в связи с операцией, которую он перенес, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай сообщил, что первый президент Казахстана перенес операцию на сердце, она прошла успешно.

    Историк рассказал, за что сослуживцы прозвали маршала Говорова «аптекарем»
    		    18 января 2023, 19:55
    Фото: РИА Новости
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Маршал СССР Леонид Говоров всегда досконально просчитывал управление войсками и снабжение военных, благодаря чему силы Ленинградского фронта прорвали блокаду. За это его сослуживцы и называли «аптекарь», сказал газете ВЗГЛЯД историк Юрий Рубцов. В среду Владимир Путин назвал Говорова одним из лучших военачальников Великой Отечественной войны.

    «С Леонидом Говоровым так или иначе связаны все события, происходившие во время пребывания Ленинграда в условиях блокады. Прорыв кольца вокруг города в ходе операции «Искра» в январе 1943 года и полное снятие блокады через год – прямая заслуга этого военачальника», – подчеркнул Юрий Рубцов, доктор исторических наук, профессор Военного университета им. князя Александра Невского Минобороны РФ.

    «Например, Балтийский флот был в оперативном подчинении Говорова. По распоряжению командующего фронтом, корабельная артиллерия использовалась для обороны города – в том числе артиллерия тех кораблей, которые стояли на приколе и не могли выходить в море», – рассказал историк.

    Собеседник напомнил, что ситуацию Говорову осложняло то, что в блокаде во время Великой отечественной войны был не только сам Ленинград, но и значительная часть войск Ленинградского фронта. «Вообще, в его распоряжении находилось недостаточное количество войск. Но даже из того, что было, командующий фронтов, обороняя город, сумел еще и создать резерв – целый артиллерийский корпус, сыгравший в итоге одну из определяющих ролей в ликвидации блокады в январе 1944 года», – заметил Рубцов.

    «В этой ситуации сыграло то, что по первому образованию Говоров не общевойсковой командир, а артиллерист, и первые подвиги он совершил в битве под Москвой, командуя артиллерией. Таким образом, при прорыве блокады проявил себя универсальный гений Говорова – и как специалист по артиллерии, и как командующий разнородными войсками», – подчеркнул историк.

    Рубцов напомнил о послужном списке Говорова. В 1916 году он был мобилизован в императорскую армию армию младшим офицером артиллерийской батареи. «Во время гражданской войны он некоторое время служил у адмирала Александра Колчака, но на его дальнейшей военной карьере это не сказалось», – отметил Рубцов.

    «К примеру, Говоров в 1942 году напрямую без прохождения кандидатского стажа был принят в партию по решению ЦК ВКП(б). Считайте – по решению Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина. Несмотря на то что, судя по всему, во власти были некоторые люди, которые «подсказывали» Сталину не принимать Говорова. Но Сталин переступил через эти обращения», – пояснил историк.

    К тому же Говоров не был подвержен репрессиям, напомнил собеседник. «Сталин любил трудяг, каким и был Говоров, помимо очевидных талантов. Кроме того, он был крайне систематичен в своих решениях и действиях. Управление вверенных ему войск он осуществлял на основе тщательного досконального расчета. Очень жесткую, но полезную практику этого он провел в условиях дефицита сил и средств при блокаде. За это его сослуживцы и называли «аптекарь», – указал аналитик.

    Эксперт подчеркнул: именно поэтому Путин особо выделил Говорова среди других командующих ВОВ. «Среди советских военачальников было немало тех, кто практиковал отчасти авантюристский подход в управлении. Но Говоров, а также Иван Конев и Александр Василевский были не такими. Они просчитывали все очень точно, можно сказать, по-бухгалтерски. Нынешняя спецоперация показывает, кстати, то же самое: насколько важно просчитать обеспечение войск, взаимодействие соединений и подразделений друг с другом», – резюмировал собеседник.

    В среду Владимир Путин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений. Общение, приуроченное к 80-летию прорыва блокады, состоялось в петербургском Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда.

    Как сообщает сайт Кремля, одним из участников встречи был внук командующего Ленинградским фронтом – его тезка, председатель общественного совета музея обороны и блокады Ленинграда Леонид Говоров. Президент назвал военачальника, отвечавшего за операцию по деблокированию Ленинграда, одним из лучших полководцев Второй мировой войны.

    В начале Великой Отечественной войны Говоров, имевший к тому моменту звание генерал-майора и возглавлявший Артиллерийскую академию имени Дзержинского, стал начальником артиллерии Западного стратегического направления. По итогам битвы за Москву получил очередное воинское звание и орден Ленина.

    В апреле 1942 года он принял под командование Ленинградскую группу войск, а в июне возглавил весь Ленинградский фронт. 12–30 января 1943-го силами Ленинградского и Волховского фронтов была проведена наступательная операция «Искра», завершившаяся прорывом блокады Ленинграда. В 1944-м командующий Ленинградским фронтом получил звание маршала Советского Союза.

    После войны Говоров командовал войсками Ленинградского военного округа (ныне возрожденного с учетом новых вызовов безопасности России), был главным инспектором Вооруженных сил СССР, командующим ПВО страны.

    Коментарии (2)
    Путин: Победа России неизбежна
    Путин заявил о неизбежности победы России
    		    18 января 2023, 16:14
    Фото: Илья Питалев/POOL/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин во время посещения входящего в концерн «Алмаз-Антей» Обуховского завода и общения с его работниками заявил, что победа России неизбежна.

    «С точки зрения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы. Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа, это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта и, конечно, работа оборонно-промышленного комплекса, таких предприятий, как ваше», – заявил Путин, передает ТАСС.

     

    В ходе общения Путин заявил, что российский ОПК ежегодно выпускает столько же ракет ПВО, сколько все остальные производители в мире, также он назвал другие основы, которые внушают уверенность в победе России.

    Ранее Путин заявил, что вопрос об отсрочке от службы для работников в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будет решен в ближайшее время.

    Коментарии (104)
    Путин: Россия хочет прекратить войну в Донбассе
    Путин заявил о намерении России остановить войну в Донбассе
    		    18 января 2023, 14:12
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Елизавета Шишкова

    Цель спецоперации России на Украине – остановить войну в Донбассе, которая продолжается с 2014 года, заявил президент Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда.

    «По сути полномасштабные боевые действия в Донбассе с 2014 года не прекращались – с применением тяжелой техники, артиллерии, танков и авиации. Это все происходило. Все, что мы делаем сегодня, в том числе и в специальной военной операции, – это попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции. И защитить наших людей, которые там, на этих территориях проживают», – передает его слова ТАСС.

    «Мы долго терпели, долго пытались договориться. Как выясняется сейчас, нас просто водили за нос, обманывали. <...> Тем не менее мы сделали все возможное для того, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами. Сейчас стало очевидным, что это по определению было невозможно», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин заявил, что спецоперация – вынужденная и необходимая мера, надо быть благодарным нашим воинам, которые действуют достойно.

    Коментарии (26)
    Путин рассказал о круглосуточной работе предприятий ОПК
    Путин рассказал о росте оборотов оборонно-промышленного комплекса России в 2022 году
    		    17 января 2023, 17:11
    Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами кабмина по экономическим вопросам заявил, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России набрал серьезные обороты в 2022 году и продолжает наращивать мощности.

    «За последний год он набрал серьезные обороты и продолжает наращивать мощности. Предприятия работают в несколько смен, некоторые – практически круглосуточно. В этой связи хочу поблагодарить всех специалистов, занятых в отечественной оборонке, за напряжённый, ответственный труд. Его значимость вообще, а сегодня особенно, высока», – сказал Путин.

    Он также отметил, что наряду с ОПК выросили объемы и других отраслей экономики.

    «Отмечу, что многие важнейшие, опорные отрасли, такие как строительство, сельское хозяйство, промышленность, ОПК, конечно, некоторые другие, за прошлый год не только не сократили, но, – несмотря на, как мы много раз уже сказали, беспрецедентное внешнее давление, – наоборот, даже нарастили объемы, создали новые рабочие места, что во многом позволило сохранить стабильность на рынке труда, добиться снижения безработицы до минимального уровня в новейшей истории», – приводятся его слова на сайте Кремля.

    Ранее сообщалось, что Путин рассчитывает, что в 2023 году государственный оборонный заказ будет выполнен полностью.

    Коментарии (27)
    Путин: Россия никогда не припоминала европейцам блокаду Ленинграда
    Путин: Россия никогда не напоминала партнерам, что Ленинград блокировали военные всей Европы

    18 января 2023, 14:28

    Текст: Елизавета Шишкова

    Россия, чтобы сохранить международные отношения, никогда не напоминала партнерам, что блокаду Ленинграда вели военные из многих стран Европы, заявил президент Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и блокадниками.

    «Здесь, на Ленинградском фронте, в блокаде Ленинграда участвовали и совершали преступления представители очень многих европейских стран. Мы никогда раньше в силу определенной толерантности и для того, чтобы не портить отношения, не портить какой-то фон наших отношений со многими странами, об этом не говорили», – передает его слова ТАСС.

    Путин отметил, что аналогичная картина была и на других фронтах. «Достаточно посмотреть на «Голубую дивизию» под Сталинградом. И здесь, на Ленинградском фронте, во время блокады со всех стран участники были, из многих [стран], во всяком случае», – сказал глава государства.

    Путин пояснил, что оккупационные войска всегда были многонациональны. В качестве примера он привел «Войну и мир» Толстого, который писал, что вроде бы как французская армия под предводительством Наполеона, но это была вся Европа.

    «То же самое повторилось и во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов после того, как Гитлер, по сути, поставил под контроль тоже всю континентальную Европу», – заключил президент.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров также сравнил действия США с тактикой Наполеона и Гитлера.

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    Путин назвал маршала СССР Говорова одним из лучших военачальников ВОВ
    		    18 января 2023, 15:43
    Фото: ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин охарактеризовал маршала Советского Союза Леонида Говорова как одного из лучших военачальников Второй мировой войны.

    Путин поблагодарил внука маршала за работу по сохранению исторической памяти, отметив его выдающегося деда – одного из лучших военачальников Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

    «Скрупулезный, очень вдумчивый, въедливый военачальник, настоящий математик военного дела», – сказал президент.

    В начале Великой Отечественной войны Говоров (1897–1955), имевший к тому моменту звание генерал-майора и возглавлявший Артиллерийскую академию им. Ф.Э. Дзержинского, стал начальником артиллерии Западного стратегического направления, по итогам битвы за Москву получил очередное воинское звание и орден Ленина.

     

    В апреле 1942 года он принял под командование Ленинградскую группу войск, а в июне возглавил весь Ленинградский фронт. За операцию по прорыву блокады Ленинграда Говоров был награжден орденом Суворова первой степени. После войны Говоров командовал войсками Ленинградского военного округа, был главным инспектором Вооруженных сил СССР, командующим ПВО страны.

    Ранее Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке, ставшему символом мужества советских солдат в битве за Ленинград.

    Коментарии (11)
    Путин: У России есть все основания считать режим в Киеве неонацистским

    18 января 2023, 16:22

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин заявил, что существуют все основания считать неонацистским режимом нынешние власти Украины.

    Во время общения с рабочими Обуховского завода Путин отметил, что в Киеве прославляют Бандеру, бывшего пособником Гитлера, а украинские военные продолжают практику заградотрядов и расстрела гражданских лиц в Донбассе, передает ТАСС.

    «Поэтому у нас есть все основания называть сегодняшний режим неонацистским и есть все основания помогать с помощью вооруженных сил тем людям, которые считают себя частью русской культуры, носителями русского языка, дорожат этим так же, как своей культурой и своей традицией. Мы не можем их не защищать», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что власти постоянно оказывают поддержку предприятиям оборонно-промышленного комплекса, и эта работа продолжится.

    Коментарии (19)
    Путин разрешил крупным компаниям не учитывать голоса иностранных акционеров
    Путин позволил крупным компаниям не учитывать голоса иностранных акционеров

    17 января 2023, 16:05

    Текст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин установил временный порядок принятия решений касательно ряда крупных российских акционерных обществ в сфере машиностроения, энергетики и торговли.

    Согласно нововведению, органы управления таких компаний смогут принимать решения без учета голосов акционеров из недружественных стран. Разрешение затронет компании, которые соответствуют таким критериям, как введенные санкции против владельцев или бенефициаров или имеющиеся доли в уставном капитале у иностранных лиц, связанных с недружественными государствами (при условии, что эти доли не превышают 50%, а размер выручки организации за предшествующий решению год превышает 100 млрд рублей), передает ТАСС.

    Так, если в состав органа управления входят граждане из недружественных государств, остальные акционеры вправе принять решение не учитывать их голоса.

    Тем временем инвесторы из США стали скупать европейские энергетические компании.

    Коментарии (8)
    Малькевич: Сегодня России противостоят те же противники, что и 80 лет назад
    		    18 января 2023, 22:12
    Фото: РИА Новости
    Текст: Олег Исайченко

    «Слова президента можно воспринимать как четкий сигнал о том, что Россия не будет закрывать глаза на искажение истории и неонацистские проявления на постсоветском пространстве», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич. В среду, в 80-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда Владимир Путин встретился с ветеранами и активистами общественных организаций.

    «Участие президента в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда, как и в других акциях и событиях, связанных с ВОВ, подчеркивает личную вовлеченность главы государства в дело сохранения исторической памяти о войне и ее истинных победителях», – отметил Александр Малькевич, первый замглавы Координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты России, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург».

    «Гордость за Победу, восприятие Дня Победы как одного из важнейших государственных праздников остаются факторами сплочения российского общества», – добавил собеседник. Малькевич напомнил, что за прошедшие годы в порядок приведены многие мемориалы, памятные места, связанные в ВОВ, модернизированы действующие или созданы новые музеи, активизирована работа с архивами. «В 2022 году эта работа распространена и на новые регионы России, где снова действуют Вечные огни, отремонтированы крупнейшие мемориальные комплексы – Саур-Могила, «Непокоренные», – указал представитель Общественной палаты. Кроме того, добавил Малькевич, частью общенародной традиции стала акция «Бессмертный полк» – в 2022 году в ней приняли участие более 12 млн человек.

    «О войне президент говорит с детьми и молодежью во время личных встреч, с историками, представителями общественных объединений и волонтерских объединений (например, «Волонтеры Победы»), – отметил Малькевич. «Особое внимание президент уделяет непосредственным участникам событий, личному общению с ветеранами, – подчеркнул член Общественной палаты России. – Глава государства напоминает о событиях 1941–1945 годов в ходе международных выступлений, напрямую обвиняя лидеров западных стран в искажении правды».

    Во многом благодаря такой последовательной и непоколебимой позиции главы государства удается противостоять непрекращающимся попытками переписать историю, изменить мнение о войне, замылить память граждан России о ней, отметил Малькевич. По его мнению, пример Украины показывает, что успешность таких попыток приводит к потере национального самосознания и государственного суверенитета, а именно к этому стремится Запад и в отношении России.

    «Слова президента можно воспринимать как четкий сигнал о том, что Россия не будет закрывать глаза на искажение истории и неонацистские проявления на территории постсоветского пространства – своей исторической территории», – подчеркивает собеседник.

    История доказывает, что глава государства принял единственно правильное решение о начале спецоперации для предупреждения атаки на Россию. Участники встречи, прошедшей в среду в Музее блокады Ленинграда, понимают, что сегодня России противостоят все те же противники, что и 80 лет назад. «Запад не просто поощрял взращивание неонацизма на Украине, но и активно накачивал оружием пришедший к власти в результате госпереворота нацистский режим», – подчеркнул собеседник.

    «Все попытки России решить конфликт дипломатическим путем отвергались, участники Минских соглашений (Германия, Франция) открыто признали, что использовали их для милитаризации Украины, – напомнил Малькевич. – Тем временем жертвами развязанной неонацистами войны против Донбасса становились жители исторической России – только за то, что они чувствовали себя частью русской культуры, а со стороны НАТО велась подготовка киевского режима к переводу конфликта в его острую фазу – фазу военного столкновения с Россией».

    Президент не стал повторять ошибку советского руководства, допущенную в 1941 году, и был вынужден начать спецоперацию по защите людей Донбасса, подчеркнул член Общественной палаты России. «Глава государства четко понимает, что главной мишенью Запада в развязанной против России информационной войне является молодежь, а главным оружием России в этой войне может быть только правда», – добавил Малькевич.

    Он указал: особенно важными президент считает форматы прямого общения молодежи с ветеранами, участниками войны, людям, которые непосредственно пережили ее. «Будут развиваться и посвященные войне музеи, где информация подается в том числе с использованием новых технологий, – прогнозирует собеседник. – А в школьную программу могут вернуться незаслуженно забытые литературные произведения, посвященные героизму русского народа в Великой Отечественной войне».

    В среду в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда Владимир Путин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений.

    Как сообщает сайт Кремля, во встрече принял участие внук командующего Ленинградским фронтом – его тезка, председатель общественного совета Музея блокады Леонид Говоров. Президент назвал военачальника, отвечавшего за операцию по деблокированию Ленинграда, одним из лучших полководцев Второй мировой войны.

    «Борьба за историческую память – это и борьба с реваншизмом. Провалы в знании истории могут привести не только к ложному представлению о происходящем в мире, но и к оправданию нацизма», – сказал внук маршала Говорова газете ВЗГЛЯД.

    В свою очередь историк Юрий Рубцов рассказал о роли военачальника в освобождении северной столицы, а также о том, почему сослуживцы прозвали командующего Ленинградским фронтом «аптекарем».

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    Путин прибыл на Невский пятачок
    		    18 января 2023, 10:06
    Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Президент Владимир Путин в среду прибыл к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области для возложения цветов в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда.

    Глава государства ранее рассказывал, что на Невском пятачке в годы войны воевал его отец, Владимир Спиридонович Путин. Здесь он был тяжело ранен, но его спас от смерти боевой товарищ, сосед по дому – на своих плечах под обстрелом он переправил Путина-старшего на другой, правый берег реки, где находился ближайший госпиталь, напоминает ТАСС.

    Мать Путина провела всю блокаду в самом Ленинграде. Там же зимой 1942 года умер от дифтерии старший брат Путина Виктор, он похоронен в одной из братских могил на Пискаревском мемориальном кладбище. Сам Владимир Путин родился через семь лет после Победы.

    Условное обозначение «Невский пятачок» получил плацдарм на левом (восточном) берегу Невы напротив поселка Невская Дубровка, который стал символом стойкости и мужества советских солдат в битве за Ленинград. Бои на небольшом участке фронта (в разные периоды войны размеры «пятачка» варьировались от 2 до 4,5 км по фронту и до 800 м в глубину) продолжались в общей сложности 285 дней.

    Девять стрелковых дивизий, четыре отдельные бригады и более 140 других подразделений, приданных боевым частям, неоднократно пытались именно отсюда прорвать блокаду. Защитники плацдарма ежедневно отражали по 12-16 атак противника, за сутки на них обрушивалось около 50 тыс. мин, снарядов и авиабомб.

    Точной цифры понесенных здесь потерь историки не могут назвать до сих пор: приводятся данные о числе погибших от 50 до 250 тыс. человек, но они не считаются окончательными.

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    Власти Испании заявили о тайных союзниках России в Европе
    Председатель правительства Испании Санчес заявил о многочисленных тайных союзниках России в Европе

    18 января 2023, 05:58

    У главы российского государства Владимира Путина есть много союзников в Европе, заявил председатель правительства Испании Педро Санчес.

    Санчес сказал, что сейчас эти люди «скрывают свою симпатию и связи с Путиным», но «всего год назад» они посещали Россию и «хвалили методы» российского лидера. Санчес полагает, что необходимо помешать этим людям войти в органы власти и «разрушить ЕС изнутри». Он также выразил уверенность, что крайне правые силы, поддерживаемые основными консервативными партиями, получат отпор, передает ТАСС.

    Осенью сообщалось, что в Восточной Германии участились антиправительственные митинги, где жители бывшей ГДР призывают к сближению с Россией для преодоления кризиса в экономике и энергетике.

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    Путин предложил отменить действие устава Совета Европы в России

    17 января 2023, 19:29

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, предусматривающий прекращение действия устава Совета Европы в отношении России, а также европейских конвенций о пресечении терроризма и защите прав человека.

    Проект предполагает отмену действия в отношении устава СЕ от 5 мая 1949 года, Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года в связи с прекращением членства России в Совете Европы, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Также предлагается отменить действие Европейской конвенции о пресечении терроризма от 27 января 1977 года. Всего в законопроекте назван 21 документ, который предлагается денонсировать.

    В марте 2022 года Россия вышла из Совета Европы. В январе 2022 года Путин внес в Госдуму законопроект о выходе России из антикоррупционной конвенции, так как Комитет министров СЕ прекратил полноправное членство России.

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    Путину показали российский электрокар E-NEVA
    Путину показали новый российский электрокар E-NEVA
    		    18 января 2023, 15:37
    Фото: Алексей Даничев/POOL/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Президенту Владимиру Путину в испытательном корпусе Обуховского завода концерна «Алмаз-Антей» показали экспериментальный электрический кроссовер С-класса E-NEVA.

    Главе государства продемонстрировали образец беспилотной модульной газоэлектрической платформы, передает ТАСС.

    Глава государства в среду посетил испытательный корпус Обуховского завода концерна «Алмаз-Антей», где представлены гражданские проекты. Завод является одним из ведущих предприятий отечественного военно-промышленного комплекса.

    На этой платформе можно создавать машины в разных типах корпусов, размерности и грузоподъемности. Автомобили могут работать как исключительно на электричестве, так и иметь газоэлектрическую тяговую систему.

    «Продолжайте. Надо расширять внутренний рынок. <...> Я понимаю, что многое надо сделать. Но не бросайте», – прокомментировал Путин.

    Также президент осмотрел образец электрокара E-NEVA с полным приводом и увеличенной батареей.

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    Путин на Невском пятачке почтил память павших воинов
    Президент Владимир Путин возложил цветы к мемориалу павшим воинам на Невском пятачке
    		    18 января 2023, 10:35
    Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке, ставшему символом мужества советских солдат в битве за Ленинград, в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда.

    Главу государства встретил у памятника губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Возле основания монумента Путин положил перевязанный траурной черной лентой букет красных роз. Горнист почетного караула в этот момент исполнял песню «Тишина» Льва Гурова. Президент почтил память павших воинов молчанием и поклоном, а после вернулся к автомобилю, передает ТАСС.

    Ранее глава государства рассказывал, что на Невском пятачке в годы войны воевал его отец, Владимир Спиридонович Путин, где был тяжело ранен. Мать Путина провела всю блокаду в самом Ленинграде, похоронила зимой 1942 года умершего от дифтерии старшего брата Путина Виктора.

    Во время поездки в Санкт-Петербург Путин посетит одно из предприятий оборонной промышленности.

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    Путин призвал отказаться от экспорта необработанной древесины

    17 января 2023, 14:52

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Необходимо прекратить поставки необработанной древесины и поставлять продукцию уже с высокой добавленной стоимостью, заявил президент Владимир Путин.

    «Нужно отказаться от экспорта кругляка, необработанного сырья, и поставлять все на внутренний рынок...  затем поставлять продукцию с высокой добавленной стоимостью», – заявил Путин на совещании по экономическим вопросам, передает ТАСС.

    Он пояснил, что такой процесс должен ускориться, поскольку для этого есть «все объективные основания и возможности».

    Также президент признал, что в лесопромышленном комплексе ситуация остается непростой. По итогам ноября обработка древесины и производство продукции из дерева снизились на 21,4%. В особо уязвимом положении оказались предприятия на Северо-Западе России.

    «Нужно сохранить работу этой и других пострадавших отраслей, сберечь их трудовые коллективы, а также придать импульс их развитию через стимулирование внутреннего спроса и углубление переработки сырья и материалов именно в нашей стране, на отечественных производствах и на отечественных производственных мощностях», – заключил президент.

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