Власти Запорожской области заявили об ослаблении группировки ВСУ на линии соприкосновения

Противник на Запорожском направлении ослаб, большое число группировок перебросили к Соледару и Артемовску. Кроме того, бойцы ВСУ все чаще переходят на сторону России, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель запорожского движения «Мы месте с Россией» Владимир Рогов. Ранее ВС России взяли под огневой контроль четыре населенных пункта в области.

«Мы долгое время готовились к обороне, но сейчас вся линия боевого соприкосновения в Запорожской области оживилась. Активно работает наша артиллерия. Нам удалось взять под полный огневой контроль четыре населенных пункта в пригороде Орехова», – рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Интенсивность обстрелов позиций противника рекордная. Только за последние сутки Минобороны Украины подтвердило более 200 наших ударов. Об этом свидетельствуют их внутренние сводки, которые нам удается перехватить. Позже они публикуются в СМИ», – продолжил собеседник.

Он добавил, что бои идут от границы Запорожской области с ДНР в сторону сел Ольговское, Малиновка, Чаривное, Белогорье вплоть до села Каменское. «Прогнозы – дело неблагодарное, но точно можно сказать, что ВСУ здесь ослабли. Кроме того, огромную часть подразделений перебросили в сторону Артемовска и Соледара», – пояснил он.

«Также мы отмечаем активизацию перехода на нашу сторону солдат ВСУ. Лично я это связываю с тем, что на Украине усилились репрессии в отношении теробороны. Они не хотят воевать против нас, и уж тем более им не близка идея смерти во имя Зеленского», – замечает Рогов.

«Однако тех, кто пытается бежать с поля боя, «встречают» заградотряды из запрещенного в России «Азова» и «Кракена». Мне известно о десяти подобных столкновениях за последний месяц. По меньшей мере семь человек были расстреляны, еще порядка 20 – ранены», – рассказал собеседник.

«Причем над беглецами издеваются, их пытают. Мы фиксировали случаи простреленных коленей, ножевых ранений и избиений. И единственный правильный вариант для солдат ВСУ – обратиться за спасением к России, что они и делают», – говорит эксперт.

«Желающие перейти на нашу сторону находят в Telegram чат-боты, пишут туда, а мы затем им помогаем. Бывают случаи, когда обращается всего один человек, а иногда и целая группа свыше десяти бойцов», – заключил Рогов.

Ранее стало известно о взятии под оперативный контроль четырех населенных пунктов в пригороде Орехова в Запорожской области. Также сообщалось о массовом переходе на сторону России солдат ВСУ. По отношению к сменившим сторону военным проводят профилактические мероприятия, проверяется их причастность к военным преступлениям.

При этом, отмечал Владимир Рогов, если их причастность не подтверждается, то спустя время они могут вернуться к нормальной жизни. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией», таких людей уже немало, есть даже случаи, когда сменившие сторону бойцы воюют на нашей стороне.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, с какими трудностями придется столкнуться ВС России при освобождении города Запорожье.

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