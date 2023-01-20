Из рядов ВСУ в ЛНР за четыре дня выбыли 1,5 тыс. человек

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20 января, пятница | Последнее обновление — 09:24 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Глава ЦРУ предупредил Киев о «вычисленных планах» России
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Если мы ставим себе задачу построения нового многополярного мира, если мы видим Индию и Иран своими стратегическими союзниками, а арабский и латиноамериканский миры – дружественными партнерами, то наши представления о Второй мировой должны будут войти в тесный контакт с представлениями, которыми живут эти страны.
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Объявить экономическую войну США, не закончив войну на Украине и не найдя общего языка с Россией – хотя бы на технико-экономическом уровне, – для Европы невозможно.
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Негативный пример соседей по континенту столь нагляден, столь контрастен, что способен выполнять мощную воспитательную роль внутри страны. Важно выстроить надежные барьеры. А они пусть догнивают.
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Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Из рядов ВСУ в ЛНР за четыре дня выбыли 1,5 тыс. человек
Подполковник в отставке Марочко заявил, что ВСУ потеряли ранеными 1,5 тыс. человек за четыре дня
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Украинское командование понесло потери в 1,5 тыс. человек ранеными за последние четыре дня боевых атак в ЛНР, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, в украинские лечебные заведения с 16 по 20 января привезли 1,5 тыс. раненых бойцов. При этом Марочко сказал, что почти 70% раненых впоследствии умерли, передает РИА «Новости».
Подполковник добавил, что по данным украинских военных медиков, только каждый третий военный, получивший ранения, выживает.
Также Марочко рассказал, что большая часть раненых погибла из-за несвоевременного оказания медицинской помощи, антисанитарии, кровопотери и нарушения логистики.
Накануне Минобороны сообщило, что российские войска за сутки уничтожили более 200 украинских военных.
Власти США решили начать передачу конфискованных активов России Украине
В Минюсте США сообщили о планах начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины
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Вашингтон в ближайшее время намерен начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины, заявил на семинаре в Гудзоновском институте руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс.
Руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов подчеркнул, что это относительно новое развитие событий, передает ТАСС.
Адамс напомнил, что в конце декабря минувшего года в утвержденный президентом США Джо Байденом закон о федеральном бюджете на 2023 год была включена инициатива, позволяющая изымать замороженные в результате санкций активы российских бизнесменов для последующей передачи Украине. Предполагается, что Минюст США будет передавать эти средства Госдепартаменту, который будет «распределять» их Украине.
Представитель Минюста США выступил с утверждением, что этот закон не дает возможности передавать все конфискованные активы и не является идеальным решением. Вместе с этим Адамс выразил надежду на то, что первые переводы средств от Минюста США Госдепу начнутся в ближайшие недели и месяцы, когда будут получены окончательные постановления об изъятии в отношении некоторых активов.
Между тем передачу Киеву замороженных российских активов также рассматривает ЕС. При этом некоторые страны такую меру открыто не поддерживают.
Рогов заявил о взятии под контроль четырех населенных пунктов в Запорожской области
У города Орехова российские войска взяли под оперативный контроль несколько населенных пунктов, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Всего войска установили оперативный контроль в пригороде Орехова над четырьмя населенными пунктами, это «локальный успех», заявил Рогов ТАСС.
В четверг основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что российские военные установили контроль над пригородом Артемовска – Клещеевкой.
В Германии заявили о тупиковом положении Шольца
Вальдемар Гердт: Поставки Leopard на Украину оставят бундесвер безоружным
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США оказывают колоссальное давление на Олафа Шольца. Канцлер пытается переложить ответственность за поставку танков на Вашингтон, однако это не способствует преодолению проблем Германии. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политик Гердт Вальдемар. Ранее стало известно, что Берлин готов отправить танки Leopard-2 на Украину при условии поставок Abrams из США.
«Видно, что у Шольца присутствует трезвое понимание ситуации, в которой находится Германия. В результате давления со стороны заокеанских партнеров Берлин столкнулся с небывалой дилеммой. Вырисовывается достаточно полный психологический портрет канцлера: он – ведомый человек, которого вынуждают делать то, чего делать нельзя», – считает бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Гердт Вальдемар.
«Непонятно, что в его поведении одержит верх. Конечно, у США имеется большое количество рычагов давления на Шольца. Вполне вероятно, что Вашингтон располагает определенным компроматом на лидера Германии, что заставляет канцлера действовать в интересах Штатов. Подчиненность некоторых немецких политиков американским элитам поражает», – акцентирует собеседник.
«Действия нашего канцлера объясняются двумя моментами. Первый – он надеется снять с себя груз ответственности за непростое решение, перекладывая выбор на плечи Штатов. Если Вашингтон поставит на Украину Abrams, то у Берлина будут развязаны руки, а внимание к персоне Шольца станет минимальным», – подчеркивает эксперт.
«Второй – канцлер пытается оттянуть время, надеясь, что конфликт на Украине вступит в ту фазу, когда поставки танков станут бессмысленными. Официальный Берлин не хочет занимать ту позицию по конфликту, которую от него требуют Штаты. Это тупиковая ситуация», – уточняет Гердт.
«Присутствует и другое измерение проблемы – передача Leopard на Украину может создать ситуацию, в которой уже бундесвер окажется лишенным важного образца вооружений. Этого Шольцу не простят. К сожалению, решить эту дилемму невозможно в настоящий момент», – считает эксперт.
«Преодолеть трудности Германия сумеет только в условиях досрочных выборов, когда в результате копящегося народного гнева к власти придут менее зависимые от США политики. Это вполне реализуемо. Конечно, в течение зимы взрыва общественных настроений не произойдет: погода выдалась достаточно теплой, а газ продолжает поступать по смешанным ценам», – подчеркивает собеседник.
«Это позволяет удерживать недовольство немцев. Однако происходящее – лишь начало чего-то большего. Министр обороны Кристина Ламбрехт уже отправилась в отставку, ей на смену пришел новый шеф бундесвера Борис Писториус. Чувствуется, что среди официальных лиц началось некоторое брожение. К чему это приведет – посмотрим», – резюмирует Гердт.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности разрешить поставки Украине боевых танков Leopard-2 при условии согласия Соединенных Штатов предоставить Киеву образцы Abrams.
Такое условие Шольц якобы поставил во время состоявшегося во вторник телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Лидер Штатов не дал твердого согласия на передачу Украине танков Abrams. Вашингтон добивается того, чтобы Берлин не только разрешил другим странам НАТО реэкспорт Leopard на Украину, но и сам поставил ей вооружение из собственных запасов.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на слова Шольца утверждением, что каждая страна должна сама принимать суверенное решение о передаче той или иной военной техники Украине. При этом она отметила, что Вашингтон и так является крупнейшим поставщиком помощи Киеву.
Посол РФ в Вашингтон Анатолий Антонов подчеркнул, что Российская армия уничтожит любые вооружения, которые западные страны направят украинским войскам, как это было в годы Великой Отечественной войны.
Он также указал, что появление на территории бывшего Советского Союза танков с нацистской символикой однозначно нацеливает Россию на низвержение режима на Украине и создание в регионе нормальных условий для добрососедских отношений между народами, как в прежние времена.
В то же время в рамках выступления на всемирном экономическом форуме в Давосе Шольц заявил, что Россия должна проиграть для окончания конфликта на Украине. Данным утверждением канцлер ФРГ обосновал необходимость поставок Киеву вооружения, осуществляемые Берлином и союзниками по НАТО.
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Венгрия потребовала от Украины прекратить зверства против этнических венгров
Венгерское руководство потребовало от украинской стороны прекратить враждебные действия против этнических венгров в Закарпатской области, заявил госсекретарь двусторонних отношений в венгерском МИД Тамаш Менцер.
Венгерская сторона осуждает действия украинских властей в Закарпатье и призывает их прекратить «зверства против венгров», заявил Менцер, передает ТАСС.
По данным СМИ, в несколько последних дней у закарпатского города Мукачево, где живет много этнических венгров, сняли венгерские флаги и демонтировали надписи на венгерском.
Также был расторгнут трудовой договор с директором венгерской школы в Мукачеве Иштваном Шинком. До этого местные власти демонтировали скульптурное изображение турула – птицы, считающейся одним из символов венгерского народа.
Страны НАТО договорились оказывать помощь Киеву тяжелым вооружением
Страны НАТО решили сделать акцент в помощи Киеву на поставках тяжелого вооружения
Страны НАТО считают, что для помощи Киеву необходимо поставлять танки, тяжелые артиллерийские системы, средства ПВО и боевые машины пехоты, к такому выводу пришли 11 стран альянса, их заявление размещено на сайте оборонного ведомства Эстонии.
Во встрече, проходившей на эстонской армейской базе Тапа, приняли участие представители Великобритании, Германии, Дании, Испании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Словакии, Чехии и Эстонии, сообщает ТАСС.
Страны обязали себя коллективно добиваться поставки беспрецедентного количества вооружений, включая основные боевые танки, тяжелую артиллерию, средства ПВО, боеприпасы и БМП для обороны Украины.
Они также уточнили, что военная помощь Украине будет предоставлена из их собственных национальных запасов.
Ранее сообщалось, что правительство Эстонии приняло решение о выделении пакета военной помощи Украине в размере 113 млн евро.
На сторону России в Запорожской области перешли десятки солдат ВСУ
Рогов: На сторону России в Запорожской области за месяц перешли несколько десятков солдат ВСУ
На сторону России на запорожском направлении с середины декабря 2022 года перешли как минимум несколько десятков солдат территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), число подобных случаев резко увеличилось, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов рассказал, что с середины декабря резко увеличилось число переходов на сторону России в Запорожской области. По имеющимся у него данным, речь идет как минимум о нескольких десятках случаев. Он уточнил, что на сторону России переходят солдаты местной теробороны, которых «силой заставили воевать». Председатель движения «Мы вместе с Россией» обратил внимание, что факты перехода стали регулярным явлением на запорожском направлении, передает ТАСС.
Рогов сообщил, что по отношению к сменившим сторону военным проводят профилактические мероприятия, проверяется их причастность к военным преступлениям. При этом, если их причастность не подтверждается, то спустя время они могут вернуться к нормальной жизни. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией», таких людей уже немало, есть даже случаи, когда сменившие сторону бойцы воюют на нашей стороне.
Накануне Рогов заявил об установлении контроля российскими войсками над рядом населенных пунктов в Запорожской области.
В Москве рассказали о существовании «другой Украины»
Политолог Молчанов: Голосовавшие за Зеленского украинцы ратуют за дружбу с Россией
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В «партию мира» на Украине сейчас входят те, кто ранее голосовал за Владимира Зеленского, но был обманут украинским президентом. Об этом сказал политолог Кирилл Молчанов в ходе круглого стола, посвященного оппозиции киевскому режиму внутри Украины.
«Что такое «другая Украина»? Это та Украина, которая в 2019 году проголосовала за Владимира Зеленского. Это те, кто изначально говорил, что Украина наелась милитаристской политики Петра Порошенко, который строил антироссийское государство с целью вечной войны с Россией», – полагает директор Института изучения последствий военных действий на Украине Кирилл Молчанов.
Своим мнением политолог поделился на прошедшем в четверг круглом столе на тему «Другая Украина: кто стоит в оппозиции киевскому режиму внутри страны?». Организатором дискуссии выступил Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).
По мнению Молчанова, и Порошенко в 2014 году, и Зеленский в 2019 году избирались в президенты от той части украинского общества, которая хотела мирного урегулирования ситуации в Донбассе и ратовала за улучшение отношений с Россией. «Народ голосовал за них как за президентов мира, но в итоге оба главы государства обманули свой электорат», – напомнил аналитик.
Если же выделять конкретные социальные группы, то «другая Украина» – это беженцы, вдовы военнослужащих, которые каждые выходные выходят на протестные митинги, указал Молчанов. «Это те, кто понял, что война – это горе. Те, кто боится сказать, что они не соглашаются с политикой Зеленского», – добавил эксперт. Довольно широкие слои населения фактически пребывают во внутренней эмиграции, считает Молчанов.
Политолог сослался на опубликованную в понедельник в «Известиях» статью Виктора Медведчука – лидера запрещенной Зеленским украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». По мнению украинского политика, раскол на сторонников конфликта с Россией и тех, кто считает, что два народа должны сохранять связь, начался с 1991 года, с того момента как коллективный Запад начал создавать из Украины «анти-Россию». Так Молчанов интерпретировал слова Медведчука.
Затем начался запуск двух майданов, а позже Порошенко утвердил антироссийскую идеологию как государственную. «Тем не менее сейчас большая часть Украины – это вменяемые и мирные люди, настроенные на дружеские отношения с Россией. Но они не представлены ни в украинской власти, ни в политических элитах, ни даже на уровне спикеров», – полагает Молчанов.
Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?
Добавим, что в своей статье Медведчук также отметил: ни в Соединенных Штатах, ни в странах Евросоюза не жалуют украинскую партию мира, хотя простые жители Украины не ставят военный триумф киевского режима во главу угла.
В тексте говорится, что у украинского конфликта есть два пути: разрастаться в Европу или завершиться. При этом для второго варианта развития событий на территории Украины мало активных деятелей, призывающих к миру. А партия войны, напротив, «безраздельно властвует и нагнетает военную истерию, которую Запад упрямо называет демократией».
Медведчук добавил, что для партии войны на Украине мирное решение ситуации не выгодно, так как они построили политику и бизнес на войне, ею же существенно подняли свои международные рейтинги. Более того, и в США, и в Европе бытует неукоснительное восхищение политиками киевского режима – «их встречают овациями, им нельзя задавать неудобные вопросы, сомневаться в их искренности и правдивости».
В минувшую пятницу Верховная рада лишила мандатов Медведчука и трех других депутатов от ОПЗЖ – Андрея Деркача, Рената Кузьмина и Тараса Козака. На Украине идет политическое преследование Медведчука. В конце сентября политик покинул Украину.
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Правительство Украины инициировало запрет УПЦ в стране
Правительство Украины внесло в парламент страны закон, направленный на запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в случае, если украинские власти придут к выводу, что она связана с Россией.
В сообщении, размещенном на сайте Верховной рады, говорится, что инициатором законопроекта является премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает ТАСС.
Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук пояснил, что предложенный законопроект предусматривает внесение изменений в действующее законодательство страны. Они делают невозможной деятельность на Украине религиозных организаций, «руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о приостановлении гражданства 13 священников канонической УПЦ.
Во вторник каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) обратилась с призывом к российским властям и РПЦ не выступать от ее имени на международных площадках. В мае минувшего года УПЦ заявила о своей полной самостоятельности и независимости от Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ).
Венгрия заблокировала очередной транш помощи ЕС Украине
Венгрия заблокировала 7-й транш помощи Украине от Европейского союза, сообщил высокопоставленный дипломат ЕС изданию RMF FM.
Речь идет о 500 млн евро из Европейского фонда мира, из которого страны ЕС финансируют Украину с начала военного конфликта, передает ТАСС со ссылкой на польское СМИ.
Отмечается, что представители стран ЕС намерены оказать давление на Будапешт во время встречи министров иностранных дел.
Также в сообщании говорится, что ЕС может выделить необходимую сумму Украине, несмотря на протесты Венгрии, так как ранее был принят правовой акт, позволяющий это сделать.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на радио Kossuth выразил уверенность в том, что от конфликта на Украине в основном выигрывают США. А опрос в стране показал, что 97% граждан выступают против санкций ЕС.
Авиация ВКС России сбила украинский Су-25
Истребительной авиацией ВКС России у Полтавки Донецкой народной республики (ДНР) сбит самолет Су-25 ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Средствами ПВО за последние сутки уничтожены пять украинских беспилотников у пунктов Червонопоповка, Житловк и Кременная Луганской народной республики, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Всего же с начала СВО уничтожены 374 самолета, 200 вертолетов, 2,9 тыс. беспилотников, 400 ЗРК, более 7,5 тыс. танков и других бронемашин, почти 1 тыс. боевых машин РСЗО, отчитались в оборонном ведомстве.
В Кремле призвали Зеленского осознать, что Россия и Путин есть и будут
Песков посоветовал Киеву и президенту Владимиру Зеленскому как можно скорее осознать, что Россия и Путин есть и будут
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Киеву и украинскому президенту Владимиру Зеленскому нужно как можно скорее осознать, что Россия и президент Владимир Путин есть и будут, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, Россия в целом и отдельно глава государства являются для Зеленского большой проблемой, поэтому психологически президент Украины предпочитает думать, что ни России, ни Путина не было. При этом Песков подчеркнул, что киевскому режиму необходимо как можно раньше осознать и смириться с тем, что Россия и Путин есть и будут, передает РИА «Новости».
По словам пресс-секретаря, также в интересах Украины скорее принять требования Москвы в ходе конфликта, чтобы быстрее приступить к восстановлению «той трагедии, которую устроил киевский режим».
Ранее Зеленский заявил, что Украина не стремится вступать в переговоры с Россией из-за того, что сомневается, что Путин жив. По мнению Зеленского, перед россиянами выступает «человек на хромакее», а решения «принимает какой-то другой круг лиц».
Накануне пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Киев не против переговоров с Москвой, однако они должны пройти не с позиции ультиматумов, а на основе универсальных принципов международного права.
В Пентагоне заявили о праве Украины «провести операцию» в Крыму
Пентагон: Украина вправе провести операцию в Крыму и США поддерживают Киев в возвращении территорий любыми средствами
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Украина вправе провести операцию в Крыму с целью возвращения контроля над полуостровом, США поддерживают Киев в возвращении территорий любыми средствами, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Комментируя публикации СМИ о намерении Вашингтона поддержать удары по Крыму, Сингх повторила утверждение американской администрации о том, что Крым якобы является «частью Украины». Заместитель пресс-секретаря Пентагона заявила, что США определенно поддерживают власти Украины в возвращении территорий любыми средствами и любым оружием, которое ВСУ могут использовать. Она подчеркнула, Украина якобы «имеет право» вернуть полуостров, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос о том, консультируется ли Украина Соединенными Штатами, Сингх сказала, что США не диктуют украинской стороне, как проводить операции. По ее словам, Украина сама принимает решение о проведении операций. При этом чиновница заявила, что если власти Украины решат провести операцию в Крыму, то они якобы вправе это сделать, у них якобы есть право вернуть контроль над полуостровом.
Накануне Москва обвинила Вашингтон в подталкивании Киева к терактам в России.
В Бундестаге отложили голосование по передаче Киеву танков Leopard
В четверг в немецком парламенте решили перенести голосование по передаче киевскому режиму танков Leopard, голосование инициировала группа «Христианско-демократический союз/ Христианский социальный союз (ХДС/ХСС).
Депутаты решили после вынесения вопроса на голосование передать его в комитет Бундестага по иностранным делам для дальнейшего обсуждения, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на «Страна.ua».
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Берлин начнет передачу танков Украине только в том случае, если США будут поставлять киевскому режиму танки Abrams.
Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что ФРГ должна стать лидером по поставкам танков Киеву.
Байден подписал меморандум о новых поставках оружия Украине
Белый дом: Президент США Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи
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Президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи общей стоимостью до 2,5 млрд долларов, соответствующий документ распространила пресс-служба Белого дома.
Пентагон сообщил, что в рамках нового транша Вашингтон передаст Киеву 59 боевых машин пехоты Bradley и 590 ракет для установленных на них противотанковых ракетных комплексов TOW, а также 295 тыс. боеприпасов калибра 25 мм. Кроме того, в пакет вошли 90 бронированных машин Stryker, восемь систем ПВО Avenger, дополнительные боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, противорадиолокационные ракеты HARM, передает ТАСС.
Помимо этого, США намерены поставить Украине 53 бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP (Mine-Resistant Ambush-Protected), 350 бронированных многоцелевых автомобилей повышенной проходимости Humvee, 20 тыс. снарядов калибра 155 мм и 95 тыс. 105-миллиметровых снарядов, около 600 высокоточных боеприпасов для артиллерийских орудий калибра 155 мм, около 11,8 тыс. минометных боеприпасов калибра 120 мм. США также предоставят Киеву противопехотные мины Claymore, более 3 млн боеприпасов для стрелкового оружия, примерно 2 тыс. противотанковых ракет и еще ряд наименований военной техники и оборудования.
В целом, по оценке Пентагона, с начала специальной военной операции России на Украине США выделили на военную помощь Киеву более 26,7 млрд долларов.
Ранее президент Хорватии Зоран Миланович выразил уверенность, что конфликт на Украине является противостоянием Соединенных Штатов России. Он также заявлял, что США и НАТО ведут опосредованную войну против России на Украине.
Рогов рассказал о применении снайперского комплекса LАR-10 «Счетчик» на Запорожском направлении
Украинский снайпер Олег Небувайло, работавший с современным западным снайперским комплексом, ликвидирован с помощью новейшего российского снайперского комплекса LAR 10 «Счетчик», заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Небувайло ликвидировали на Запорожском фронте в ходе контрснайперской борьбы и других мероприятий, это был специалист высшего класса и инструктор, сообщил Рогов в своем Telegram-канале.
Украинский стрелок пользовался современными западными снайперскими комплексами, что позволяло ему практически никогда не приближаться к линии боевого соприкосновения ближе чем на километр.
Устранить специалиста удалось лишь с помощью применения LАR-10 «Счетчик» российского производства Lobaev Arms.
Рогов пояснил, что к нему обратились российские военные, нуждающиеся в подобных комплексах, всего нужно 10 единиц такого оборудования. В комплекс входит, кроме винтовки, много дополнительного оборудования и аксессуаров, патронов из расчета активного ведения боевых действий.
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